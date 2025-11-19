Veliki skandal: Kinezi godinama špijunirali Britance i u to upumpavali milijune. Evo detalja

BBC-jeva Panorama otkrila je da je Kina tijekom ovog stoljeća uložila desetke milijardi funti u britanske tvrtke i projekte, uključujući one koji su joj omogućili pristup tehnologijama s mogućom vojnom primjenom

Prema AidDati, američkoj istraživačkoj grupi specijaliziranoj za praćenje međunarodnih državnih ulaganja, ukupna vrijednost tih kineskih investicija dosegnula je oko 45 milijardi funti (59 milijardi dolara) prema cijenama za 2023. godinu. Najveći val ulaganja dogodio se nakon kineske državne direktive iz 2015., kojom je Peking zacrtao cilj postati globalni lider u visokotehnološkim industrijama. AidDatina analiza pokazuje da je, u odnosu na veličinu gospodarstva i broj stanovnika, Ujedinjeno Kraljevstvo bilo ključno odredište kineskih ulaganja među zemljama G7. BBC je istražio kako su ta ulaganja dovela do prijenosa naprednih tehnologija i stručnog znanja u Kinu. Prema bivšem šefu GCHQ-a, UK je 'bio previše popustljiv' kad je dopustio kineskim investitorima ulazak u strateške industrije.

Desetogodišnji plan Kine BBC je dobio ekskluzivan rani pristup AidDatinim novim podacima. Izvršni direktor te istraživačke grupe, dr. Brad Parks, kaže da su neka kineska državna ulaganja bila isključivo komercijalna, ali su mnoge transakcije bile usklađene s dugoročnim strateškim ciljevima Pekinga. Ti su ciljevi definirani još prije deset godina u programu 'Made in China 2025', a on je predvidio kinesko vodstvo u deset ključnih (visoko)tehnoloških sektora, uključujući zrakoplovstvo, električna vozila i robotiku. Prof. Keyu Jin sa Sveučilišta znanosti i tehnologije u Hong Kongu smatra da je riječ o promišljenoj strategiji: 'To je dugoročno strateško planiranje kakvo Kina uvijek ima i kakvo bi mnoge druge države trebale imati.' S pristupom AidDatinim podacima, BBC je pratio kako je kupnja određenih britanskih tvrtki rezultirala prijenosom napredne tehnologije s mogućim vojnim primjenama. Među takvim tvrtkama bila je Imagination Technologies iz Hertfordshirea, specijalizirana za dizajn poluvodiča, tehnologiju koja se nalazi u gotovo svim modernim digitalnim uređajima. Tvrtka se 2017. godine našla u problemima nakon gubitka najvažnijeg klijenta, Applea. Njezina vrijednost naglo je pala, a potom ju je za 550 milijuna funti kupio fond privatnog kapitala Canyon Bridge, registriran u Kaliforniji. No Canyon Bridge imao je samo jednog investitora - Yitai Capital, čiji je najveći dioničar China Reform, organizacija koja odgovara državnom vijeću, tijelu koje provodi smjernice Komunističke partije. Samo dva mjeseca prije kupnje britanske tvrtke Canyon Bridge pokušao je preuzeti američku kompaniju za poluvodiče, no SAD je to blokirao zbog sigurnosnih razloga.

'Znanje inženjera moglo je završiti u rukama kineske vojske' Najvažnija vrijednost Imaginationa bila je u stručnosti inženjera, razvojnim algoritmima i intelektualnom vlasništvu s potencijalnom vojnom primjenom, primjerice u sustavima za navođenje projektila i dronova. Ron Black, tadašnji izvršni direktor Imaginationa, rekao je za BBC da je vlada UK-a odobrila prodaju nakon provjere, a Canyon Bridge uvjeravao ga je da će kineski investitor biti 'pasivan' i usmjeren samo na profit. Ali 2019. godine, tvrdi Black, pozvan je na sastanak u Peking te mu je izravno rečeno da se od njega očekuje da surađuje s China Reformom te nadzire potpunu predaju tehnologije i znanja 'britanskih inženjera kineskim inženjerima', nakon čega je uslijedilo otpuštanje britanskog osoblja. Kad je to odbio, China Reform je navodno pokušao postaviti četiri nova direktora bez relevantnog tehničkog iskustva. Black je kontaktirao s britanskom vladom, ali mu je rečeno da se radi o privatnom poslovnom pitanju. U strahu od prijenosa vojne tehnologije, podnio je ostavku. Tek tada se vlada aktivnije uključila, a pokušaj postavljanja novih direktora bio je zaustavljen. Nekoliko dana kasnije Black je ipak dobio otkaz, za koji je kasnije utvrđeno da je bio nezakonit. Nakon njegova odlaska dio domaće tehnologije Imaginationa navodno je prenesen u Kinu. Tvrtka tvrdi da njezina tehnologija nije korištena u vojne svrhe i da posluje u skladu sa zakonima o izvozu.

UK je otvorio strateške sektore Kini U vrijeme sporne prodaje, 2017., britanska vlada imala je ograničene ovlasti za blokiranje stranih preuzimanja, a dvije godine ranije Peking je dočekan s najvećim počastima. Kad ga je posjetio Xi Jinping, britanski premijer David Cameron govorio je o 'zlatnom dobu' kinesko-britanskih odnosa. Sir Jeremy Hunt, tada ministar zdravstva, kaže: 'Mislili smo da je Kina prijateljska sila i da se može puno zaraditi. No ispod površine bila je sve ambicioznija Kina.' Sir Jeremy Fleming, bivši šef GCHQ-a, kaže da je najveći izazov ostao isti: kako surađivati s Kinom i istovremeno zaštititi nacionalnu sigurnost. 'Previše smo olako dopustili pristup strateški važnim tehnologijama', kaže te ističe da Kina istovremeno sprječava zapadne ulagače da ostvare utjecaj u njezinim ključnim sektorima. Europa i SAD također su dugo bili naivni Bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton kaže da su i EU i pojedini američki poslovni krugovi bili 'naivni' prema Kini do 2017. i 2018. godine. 'Mnogi nisu željeli vjerovati da se vraćamo nekoj vrsti dinamike iz Hladnog rata', kaže Bolton te negira optužbe za nepravilno postupanje povjerljivim informacijama. Neki analitičari pak ističu da Kina nije prekršila nijedno pravilo, već je problem u 'kratkovidnosti zapadnih vlada'. Prof. Keyu Jin kaže: 'Jedna od najvećih prednosti kineskog sustava je mogućnost postavljanja ciljeva desetljećima unaprijed. To nije petogodišnji plan, već dugoročna strategija koja daje rezultate.' AidData je otkrila da je Kina u ovom stoljeću najveći svjetski vjerovnik s oko 1,6 bilijuna funti (2,1 bilijun dolara) međunarodnih zajmova. Najintenzivnije razdoblje ulaganja bilo je 2016. i 2017. godine, a zatim su mnoge zemlje počele pojačavati nadzor nad stranim ulaganjima. SAD, Njemačka i Italija uveli su stroža pravila 2018., a UK ih je slijedio 2022. godine. Sir Jeremy Fleming smatra da je sadašnji sustav britanskog nadzora ulaganja bolji, ali ne i 'potpuno nepropustan'.