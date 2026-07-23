Olakšanje za Metu: Tinejdžer odustao od tužbe zbog stvaranja ovisnosti

To je bila posljednja u velikom nizu ozbiljnih tužbi protiv tvrtki društvenih mreža zbog navodnog dizajniranja proizvoda koji izazivaju ovisnost i štete djeci.

Tinejdžer iz Floride čija je tužba tvrdila su platforme tvrtke Meta Platforms krive za njegovu depresiju i anksioznost odustao je od tužbe protiv tvrtke samo nekoliko dana prije početka suđenja u Los Angelesu.

Tužba, koju je podnio 15-godišnji dječak poznat kao RKC, izvorno je imenovala četiri tuženika, Googleov YouTube, Metin Instagram, Snapchat tvrtke Snap Inc i ByteDanceov TikTok.

YouTube i TikTok su se nagodili u lipnju, a Snap je dogovorio okvirnu nagodbu. Uvjeti tih nagodbi bili su povjerljivi.

RKC, koji je počeo koristiti društvene mreže s oko osam godina, rekao je kako je postao ovisan o njima, izgubio san i patio od depresije i anksioznosti, prema sudskim podnescima.

Tužbu je povukao u svjetlu sveukupnog uspješnog ishoda parnice, ali i zabrinutosti oko toga hoće li izdržati višetjedno suđenje.

'Spreman je zatvoriti ovo poglavlje i usredotočiti se na svoj oporavak te se uključiti u terapiju dok teži normalnom životu', priopćili su RKC-ovi odvjetnici.

Glasnogovornik Mete rekao je kako je tinejdžer odustao bez ikakve isplate. U toj tvrtci smatraju kako tužba ionako nije bila opravdana i utemeljena.

Niz sudskih poraza

Meta i YouTube u ožujku su pretrpjeli težak poraz na istom sudu u Los Angelesu. To suđenje trajalo je šest tjedana i završilo je tako što je dvjema tvrtkama naloženo plaćanje šest milijuna američkih dolara odštete mladoj ženi koja ih je tužila.

Porota je utvrdila kako su Meta i YouTube odgovorni za namjerno dizajniranje proizvoda koji izazivaju ovisnost i kako su nemarno postupali jer nisu pružili odgovarajuća upozorenja o potencijalnim opasnostima svojih platformi.

Ovog mjeseca Meta se žalila na presudu. Osporila je odluku porote kojom je tvrtka proglašena odgovornom za dizajniranje proizvoda koji izazivaju ovisnost kako bi privukli mlade ljude.

U zasebnoj tužbi u ožujku koju je podnio glavni državni odvjetnik Novog Meksika, porota je naložila Meti isplatu 375 mil. USD zbog tvrdnji kako je obmanula potrošače o sigurnosti svojih platformi i omogućila štetu, uključujući seksualno iskorištavanje djece, svojim korisnicima.

Ove uzastopne presude bile su prve ikada u kojima su tvrtke društvenih mreža proglašene odgovornima za način na koji njihovi proizvodi utječu na mlade ljude.

Ovi slučajevi bili su prvi koji su došli na sud. Bit će još suđenja jer su dvije koordinirane skupine od više od 2000 tužitelja - uključujući obitelji, školske okruge i državne odvjetnike - podnijele tužbe protiv Mete, YouTubea, TikToka i Snapa.

Četiri tvrtke društvenih mreža također su nagodile još jednu veliku tužbu neposredno prije suđenja u svibnju temeljem tužbe školskog okruga u Kentuckyju zbog sličnih tvrdnji o proizvodima koji izazivaju ovisnost, a koji uzrokuju štetu djeci, piše Guardian.