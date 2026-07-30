'Ne mogu shvatiti Garciju: Zašto mu je on igrao? A Livaja... Tog trenutka ta je priča za mene završila'

Hajduk je prije samo tjedan dana na Poljudu pobijedio Pafos 2:0 i izgledao kao ozbiljna, organizirana i konačno dobro posložena momčad. Uzvrat na Cipru, međutim, brutalno je razbio tu sliku.
Pokazalo se da je dobar dio onoga što smo gledali u Splitu bio privid. Hajduk je izgledao korektno ponajprije zato što je Pafos odigrao neobjašnjivo lošu utakmicu. Kada su Ciprani u uzvratu podigli intenzitet, preuzeli inicijativu i počeli izgledati barem približno kao momčad koja zna što želi, Bijeli su se povukli, prestali igrati i na kraju se potpuno raspali.
I ponovno smo dobili poznati hajdučki deja vu. Suparnik nije nedodirljiv, razlika u kvaliteti nije golema, Hajduk iz prve utakmice donese ozbiljnu prednost, a onda u uzvratu kao da se uplaši vlastitog rezultata. Umjesto da nastavi igrati i dokrajči protivnika, počne braniti ono što ima - sve dok više nema ništa.
Pafos je nadoknadio 0:2 s Poljuda, u sudačkoj nadoknadi izborio produžetke, a zatim do kraja razotkrio sve Hajdukove slabosti i slavio 4:0. Debakl Bijelih za tportal je analizirao Vladimir Balić, bivši vratar Hajduka, nekadašnji ljubimac Poljuda i dobitnik priznanja Hajdučko srce.
Balić nije bio ogorčen samo rezultatom. Puno ga je više pogodio način na koji je momčad Gonzala Garcije odustala od nogometa, prepustila teren suparniku i počela reagirati tek kada je već primila tri pogotka.
Balić je još prije uzvrata upozoravao da Hajduk na Cipru mora postići pogodak želi li proći dalje. Nije vjerovao da se prednost 2:0 može sačuvati potpunim povlačenjem i čekanjem kraja utakmice.
Balić podsjeća da je u najavi utakmice jasno rekao kako Hajduk mora tražiti pogodak, a ne samo braniti rezultat s Poljuda.
'Rekao sam da će Hajduk morati zabiti jedan ili dva gola želi li proći dalje. Nije bilo šanse da prođe ako ne postigne pogodak. Oni su, jebiga, odlučili igrati tako da neće ni jedni ni drugi. Primili su gol u posljednjoj minuti, ali očito nije slučajno što se to dogodilo.'
Činjenica da je pogodak za produžetke primljen u samoj završnici za Balića ne može biti opravdanje. Hajduk tijekom drugog poluvremena nije napravio gotovo ništa kako bi utakmicu odveo u mirniju završnicu.
'Bio je to gol u 91. ili 92. minuti, ali mogao je pasti i u 61. minuti. Hajduk nije napravio ništa da bi izbjegao tu 91. minutu. Ljudi me pitaju kako mogu neke stvari predvidjeti. Pa kako ne bih mogao? Bilo je očito da bez postignutog gola neće moći proći.'
'Zašto je Bamba igrao? To više ne mogu razumjeti'
Balić je i prije utakmice naglašavao da će trener svojim izborom igrača, taktičkom postavkom i planom za uzvrat imati presudan utjecaj na konačni ishod.
'Govorio sam da će trener odlučiti ovu utakmicu. On će odabrati taktiku, raspored i zadatke koje će dati igračima. Jedini koji je nakon ulaska imao neke ozbiljnije situacije bio je Marko Livaja. On je nekim potezom mogao nešto riješiti.'
Posebno mu je neshvatljiva bila uloga Bambe, od kojega Hajduk nije dobio ono što mu je bilo potrebno u ovakvoj utakmici.
'Ne razumijem zašto je Bamba igrao. To više ne mogu razumjeti. Zašto je uopće vodio Bambu, zaboga? Taj ne zna gdje mu je glava, a gdje su mu kosti.'
