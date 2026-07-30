'Ne mogu shvatiti Garciju: Zašto mu je on igrao? A Livaja... Tog trenutka ta je priča za mene završila'

Hajduk je prije samo tjedan dana na Poljudu pobijedio Pafos 2:0 i izgledao kao ozbiljna, organizirana i konačno dobro posložena momčad. Uzvrat na Cipru, međutim, brutalno je razbio tu sliku.

Pokazalo se da je dobar dio onoga što smo gledali u Splitu bio privid. Hajduk je izgledao korektno ponajprije zato što je Pafos odigrao neobjašnjivo lošu utakmicu. Kada su Ciprani u uzvratu podigli intenzitet, preuzeli inicijativu i počeli izgledati barem približno kao momčad koja zna što želi, Bijeli su se povukli, prestali igrati i na kraju se potpuno raspali. I ponovno smo dobili poznati hajdučki deja vu. Suparnik nije nedodirljiv, razlika u kvaliteti nije golema, Hajduk iz prve utakmice donese ozbiljnu prednost, a onda u uzvratu kao da se uplaši vlastitog rezultata. Umjesto da nastavi igrati i dokrajči protivnika, počne braniti ono što ima - sve dok više nema ništa.

Pafos je nadoknadio 0:2 s Poljuda, u sudačkoj nadoknadi izborio produžetke, a zatim do kraja razotkrio sve Hajdukove slabosti i slavio 4:0. Debakl Bijelih za tportal je analizirao Vladimir Balić, bivši vratar Hajduka, nekadašnji ljubimac Poljuda i dobitnik priznanja Hajdučko srce. Balić nije bio ogorčen samo rezultatom. Puno ga je više pogodio način na koji je momčad Gonzala Garcije odustala od nogometa, prepustila teren suparniku i počela reagirati tek kada je već primila tri pogotka. Balić je još prije uzvrata upozoravao da Hajduk na Cipru mora postići pogodak želi li proći dalje. Nije vjerovao da se prednost 2:0 može sačuvati potpunim povlačenjem i čekanjem kraja utakmice. Balić podsjeća da je u najavi utakmice jasno rekao kako Hajduk mora tražiti pogodak, a ne samo braniti rezultat s Poljuda. 'Rekao sam da će Hajduk morati zabiti jedan ili dva gola želi li proći dalje. Nije bilo šanse da prođe ako ne postigne pogodak. Oni su, jebiga, odlučili igrati tako da neće ni jedni ni drugi. Primili su gol u posljednjoj minuti, ali očito nije slučajno što se to dogodilo.' Činjenica da je pogodak za produžetke primljen u samoj završnici za Balića ne može biti opravdanje. Hajduk tijekom drugog poluvremena nije napravio gotovo ništa kako bi utakmicu odveo u mirniju završnicu. 'Bio je to gol u 91. ili 92. minuti, ali mogao je pasti i u 61. minuti. Hajduk nije napravio ništa da bi izbjegao tu 91. minutu. Ljudi me pitaju kako mogu neke stvari predvidjeti. Pa kako ne bih mogao? Bilo je očito da bez postignutog gola neće moći proći.' 'Zašto je Bamba igrao? To više ne mogu razumjeti' Balić je i prije utakmice naglašavao da će trener svojim izborom igrača, taktičkom postavkom i planom za uzvrat imati presudan utjecaj na konačni ishod. 'Govorio sam da će trener odlučiti ovu utakmicu. On će odabrati taktiku, raspored i zadatke koje će dati igračima. Jedini koji je nakon ulaska imao neke ozbiljnije situacije bio je Marko Livaja. On je nekim potezom mogao nešto riješiti.' Posebno mu je neshvatljiva bila uloga Bambe, od kojega Hajduk nije dobio ono što mu je bilo potrebno u ovakvoj utakmici. 'Ne razumijem zašto je Bamba igrao. To više ne mogu razumjeti. Zašto je uopće vodio Bambu, zaboga? Taj ne zna gdje mu je glava, a gdje su mu kosti.' 'Hajduk je na Poljudu izgledao dobro jer mu je Pafos to dopustio' Nakon pobjede 2:0 na Poljudu dojam je bio da je Hajduk pronašao način igre koji odgovara Garcijinoj ideji. Bijeli su izgledali organizirano, agresivno i opasno, no Balić upozorava da se prva utakmica ne može analizirati bez pitanja koliko je tome pridonio katastrofalni nastup Pafosa. 'Hajduk je prošli tjedan izgledao drukčije zato što je Pafos bio drukčiji. Pafos na Poljudu uopće nije znao gdje je, u kakvom se stanju nalazi ni kako se treba organizirati. Hajduk je izgledao drukčije zato što mu je Pafos to omogućio.' Ni nakon uzvrata Balić nije promijenio mišljenje o kvaliteti ciparskog prvaka. Smatra da Hajduk nije ispao od momčadi koja ga je kvalitetom morala potpuno nadigrati. 'I u ovoj utakmici Pafos je pokazao da nije ništa posebno. Gledam njihove protunapade - krenu trojica na jednoga i onda se spetljaju prilikom dodavanja. To stvarno nije posebna momčad. Hajduk je imao veliku priliku izbaciti jedan nesređen Pafos.' Balić smatra da Hajduk nije dovoljno napadao prostor na boku Pafosa, na kojem je vidio očitu slabost domaće momčadi. 'Na lijevoj strani imali su beka preko kojega se moglo puno više pokušavati. Tamo je trebalo biti puno aktivniji i pokušavati prolaziti. Hajduk to nije iskoristio.' U analizama prve utakmice, dodaje, previše se govorilo o tome koliko je Hajduk bio dobar, a premalo o tome koliko je Pafos bio loš. 'Ne možemo govoriti samo o Hajduku u Splitu, a ne reći kakav je Pafos bio u toj utakmici. Hajduk jest igrao korektno, ali Pafos mu je dao velik postotak mogućnosti da tako izgleda. Pafos je računao da uz 0:0 ili eventualnih 1:0 za Hajduk može u uzvratu relativno lako riješiti dvomeč.'

