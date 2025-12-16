ULAŽU SE MILIJUNI

Na ključnom američkom pomorskom oružju AI pokazuje svoju punu snagu: Riješit će desetljećima star problem

Miroslav Wranka

16.12.2025 u 20:05

Podmornice - ilustrativna fotografija
Podmornice - ilustrativna fotografija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: YONHAP - EPA / COLIN MURTY / AFP / Profimedia / Mc1 Charlotte Oliver/U.S. Navy / Zuma Press / Profimedia
U nekoliko pilot-projekata procesi važni za proizvodnju ključnog američkog oružja za pomorsko ratovanje srezani su s više stotina sati ili tjedana na ispod sat vremena

Mornarica Sjedinjenih Država ulaže stotine milijuna dolara u sustav umjetne inteligencije, za koji tvrde da je ubrzao ključne procese gradnje brodova.

U jednom slučaju AI je skratio mukotrpne procese planiranja podmornica - mapiranja toga kako se mnogi dijelovi konstrukcije uklapaju i osiguravanja da ljudi, dijelovi i prostor u brodogradilištu budu dostupni u pravo vrijeme - s mnogo sati na samo nekoliko minuta.

Mornarica tako pokreće novi operativni sustav za brodogradnju - Ship OS - pokušavajući riješiti desetljećima stare probleme u brodogradnji ukorijenjene u zastarjelim tehnologijama i radnim praksama.

Iz nje su najavili ulaganje od 448 milijuna dolara, čime žele ubrzati usvajanje umjetne inteligencije i autonomije u cijeloj industrijskoj bazi. Ship OS pokreće Palantirova platforma Foundry and Artificial Intelligence, a pilot-projekti su već pokrenuti u brodogradilištima.

U General Dynamics Electric Boatu, dugogodišnjem brodogradilištu za podmornice smještenom u Connecticutu, planiranje njihove gradnje drastično je smanjeno sa 160 sati na manje od 10 minuta dok je u brodogradilištu Portsmouth Naval Shipyard u Maineu vrijeme pregleda materijala za podmornice palo s nekoliko tjedana na manje od sat vremena.

Rješenje za nagomilane probleme?

Investicija će biti usmjerena u industrijsku bazu za podmornice, a zatim će biti proširena te raspoređena u dva velika i tri javna brodogradilišta te među 100 dobavljača. Program pomorske industrijske baze, inicijativa mornarice za revitalizaciju američke brodogradnje, i Zapovjedništvo pomorskih sustava nadgledaju provedbu Ship OS-a.

Obje institucije prikupljaju podatke iz više izvora kako bi se utvrdilo gdje su problemi u gradnji podmornica, kako procesi - uključujući inženjering - mogu biti ubrzani i koje se specifične rizike može ublažiti tehnologijom jer se problemi u industrijskoj bazi, od brodograditelja do remontnih prostora, desetljećima gomilaju.

Podmornice su ključne za svaku bitku na Pacifiku i glavni prioritet Pentagona, no veliki programi, poput nadograđene klase Virginia i novih modela s balističkim raketama klase Columbia, više su puta imali problema s kašnjenjima i prekoračenjima troškova.

Government Accountability Office, vladina nadzorna agencija, dokumentirala je dugogodišnje izazove u planovima mornarice za kupnju i izgradnju podmornica, kao i nedostatke u brodogradilištima, poput neiskustva radnika, zastarjelih objekata i opreme te neadekvatnog građevinskog prostora.

Ship OS bi trebao pomoći u rješavanju tih problema ili ublažavanju njihovih posljedica, piše Business Insider.

