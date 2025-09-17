Trump u Londonu, a s njime i povijesni paket investicija Silicijske doline u UK

U srijedu je u London, uz veliku pompu, u trodnevni državni posjet sletio američki predsjednik Donald Trump uoči, među ostalim, potpisivanja sveobuhvatnog tehnološkog sporazuma dviju zemalja. Dogovor, kako kažu u vladi, neće se zaustaviti samo na umjetnoj inteligenciji; uključuje i suradnju na kvantnom računalstvu te nuklearnoj energiji.

Najveći iznos stiže iz Microsofta, koji planira uložiti rekordnih 22 milijarde funti u širenje podatkovnih centara i izgradnju najvećeg AI superračunala u zemlji. Alphabet ulaže dodatnih pet milijardi funti u širenje infrastrukture u Hertfordshireu te u daljnje financiranje londonskog DeepMinda, nekadašnje perjanice britanske AI scene koju je Google preuzeo 2014. godine.

'Ovo je generacijski zaokret u odnosima s SAD-om. Riječ je o dogovoru koji će oblikovati budućnosti milijuna ljudi s obje strane Atlantika', poručio je ranije britanski premijer Keir Starmer, nazivajući ulaganja 'pogonom rasta i sigurnosti' za cijelu zemlju.