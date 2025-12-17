Ništa od milijardi za Britaniju: 'Povijesni tehnološki sporazum' stavljen na led

Sjedinjene Države su pauzirale obećana ulaganja u britansku tehnologiju vrijedna više milijardi američkih dolara zbog trgovinskih nesuglasica

Službeni Washington je zamrznuo sporazum o tehnološkom prosperitetu vrijedan 31 milijardu funti (35,2 milijarde eura), koji je britanski premijer Keir Starmer pozdravio kao 'generacijsku promjenu u odnosima sa SAD-om' kada je objavljen tijekom državnog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kao dio sporazuma, američke tehnološke tvrtke obvezale su se potrošiti milijarde u Ujedinjenom Kraljevstvu, uključujući Microsoftovo ulaganje 22 milijarde funti (25 milijardi eura) Microsofta i Googleovih pet milijardi funti (pet milijardi eura). Do zamrzavanja je došlo zbog navodnog nedostatka napretka Ujedinjenog Kraljevstva u smanjenju trgovinskih barijera u drugim područjima. New York Times piše kako je Trumpova administracija nezadovoljna time što Ujedinjeno Kraljevstvo nastavlja naplaćivati ​​porez na digitalne usluge američkim tehnološkim tvrtkama i inzistira na svojim pravilima o sigurnosti hrane, koja zabranjuju izvoz određenih poljoprivrednih proizvoda. Neimenovani izvor blizak britanskoj vladi rekao je kako se radilo o 'uobičajenim oštrim pregovorima Amerikanaca' te da je sporazum o bescarinskom izvozu britanskih lijekova u SAD bio povremeno prekidan prije nego što je finaliziran.

Udarac britanskoj vladi Sporazum o prosperitetu uključivao je stvaranje 'zone rasta' umjetne inteligencije na sjeveroistoku Engleske, za koju su britanski dužnosnici rekli kako bi mogla donijeti do 30 milijardi funti (34,1 milijardu eura) i stvoriti 5.000 radnih mjesta. No, u tekstu sporazuma navedeno je kako 'postaje operativan tek uz značajan napredak u njegovom formaliziranju i provedbi'. Odluka o odgodi sporazuma udarac je britanskoj vladi, koja je sporazum hvalila kao nagradu svog intenzivnog cjelogodišnjeg angažmana sa SAD-om kako bi izbjegla kaznene carine na britanski izvoz. Kao dio svoje diplomatske ofenzive, Starmer je u rujnu ugostio Trumpa u drugom državnom posjetu dvorcu Windsor, što je neviđena čast za američkog predsjednika. Starmer se odupro američkom pritisku za ukidanjem ili izmjenom poreza na digitalne usluge, nameta od dva posto na prihode tehnoloških tvrtki, uključujući Amazon, Google i Apple, koji godišnje prikupi oko 800 milijuna funti (909,9 milijuna eura).