'Ciprani su Hajduk vidjeli puno lošijim nego mi' Balić smatra da samo ispadanje od Pafosa ne treba proglašavati tragedijom. Problem je način na koji se ono dogodilo i činjenica da su Ciprani, unatoč porazu 2:0 na Poljudu, uoči uzvrata bili čvrsto uvjereni da mogu proći. 'Ovo nije tragedija za Hajduk samo zato što je ispao od Pafosa. Kada biste znali što su sve Ciprani mislili o uzvratu i koliko su bili uvjereni da prolaze dalje, onda bismo se i mi morali zapitati kako su oni vidjeli Hajduk.'

Pafos - Hajduk: (Gol 90') Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Pafos se, naglašava Balić, nije uplašio rezultata iz Splita. Naprotiv, Hajduk je doživljavao kao momčad koju može pritisnuti i slomiti. 'Bez obzira na 0:2 iz prve utakmice, Ciprani su Hajduk vidjeli puno lošijim nego što ga mi vidimo. I na kraju se pokazalo da njihovo uvjerenje nije bilo bez osnove.' 'Livaja je prihvatio klupu. Priča s Garcijom time je završena' Debakl na Cipru ponovno je otvorio pitanje odnosa Gonzala Garcije i Marka Livaje. Kapetan Hajduka uzvrat je počeo na klupi, a u igru je ušao u 64. minuti, kada je Pafos vodio 1:0. Balić smatra da je proteklih mjeseci najviše štete od različitih odnosa i sukoba unutar kluba pretrpio upravo Hajduk. 'Prvo smo imali odnos Garcije i Vučevića, a zatim Garcije i Livaje. Sutra će možda biti riječ o nekome drugome. U svemu tome najviše je gubio Hajduk i to je najveći problem.' Ipak, uvjeren je da između Livaje i Garcije više nema neriješenog pitanja. Prema njegovu tumačenju, Livaja je prihvatio trenerova pravila, mjesto na klupi i ulaske u završnicama utakmica.