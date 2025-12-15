Milanović pojasnio zašto su propali Jugoslavija i SSSR: Nadam se da neće i EU

Predsjednik Zoran Milanović, koji na poziv predsjednika Slovačke Republike Petera Pellegrinija boravi u dvodnevnom službenom posjetu Slovačkoj Republici, susreo se večeras u Bratislavi s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine, odnosno čelnicima hrvatskih kulturnih društava i udruga koje djeluju u Slovačkoj te istaknutim Hrvatima koji žive i rade u toj zemlji
'Čuvajte tradiciju i jezik, jezik je bitan. Ono što nas čini nacijom je zajednički jezik, zajednički standard. Ovdje je jedan trezor hrvatske povijesti koji je sačuvan i držite do toga, učite hrvatski standardni jezik jer on je zaštitna znamenka nacije i onoga kako mi međusobno komuniciramo', poručio je Milanović predstavnicima hrvatske zajednice u Slovačkoj.
Dodao je da su se Hrvati u Slovačku selili iz Dalmacije, Bosne i Hercegovine, Pokuplja i dijelova južno od Zagreba.
'Velika većina vas i taj narod se ovdje među Slovacima integrirao u velikoj mjeri i asimilirao i ne možeš ne vidjeti da je ta izmiješanost značajna kao nigdje, kao ni s jednim narodom ili nacijom“, rekao je Milanović.
Kako su u utorak, drugog dana službenog posjeta Predsjednika Republike Slovačkoj Republici, predviđeni susreti sa slovačkim predsjednikom i premijerom, Milanović za njih je rekao da su oni 'ljudi s kojima komunicira i istomišljenik sam'.
'Što ne znači da svi u Europi misle isto danas, ali postoji tendencija da se ljude nagovori da svi misle isto. Taj film smo već gledali i zbog toga je propala Jugoslavija i Sovjetski Savez. Nadam se da neće i Europska unija. Ne mogu svi misliti isto i ne mogu se svi ponašati na isti način, ali zajedničke demokratske vrijednosti, sva tumačenja, mislim da se o taj nauk nisam ogriješio', zaključio je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju.