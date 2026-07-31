Rijetke Nintendove konzole iz 1986. pronađene u ljubavnom hotelu u Japanu

Nintendo je Famicombox predstavio u Japanu 1986. godine kao hotelsku inačicu svoje 8-bitne konzole Famicom. Sustav je imao 16 utora, od kojih je jedan služio za pokretanje izbornika, dok se u preostalih 15 moglo umetnuti igre između kojih su gosti birali bez ručnog mijenjanja kaseta. Igranje se najčešće naplaćivalo ubacivanjem kovanica ili prema vremenu korištenja, prenosi Engadget.

Konzole je pronašao japanski arhivist i istraživač Nintendova Famicoma poznat pod nadimkom Orochi. Na društvenoj mreži X objavio je da je posjetio neimenovani ljubavni hotel i otkrio da se Famicombox nalazi u svakoj sobi osim jedne. Najmanje jedan primjerak uspio je detaljnije ispitati, a gotovo sve instalirane igre i dalje su radile.

Iznimka su bile igre koje zahtijevaju Zapper, Nintendov kontroler u obliku pištolja. Taj dodatak razvijen je za katodne televizore i uglavnom ne funkcionira s modernim LCD zaslonima, pa ga u hotelskim sobama više nije bilo moguće normalno koristiti.