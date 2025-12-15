Upravo objavljena vijest zbog koje se Zelenski teško može sretan vratiti kući

Anketa Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (KIIS) pokazala je da je 72 posto Ukrajinaca spremno za sporazum koji zamrzava trenutnu liniju fronte i sadrži neke kompromise.

Međutim, 75 posto ispitanika smatra da je plan koji uključuje ustupanje teritorija i ograničavanje vojske bez sigurnosnih jamstava za Ukrajinu "potpuno neprihvatljiv".

Anketa je provedena između kraja studenog i sredine prosinca, a obuhvatila je 547 ispitanika diljem teritorija pod kontrolom Ukrajine. Izvršni direktor KIIS-a Anton Hrušeckij rekao je da je javno mnijenje o tom pitanju ostalo stabilno posljednjih mjeseci.