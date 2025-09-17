Trump u Londonu, a s njime i povijesni paket investicija Silicijske doline u UK

U trenutku kada umjetna inteligencija sve snažnije oblikuje svjetsku ekonomiju, Ujedinjeno Kraljevstvo osiguralo je povijesni paket investicija iz Silicijske doline. Microsoft, Google, OpenAI i Nvidia najavili su zajedničke projekte vrijedne desetke milijardi funti, a sjeveroistok Engleske dobit će novu AI Growth Zone s 5.000 radnih mjesta i podatkovnim centrom koji bi trebao postati srce britanske AI infrastrukture
U srijedu je u London, uz veliku pompu, u trodnevni državni posjet sletio američki predsjednik Donald Trump uoči, među ostalim, potpisivanja sveobuhvatnog tehnološkog sporazuma dviju zemalja. Dogovor, kako kažu u vladi, neće se zaustaviti samo na umjetnoj inteligenciji; uključuje i suradnju na kvantnom računalstvu te nuklearnoj energiji.
Najveći iznos stiže iz Microsofta, koji planira uložiti rekordnih 22 milijarde funti u širenje podatkovnih centara i izgradnju najvećeg AI superračunala u zemlji. Alphabet ulaže dodatnih pet milijardi funti u širenje infrastrukture u Hertfordshireu te u daljnje financiranje londonskog DeepMinda, nekadašnje perjanice britanske AI scene koju je Google preuzeo 2014. godine. >>Više pročitajte OVDJE<<
'Ovo je generacijski zaokret u odnosima s SAD-om. Riječ je o dogovoru koji će oblikovati budućnosti milijuna ljudi s obje strane Atlantika', poručio je ranije britanski premijer Keir Starmer, nazivajući ulaganja 'pogonom rasta i sigurnosti' za cijelu zemlju.
Superračunala, DeepMind i Blyth kao AI središte
U Blythu u Northumberlandu gradit će se novi podatkovni centar u partnerstvu OpenAI-ja, Nvidije i britanske tvrtke Nscale. Riječ je o dijelu OpenAI-jeva globalnog infrastrukturnog projekta Stargate, koji već uključuje lokacije u Norveškoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
'Nalazimo se u Velikom prasku AI ere, a Velika Britanija zauzima idealnu poziciju u kojoj se susreću talent, istraživanje i industrija', poručio je izvršni direktor Nvidije Jensen Huang.
Njegov kolega iz OpenAI-ja, Sam Altman, dodao je: 'UK je pionir umjetne inteligencije, dom vrhunskih istraživača i milijuna ChatGPT korisnika. Stargate UK gradimo da bismo ubrzali znanstvene proboje i potaknuli produktivnost.'
Uz gigante, pridružili su se i drugi američki igrači - CoreWeave ulaže 1,5 milijardi funti u AI cloud infrastrukturu, dok Salesforce osigurava 1,4 milijardi funti za širenje poslovanja u UK. Britanska vlada računa da će novi investicijski val ne samo ojačati ulogu zemlje kao europskog AI središta, već i donijeti tisuće novih poslova, s naglaskom na regije izvan Londona.