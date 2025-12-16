Na ključnom američkom pomorskom oružju AI pokazuje svoju punu snagu: Riješit će desetljećima star problem

Mornarica Sjedinjenih Država ulaže stotine milijuna dolara u sustav umjetne inteligencije, za koji tvrde da je ubrzao ključne procese gradnje brodova.

U jednom slučaju AI je skratio mukotrpne procese planiranja podmornica - mapiranja toga kako se mnogi dijelovi konstrukcije uklapaju i osiguravanja da ljudi, dijelovi i prostor u brodogradilištu budu dostupni u pravo vrijeme - s mnogo sati na samo nekoliko minuta.

Mornarica tako pokreće novi operativni sustav za brodogradnju - Ship OS - pokušavajući riješiti desetljećima stare probleme u brodogradnji ukorijenjene u zastarjelim tehnologijama i radnim praksama.

Iz nje su najavili ulaganje od 448 milijuna dolara, čime žele ubrzati usvajanje umjetne inteligencije i autonomije u cijeloj industrijskoj bazi. Ship OS pokreće Palantirova platforma Foundry and Artificial Intelligence, a pilot-projekti su već pokrenuti u brodogradilištima.

U General Dynamics Electric Boatu, dugogodišnjem brodogradilištu za podmornice smještenom u Connecticutu, planiranje njihove gradnje drastično je smanjeno sa 160 sati na manje od 10 minuta dok je u brodogradilištu Portsmouth Naval Shipyard u Maineu vrijeme pregleda materijala za podmornice palo s nekoliko tjedana na manje od sat vremena.