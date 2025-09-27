Velika Britanija prepire se oko digitalnih osobnih iskaznica. U EU to je odavno riješeno

Dok britanski premijer Keir Starmer najavljuje uvođenje nacionalnih identifikacijskih dokumenata, izazivajući političke trzavice, u Europskoj uniji to je pitanje odavno riješeno. Osobne iskaznice u fizičkom obliku postoje desetljećima, a digitalne verzije već su u uporabi ili u fazi testiranja u gotovo svim državama članicama
U 25 od 27 članica EU-a fizičke iskaznice služe i kao osobni dokument i kao putna isprava unutar schengenskog prostora. Od 2021. izdaju se u standardiziranom, strojno čitljivom formatu, veličine kreditne kartice. Na njima su osobni podaci – ime, adresa, državljanstvo, datum i mjesto rođenja, spol, visina, fotografija, datumi izdavanja i isteka, a sigurnosni čip sadrži i biometrijske podatke, uključujući otiske prstiju.
U 15 zemalja iskaznice su obvezne, dok je u 11 njih - među kojima je Hrvatska - dovoljno imati drugi oblik osobnog dokumenta, primjerice vozačku dozvolu. Izuzeci su Danska, koja izdaje samo vlastite nacionalne osobne iskaznice, i Irska, koja nema klasičnu osobnu iskaznicu, ali je uvela putovnicu u kartičnom formatu za putovanja unutar EU-a. Obje zemlje, kao i sve ostale članice, već su pokrenule ili razvijaju sustav digitalnog identitetskog novčanika, piše Guardian.
Digitalni identiteti: Standard do 2026.
Nova uredba eIDAS 2.0 obvezuje sve članice da do 2026. uvedu barem jedan digitalni identitetski novčanik. Građani će njime moći potvrditi identitet i sigurno pohraniti ili dijeliti digitalne dokumente poput osobne iskaznice, rodnog lista, putovnice, studentske iskaznice, kvalifikacija, vozačke dozvole ili poreznih podataka.
Neke zemlje otišle su i dalje. Danska je 2023. pokrenula aplikaciju MitID, bez koje je gotovo nemoguće obavljati svakodnevne online aktivnosti – od bankarstva i plaćanja do prijave poreza, zakazivanja liječničkih pregleda ili upisa na fakultet. Estonija, pionir digitalnih identiteta, već 20 godina koristi e-ID za glasanje, potpisivanje dokumenata i pristup javnim uslugama, bankama ili web trgovinama.
Čak i ratom pogođena Ukrajina razvila je aplikaciju Diia, koja omogućuje pohranu 14 važnih dokumenata i pristup 21 javnoj usluzi, uključujući porezne prijave i prijavu neprijateljskih aktivnosti. Estonske vlasti tvrde da e-ID građanima godišnje uštedi oko pet dana birokratskog posla.
Stanje u Hrvatskoj
Hrvatska je 2015. uvela elektroničku osobnu iskaznicu (eOI), dokument s ugrađenim čipom i certifikatima koji omogućuju elektroničku autentikaciju i kvalificirani digitalni potpis. Time je usklađena s europskim standardima sigurnosti (eIDAS), a eOI vrijedi i kao vjerodajnica visoke razine unutar Europskog gospodarskog prostora. Aktivacija se može obaviti na e-kioscima u policijskim upravama ili uz pomoć čitača kartica kod kuće.
Građani mogu aktivirati elektronički dio iskaznice i koristiti ga za pristup državnim e-uslugama poput sustava e-Građani, za digitalno potpisivanje dokumenata ili provjeru podataka. Da bi se izbjegla potreba za čitačem kartica, razvijen je i mobilni identitet (Mobile.ID) putem aplikacije Certilia, koji omogućuje korištenje pametnog telefona kao vjerodajnice najviše sigurnosne razine.
Prema zadnjim podacima, više od 90.000 građana već koristi 'osobnu u mobitelu', a broj stalno raste. No mnogi su se građani žalili da je aktivacija komplicirana.
Popularnost raste, sigurnosni problemi rijetki
Unutar EU-a kritike digitalnog identiteta uglavnom se svode na pitanje zaštite privatnosti, no zemlje koje ga koriste zasad nisu zabilježile ozbiljnije sigurnosne incidente. Naprotiv, aplikacije su popularne. Poljska aplikacija mObywatel, dostupna od 2017., premašila je 10 milijuna aktivnih korisnika – trećinu odraslog stanovništva – a više od milijun građana koristi je svakodnevno.
Putem aplikacije korisnici mogu pristupiti digitalnoj verziji osobne iskaznice, provjeriti kaznene bodove u vozačkoj dozvoli, doznati kvalitetu zraka ili promijeniti biračko mjesto. Mogu prijaviti izgubljene dokumente ili skeniranjem QR koda provjeriti tuđi identitet. Nedavno je dodana mogućnost slanja prijave osiguravajućem društvu nakon prometne nesreće, a od ove jeseni aplikacija nudi i digitalne učeničke iskaznice za popuste na prijevoz i kulturne sadržaje.
Aplikacija čak vodi korisnike kroz postupak fotografiranja za dokumente, pa nema potrebe za odlaskom profesionalnom fotografu. Od prosinca se očekuje i virtualni AI asistent koji će građanima pomagati u snalaženju s birokratskim procedurama.