Japanci u suzama: Uskoro vraćaju Kini divovske pande blizance

Objava da će četverogodišnji blizanci Xiao Xiao i Lei Lei krajem siječnja biti prebačeni u Kinu, prije roka 20. veljače, razočarala je cijelu naciju u ponedjeljak. Njihovo preseljenje u Kinu bilo je dugo planirano, ali ovaj gubitak za Tokio pun je simbolike jer su se odnosi Kine i Japana pogoršali zbog geopolitičkih pitanja.

Peking je bio bijesan kad je japanska premijerka Sanae Takaichi rekla u studenome da bi hipotetski kineski napad na Tajvan mogao izazvati vojni odgovor Tokija. Napetosti su i dalje visoke. U utorak su Xiao Xiao i Lei Lei ponovno bili glavna vijest, a televizijske kamere snimile su mnoštvo posjetitelja s pandinim kapama, torbama i drugim predmetima.

'Želim da ove pande zauvijek ostanu u Japanu', rekao je 60-godišnji ugostitelj Hiroyo Kashio. 'Znam da pripadaju Kini, ali budući da su rođene u Japanu, stvarno želim da ostanu u zoološkom vrtu Ueno', dodao je.