Šef Snapa nas pokušava uvjeriti kako nisu predstavili tek obične pametne naočale

Kako je rekao Engadgetu , njihov novi gadget može 'prekriti računalstvo svijetom oko vas i donijeti računalstvo u svijet, što je toliko važno ako želite ljudskije računalstvo'.

Sada imaju puno veću konkurenciju, ali i rastuću zabrinutost oko mogućih zloraba te tehnologije. Tvrtka Meta Platforms je, primjerice, nedavno uhvaćena s neobjavljenom značajkom prepoznavanja lica na svojim naočalama Ray-Ban (koju je uklonila ubrzo nakon što je otkrivena).

Kada Specs bude pušten u prodaju kasnije ove godine - isprva u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i Francuskoj - tvrtka će se suočiti s vrlo drugačijim okruženjem nego kada je prvi put počela eksperimentirati s naočalama s kamerom 2016. godine . Snap je tad predstavio Spectacles, naočale s kamerom koje su koštale 130 američkih dolara .

Specs ima ambiciozan cilj: promijeniti način na koji koristimo računala, slično kao što je iPhone svojedobno učinio sa svijetom (mobilne) telefonije. Za to će biti zadužena zasebna tvrtka Specs Inc., kreirana u siječnju ove godine.

Spiegel tvrdi kako nije ljubitelj prepoznavanja lica, zbog čega ta značajka nije uključena u njihov proizvod. '



Jedna od prednosti posjedovanja vlastitog ekosustava za razvojne programere i vlastitih alata za razvojne programere je to što možemo moderirati uređaj kako bismo bili sigurni da su u skladu s našim smjernicama', rekao je Spiegel.

Također se nada kako će ljudi drugačije gledati na njihov proizvod od onoga što je trenutno dostupno jer je namijenjen za bitno drukčije načine korištenja, ne samo za (potajno) snimanje.

Specs će također biti lansirane u vrijeme kada sve više vlada i regulatora provjerava dosadašnje rezultate tvrtki društvenih medija u vezi sa sigurnošću djece.

Spiegel očekuje kako će Specs uglavnom koristiti odrasli. Ipak, u uređaj su ugrađene pojedine značajke roditeljskog nadzora za ljude koji žele podijeliti naočale sa svojim tinejdžerima.

S cijenom od 2.195 USD, Specs će biti skuplji od bilo kojih drugih pametnih naočala trenutno na tržištu. Također je skuplji i od većine konzola za virtualnu i proširenu stvarnost, osim Apple Vision Pro.

Spiegel je potvrdio kako je spuštanje cijene dugoročni cilj Snapa. 'Pokušavamo odrediti cijenu tako da si ga mogu priuštiti rani korisnici, programeri i ljudi koji su stvarno strastveni oko ove tehnologije', istaknuo je.