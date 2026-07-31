Rijetke Nintendove konzole iz 1986. pronađene u ljubavnom hotelu u Japanu

Rijetke i potpuno funkcionalne Nintendove konzole Famicombox, razvijene prije 40 godina za komercijalnu upotrebu u hotelima, pronađene su u gotovo svim sobama jednog japanskog ljubavnog hotela. Neočekivano otkriće privuklo je veliku pozornost ljubitelja retroigara jer su sačuvani primjerci tog sustava danas iznimno rijetki
Nintendo je Famicombox predstavio u Japanu 1986. godine kao hotelsku inačicu svoje 8-bitne konzole Famicom. Sustav je imao 16 utora, od kojih je jedan služio za pokretanje izbornika, dok se u preostalih 15 moglo umetnuti igre između kojih su gosti birali bez ručnog mijenjanja kaseta. Igranje se najčešće naplaćivalo ubacivanjem kovanica ili prema vremenu korištenja, prenosi Engadget.
Konzole je pronašao japanski arhivist i istraživač Nintendova Famicoma poznat pod nadimkom Orochi. Na društvenoj mreži X objavio je da je posjetio neimenovani ljubavni hotel i otkrio da se Famicombox nalazi u svakoj sobi osim jedne. Najmanje jedan primjerak uspio je detaljnije ispitati, a gotovo sve instalirane igre i dalje su radile.
Iznimka su bile igre koje zahtijevaju Zapper, Nintendov kontroler u obliku pištolja. Taj dodatak razvijen je za katodne televizore i uglavnom ne funkcionira s modernim LCD zaslonima, pa ga u hotelskim sobama više nije bilo moguće normalno koristiti.
Famicombox se izgledom i konstrukcijom razlikuje od standardnog japanskog Famicoma. Ima odvojive kontrolere nalik onima s konzole NES, a koristi i veće kasete slične američkima, premda zbog posebnog rasporeda kontakata i zaštitnog čipa obične NES igre nisu izravno kompatibilne sa sustavom.
Orochi nije otkrio naziv ni lokaciju hotela, dajući naslutiti da želi zaštititi konzole od neželjene pozornosti kolekcionara i lovaca na rijetku opremu. S obzirom na to da su jedinice još postavljene u sobama i spremne za igranje, riječ je o neobičnom, gotovo netaknutom ostatku Nintendove povijesti iz vremena kada su konzole u hotelima bile jedan od načina približavanja videoigara široj publici.