'Hajduk je na Poljudu izgledao dobro jer mu je Pafos to dopustio'
Nakon pobjede 2:0 na Poljudu dojam je bio da je Hajduk pronašao način igre koji odgovara Garcijinoj ideji. Bijeli su izgledali organizirano, agresivno i opasno, no Balić upozorava da se prva utakmica ne može analizirati bez pitanja koliko je tome pridonio katastrofalni nastup Pafosa.
'Hajduk je prošli tjedan izgledao drukčije zato što je Pafos bio drukčiji. Pafos na Poljudu uopće nije znao gdje je, u kakvom se stanju nalazi ni kako se treba organizirati. Hajduk je izgledao drukčije zato što mu je Pafos to omogućio.'
Ni nakon uzvrata Balić nije promijenio mišljenje o kvaliteti ciparskog prvaka. Smatra da Hajduk nije ispao od momčadi koja ga je kvalitetom morala potpuno nadigrati.
'I u ovoj utakmici Pafos je pokazao da nije ništa posebno. Gledam njihove protunapade - krenu trojica na jednoga i onda se spetljaju prilikom dodavanja. To stvarno nije posebna momčad. Hajduk je imao veliku priliku izbaciti jedan nesređen Pafos.'
Balić smatra da Hajduk nije dovoljno napadao prostor na boku Pafosa, na kojem je vidio očitu slabost domaće momčadi.
'Na lijevoj strani imali su beka preko kojega se moglo puno više pokušavati. Tamo je trebalo biti puno aktivniji i pokušavati prolaziti. Hajduk to nije iskoristio.'
U analizama prve utakmice, dodaje, previše se govorilo o tome koliko je Hajduk bio dobar, a premalo o tome koliko je Pafos bio loš.
'Ne možemo govoriti samo o Hajduku u Splitu, a ne reći kakav je Pafos bio u toj utakmici. Hajduk jest igrao korektno, ali Pafos mu je dao velik postotak mogućnosti da tako izgleda. Pafos je računao da uz 0:0 ili eventualnih 1:0 za Hajduk može u uzvratu relativno lako riješiti dvomeč.'
'Ciprani su Hajduk vidjeli puno lošijim nego mi'
Balić smatra da samo ispadanje od Pafosa ne treba proglašavati tragedijom. Problem je način na koji se ono dogodilo i činjenica da su Ciprani, unatoč porazu 2:0 na Poljudu, uoči uzvrata bili čvrsto uvjereni da mogu proći.
'Ovo nije tragedija za Hajduk samo zato što je ispao od Pafosa. Kada biste znali što su sve Ciprani mislili o uzvratu i koliko su bili uvjereni da prolaze dalje, onda bismo se i mi morali zapitati kako su oni vidjeli Hajduk.'
Pafos se, naglašava Balić, nije uplašio rezultata iz Splita. Naprotiv, Hajduk je doživljavao kao momčad koju može pritisnuti i slomiti.
'Bez obzira na 0:2 iz prve utakmice, Ciprani su Hajduk vidjeli puno lošijim nego što ga mi vidimo. I na kraju se pokazalo da njihovo uvjerenje nije bilo bez osnove.'
'Livaja je prihvatio klupu. Priča s Garcijom time je završena'
Debakl na Cipru ponovno je otvorio pitanje odnosa Gonzala Garcije i Marka Livaje. Kapetan Hajduka uzvrat je počeo na klupi, a u igru je ušao u 64. minuti, kada je Pafos vodio 1:0.
Balić smatra da je proteklih mjeseci najviše štete od različitih odnosa i sukoba unutar kluba pretrpio upravo Hajduk.
'Prvo smo imali odnos Garcije i Vučevića, a zatim Garcije i Livaje. Sutra će možda biti riječ o nekome drugome. U svemu tome najviše je gubio Hajduk i to je najveći problem.'
Ipak, uvjeren je da između Livaje i Garcije više nema neriješenog pitanja. Prema njegovu tumačenju, Livaja je prihvatio trenerova pravila, mjesto na klupi i ulaske u završnicama utakmica.
'Livaja je prihvatio svoju ulogu u Garcijinoj momčadi. Prihvatio je sjediti na klupi i ulaziti kada Garcia odluči da treba ući. Govorio sam i upozoravao da se taj odnos mora razriješiti. Očito se razriješio onog trenutka kada je Livaja prihvatio klupu.'
