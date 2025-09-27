Velika Britanija prepire se oko digitalnih osobnih iskaznica. U EU to je odavno riješeno

Dok britanski premijer Keir Starmer najavljuje uvođenje nacionalnih identifikacijskih dokumenata, izazivajući političke trzavice, u Europskoj uniji to je pitanje odavno riješeno. Osobne iskaznice u fizičkom obliku postoje desetljećima, a digitalne verzije već su u uporabi ili u fazi testiranja u gotovo svim državama članicama

U 25 od 27 članica EU-a fizičke iskaznice služe i kao osobni dokument i kao putna isprava unutar schengenskog prostora. Od 2021. izdaju se u standardiziranom, strojno čitljivom formatu, veličine kreditne kartice. Na njima su osobni podaci – ime, adresa, državljanstvo, datum i mjesto rođenja, spol, visina, fotografija, datumi izdavanja i isteka, a sigurnosni čip sadrži i biometrijske podatke, uključujući otiske prstiju. U 15 zemalja iskaznice su obvezne, dok je u 11 njih - među kojima je Hrvatska - dovoljno imati drugi oblik osobnog dokumenta, primjerice vozačku dozvolu. Izuzeci su Danska, koja izdaje samo vlastite nacionalne osobne iskaznice, i Irska, koja nema klasičnu osobnu iskaznicu, ali je uvela putovnicu u kartičnom formatu za putovanja unutar EU-a. Obje zemlje, kao i sve ostale članice, već su pokrenule ili razvijaju sustav digitalnog identitetskog novčanika, piše Guardian.

Digitalni identiteti: Standard do 2026. Nova uredba eIDAS 2.0 obvezuje sve članice da do 2026. uvedu barem jedan digitalni identitetski novčanik. Građani će njime moći potvrditi identitet i sigurno pohraniti ili dijeliti digitalne dokumente poput osobne iskaznice, rodnog lista, putovnice, studentske iskaznice, kvalifikacija, vozačke dozvole ili poreznih podataka. Neke zemlje otišle su i dalje. Danska je 2023. pokrenula aplikaciju MitID, bez koje je gotovo nemoguće obavljati svakodnevne online aktivnosti – od bankarstva i plaćanja do prijave poreza, zakazivanja liječničkih pregleda ili upisa na fakultet. Estonija, pionir digitalnih identiteta, već 20 godina koristi e-ID za glasanje, potpisivanje dokumenata i pristup javnim uslugama, bankama ili web trgovinama. Čak i ratom pogođena Ukrajina razvila je aplikaciju Diia, koja omogućuje pohranu 14 važnih dokumenata i pristup 21 javnoj usluzi, uključujući porezne prijave i prijavu neprijateljskih aktivnosti. Estonske vlasti tvrde da e-ID građanima godišnje uštedi oko pet dana birokratskog posla.

Stanje u Hrvatskoj Hrvatska je 2015. uvela elektroničku osobnu iskaznicu (eOI), dokument s ugrađenim čipom i certifikatima koji omogućuju elektroničku autentikaciju i kvalificirani digitalni potpis. Time je usklađena s europskim standardima sigurnosti (eIDAS), a eOI vrijedi i kao vjerodajnica visoke razine unutar Europskog gospodarskog prostora. Aktivacija se može obaviti na e-kioscima u policijskim upravama ili uz pomoć čitača kartica kod kuće. Građani mogu aktivirati elektronički dio iskaznice i koristiti ga za pristup državnim e-uslugama poput sustava e-Građani, za digitalno potpisivanje dokumenata ili provjeru podataka. Da bi se izbjegla potreba za čitačem kartica, razvijen je i mobilni identitet (Mobile.ID) putem aplikacije Certilia, koji omogućuje korištenje pametnog telefona kao vjerodajnice najviše sigurnosne razine. Prema zadnjim podacima, više od 90.000 građana već koristi 'osobnu u mobitelu', a broj stalno raste. No mnogi su se građani žalili da je aktivacija komplicirana.