Moć Elona Muska plaši: Sam postavlja pravila u orbiti, ali i na Zemlji

Već dvije godine nakon prvog lansiranja Starlink je imao više od 1.600 satelita u orbiti, više nego što su Sjedinjene Države i Sovjetski Savez zajedno lansirali tijekom cijelog Hladnog rata. Do prosinca 2024. većina svih aktivnih satelita u svemiru bila je dio Starlinka, a krajem 2025. ta je brojka premašila 9.000 aktivnih letjelica.

Tempo je bez presedana. Od početka satelitske ere 1957. pa sve do prvog Starlinkova lansiranja, u orbitu je u prosjeku dolazio jedan novi satelit svakih pet dana. Nakon 2019. – jedan svakih pet sati.

Cilj Starlinka je osigurati brz i relativno povoljan internet bilo gdje na planetu. U mnogim dijelovima svijeta postao je doslovna linija spasa, pogotovo u ratu u Ukrajini gdje je zamijenio veći dio uništene komunikacijske infrastrukture, stoga danas održava vezu i za civile i za vojsku. Za razliku od kabelske infrastrukture i baznih stanica, satelitska veza otpornija je na ratove, prirodne katastrofe i cenzuru autoritarnih režima.

No upravo je ta otpornost, u kombinaciji s brzinom širenja, otvorila ozbiljna pitanja o regulaciji i koncentraciji moći u rukama jedne privatne tvrtke.

Prema analizi Sky Newsa, Starlink danas opslužuje oko jednog od 140 korisnika interneta u svijetu (0,72 posto), čime se približio razini AT&T-a (0,75 posto), jednog od najvećih pružatelja internetskih usluga. Prije samo četiri godine Starlink je imao jednog korisnika na 140.000.