Balić naglašava da je kapetan mogao odbiti takav status, ali to nije napravio.
'Marko je mogao ne prihvatiti takav odnos. Međutim, prihvatio ga je i za mene je time ta priča završena. Nije bila završena dok se nije razriješila, ali sada jest. Garcia je odabrao momčad koja igra, a Marko je prihvatio sjediti na klupi i ući kada ga trener pozove.'
Upitali smo Balića smatra li da između trenera i kapetana ipak postoji inat koji i dalje može opterećivati momčad.
'Ne znam kako se Marko inati ako je prihvatio biti rezerva i ulaziti u 80. ili 85. minuti. Prihvatio je ono što je trener tražio. Tu nema ničega između redaka. To je činjenično stanje.'
Kao trenutak u kojem je Livaja prihvatio Garcijine zahtjeve Balić izdvaja početak priprema i fizičke obaveze koje je trener postavio pred njega.
'Kada je Livaja prvi put odradio ona trčanja u Splitu, završila je priča o njegovu nezadovoljstvu. Prihvatio je ono što je trener tražio i tu je kraj. Ja ga više ne moram braniti niti imam potrebu braniti ga. Moje mišljenje je nebitno, ali činjenično stanje je da je prihvatio svoju ulogu.'
Pitanje je samo je li odluka da najbolji igrač i kapetan momčadi bude rezerva dobra za Hajduk.
'Je li to dobro, sasvim je drugo pitanje i vrijeme će pokazati. Ali situacija je takva kakva jest. Kada čovjek prihvati ulaziti u posljednjih pet ili deset minuta, onda je jasno da je priča između njega i trenera završena. Garcia je odabrao momčad, a Marko je prihvatio klupu. Ja osobno to nikada ne bih prihvatio, ali tako je kako je.'
Zbog toga odnos Livaje i Garcije više ne može biti izgovor za loše rezultate ili igru.
'Ta priča više nije teret Hajduka. Teret je rezultat. Pitanje je igra li Hajduk dobro s ovom momčadi ili ne igra. Može li pobijediti Varaždin i krenuti u prvenstvo kako treba ili će već nakon prva tri ili četiri kola ozbiljno zaostajati za nekim?'
'Ono što se dogodilo na Cipru mora završiti u avionu'
Hajduk nema vremena dugo analizirati ciparski potop. Već u nedjelju čeka ga teško prvenstveno gostovanje u Varaždinu, utakmica koja bi, prema Baliću, mogla snažno odrediti početak domaće sezone.
'Utakmica u Varaždinu možda je jedna od najvažnijih za Hajduk u ovom trenutku. Ona će odrediti puno toga što se tiče nastavka prvenstva jer je očito da će europski put sada ići nešto težim putem.'
Od Garcije i cijelog kluba očekuje da momčad što prije izvuku iz emocionalnog i rezultatskog ponora.
'Garcia i svi ljudi u klubu imaju obavezu da Hajduk u Europi ostane što dulje. Međutim, prvenstveno moraju paziti da u prvenstvu već na početku ne zaostanu. Može li se momčad oporaviti, pokazat će vrijeme, ali uvjeren sam da će pronaći snagu.'
I Varaždin je istoga dana završio svoj europski put, no Balić ističe da se njegov poraz ne može uspoređivati s Hajdukovim slomom na Cipru.
'Varaždin je također izgubio utakmicu, ali naravno da nije isto izgubiti kao Varaždin i doživjeti ono što je Hajduk doživio. Ipak, ovo što se dogodilo protiv Pafosa mora završiti već u avionu tijekom povratka.'
Posljednje veliko pitanje odnosi se na fizičku pripremljenost momčadi, koja će istodobno morati igrati u prvenstvu i nastaviti europski put u Konferencijskoj ligi.
'Vidjet ćemo je li momčad fizički dovoljno spremna izdržati ritam prvenstva i europskih utakmica. Vrijeme će pokazati jesu li pripreme dobro tempirane i hoće li onaj tjedan koji je nedostajao na početku priprema doći na naplatu tijekom prvog dijela sezone.'