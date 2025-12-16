Moć Elona Muska plaši: Sam postavlja pravila u orbiti, ali i na Zemlji

Stotinama kilometara iznad Zemlje odvija se nova svemirska utrka – brža, gušća i daleko manje regulirana nego ikad prije. Pokrenuta je 23. svibnja 2019., kada je SpaceX Elona Muska u orbitu lansirao prvih 60 satelita sustava Starlink. Ono što je tada izgledalo kao ambiciozan eksperiment, u samo nekoliko godina preraslo je u najveću satelitsku konstelaciju u povijesti čovječanstva
Već dvije godine nakon prvog lansiranja Starlink je imao više od 1.600 satelita u orbiti, više nego što su Sjedinjene Države i Sovjetski Savez zajedno lansirali tijekom cijelog Hladnog rata. Do prosinca 2024. većina svih aktivnih satelita u svemiru bila je dio Starlinka, a krajem 2025. ta je brojka premašila 9.000 aktivnih letjelica.
Tempo je bez presedana. Od početka satelitske ere 1957. pa sve do prvog Starlinkova lansiranja, u orbitu je u prosjeku dolazio jedan novi satelit svakih pet dana. Nakon 2019. – jedan svakih pet sati.
Cilj Starlinka je osigurati brz i relativno povoljan internet bilo gdje na planetu. U mnogim dijelovima svijeta postao je doslovna linija spasa, pogotovo u ratu u Ukrajini gdje je zamijenio veći dio uništene komunikacijske infrastrukture, stoga danas održava vezu i za civile i za vojsku. Za razliku od kabelske infrastrukture i baznih stanica, satelitska veza otpornija je na ratove, prirodne katastrofe i cenzuru autoritarnih režima.
No upravo je ta otpornost, u kombinaciji s brzinom širenja, otvorila ozbiljna pitanja o regulaciji i koncentraciji moći u rukama jedne privatne tvrtke.
Prema analizi Sky Newsa, Starlink danas opslužuje oko jednog od 140 korisnika interneta u svijetu (0,72 posto), čime se približio razini AT&T-a (0,75 posto), jednog od najvećih pružatelja internetskih usluga. Prije samo četiri godine Starlink je imao jednog korisnika na 140.000.
Regulativa ne stiže pratiti stvarnost
Međutim, rast broja korisnika Starlinka nadmašuje rast broja regulatora diljem svijeta. Analiza Sky Newsa, temeljena na podacima regionalnog internetskog registra APNIC, pokazuje da se oko 21 posto Starlinkovih korisnika nalazi u državama u kojima ta usluga nema dozvolu za rad, uključujući Sudan, Mjanmar i Irak.
U Sudanu su, prema verificiranim snimkama s TikToka i Facebooka, Starlink terminale koristili pripadnici paravojnih Snaga brze potpore (RSF), skupine optužene za teške ratne zločine. Na jednoj snimci vidi se pripadnik RSF-a koji, slaveći pad grada Al Fashera, vozi vozilo s pričvršćenim Starlink terminalom, prolazeći pored lokacija masakra.
'Sve češće vidimo borce RSF-a kako se time hvale na društvenim mrežama, pokazujući da imaju naprednije komunikacijske mogućnosti od protivnika', rekao je Emadeddin Badi iz organizacije Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
'Prvo lansiraju, poslije traže oprost'
Profesor Sascha Meinrath s Penn State Universityja upozorava da Starlink vrlo precizno zna gdje se njegovi terminali koriste. 'Usvojili su poslovni model 'prvo lansiraj, poslije traži oprost'. Usluge pružaju ondje gdje pravna država jednostavno nije stigla pratiti tehnologiju', kaže Meinrath.
Tek u listopadu ove godine Starlink je deaktivirao 2.500 terminala u Mjanmaru za koje se sumnjalo da su povezani s organiziranim kriminalom, i to tjedan dana nakon što je američki Kongres najavio istragu. Iz SpaceX-a poručuju da postupaju prema pravilima i da surađuju s vlastima, no priznaju da tehnologija nosi i rizik zlouporabe.
Spas u krizama, ali i političko oruđe
Istodobno, Starlink ima i neosporne pozitivne učinke. U Sudanu je omogućio novinarima i civilima da svijetu prenesu informacije tijekom medijskih blokada. U Iranu ga koriste oporbeni aktivisti zaobilaženjem cenzure. Nakon uragana Melissa, koji je krajem listopada pogodio Jamajku, Starlink je donirao više od 600 terminala i privremeno omogućio besplatan pristup internetu, što je bilo ključno za hitne službe i humanitarnu pomoć.
'Starlink je komunikacija koja dovodi hranu, lijekove i pomoć. To je poput anđela katastrofe', rekla je humanitarna radnica Alison Thompson.
Takva globalna pokrivenost ne bi bila moguća bez revolucije u lansiranju raketa. SpaceX-ov Falcon 9 može lansirati teret po cijeni koja je tri puta niža od nekadašnjeg standarda, zahvaljujući ponovnoj upotrebi prvog stupnja rakete. Danas SpaceX obavlja većinu svjetskih orbitalnih lansiranja, više nego sve ostale privatne tvrtke i države zajedno.
Musk postao prva osoba čije je bogatstvo premašilo 600 milijardi dolara
Elon Musk postao je prva osoba čija je neto vrijednost premašila 600 milijardi dolara, prema izračunima časopisa Forbes objavljenima u ponedjeljak
Povećanje Muskove imovine potaknuto je nedavnom prodajom dionica Muskove svemirske tvrtke SpaceX. Forbes je koristio cijenu utvrđenu u transakcijama kako bi procijenio višu ukupnu vrijednost tvrtke, što je zauzvrat povećalo njegov izračun Muskovog udjela.
Samo nekoliko sati ranije, Forbes je Muskovu neto vrijednost procijenio na oko 500 milijardi dolara. Muskovo bogatstvo prvenstveno je vezano uz njegove udjele u proizvođaču električnih automobila Tesli i SpaceX-u.
Za razliku od Tesle, SpaceX je u privatnom vlasništvu, što znači da se cijena njegovih dionica ne određuje na burzi. U takvim slučajevima, procjene se temelje na rundama financiranja ili prodaji dionica zaposlenika i mogu se značajno razlikovati od konačne tržišne vrijednosti.
Na temelju cijene po kojoj su zaposlenici mogli prodati svoje dionice, Forbes je izračunao ukupnu vrijednost SpaceX-a od 800 milijardi dolara, što je više od prethodne procjene od 400 milijardi dolara. S obzirom na to da Musk posjeduje otprilike 40 posto SpaceX-a, Forbesova revidirana procjena vrijednosti povećala je njegovu procijenjenu neto vrijednost na 677 milijardi dolara.
Falcon 9 koristi se i za misije NASA-e, američke vojske, ali i konkurenata poput Amazona i Eutelsata. Sljedeći korak je Starship, megaraketa dizajnirana za prijevoz ljudi i tereta na Mars, čiji se prvi bespilotni let prema Crvenom planetu planira krajem iduće godine.
'Elon Musk ozbiljno želi na Mars. Zapravo, to je razlog zašto je SpaceX uopće osnovan', kaže stručnjakinja za svemirsku sigurnost Victoria Samson.
Kako se Muskove ambicije približavaju ostvarenju, postaje sve jasnije da regulatori kasne za tehnologijom. Za sada, tempo SpaceX-a omogućio je jednoj privatnoj kompaniji da praktički sama postavlja pravila u orbiti, ali i na Zemlji.