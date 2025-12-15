Milanović pojasnio zašto su propali Jugoslavija i SSSR: Nadam se da neće i EU

'Čuvajte tradiciju i jezik, jezik je bitan. Ono što nas čini nacijom je zajednički jezik, zajednički standard. Ovdje je jedan trezor hrvatske povijesti koji je sačuvan i držite do toga, učite hrvatski standardni jezik jer on je zaštitna znamenka nacije i onoga kako mi međusobno komuniciramo', poručio je Milanović predstavnicima hrvatske zajednice u Slovačkoj.

Dodao je da su se Hrvati u Slovačku selili iz Dalmacije, Bosne i Hercegovine, Pokuplja i dijelova južno od Zagreba.

'Velika većina vas i taj narod se ovdje među Slovacima integrirao u velikoj mjeri i asimilirao i ne možeš ne vidjeti da je ta izmiješanost značajna kao nigdje, kao ni s jednim narodom ili nacijom“, rekao je Milanović.