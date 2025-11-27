UPOZNAJTE BOBBIJA

Bilo je pitanje vremena: Eto nam i digitalnog policajca s umjetnom inteligencijom

Miroslav Wranka

27.11.2025 u 10:27

Britanska policija
Britanska policija Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Bionic
Reading

Za razliku od RoboCopa, virtualni asistent nazvan Bobbi neće istraživati ​​zločine niti zamjenjivati ​​policajce. Umjesto toga, nudi brze odgovore na često postavljana pitanja

Policijske snage u Ujedinjenom Kraljevstvu pokrenule su svog prvog robota za brbljanje temeljenog na umjetnoj inteligenciji. Osmišljen je za davanje odgovora online na pitanja koja nisu hitna.

Za razliku od RoboCopa, virtualni asistent nazvan Bobbi neće istraživati ​​zločine niti zamjenjivati ​​policajce. Umjesto toga, nudi brze odgovore na često postavljana pitanja kako bi se smanjio pritisak na ljude koji primaju pozive i upite upućene policiji.

Putem njega neće biti moguće prijaviti zločin, niti će zamijeniti liniju za hitne slučajeve (u Britaniji je to 999). Ako ne može odgovoriti na pitanje ili ako korisnik zatraži čovjeka, preusmjerit će razgovor na digitalnog operatera.

tportal
Izvor: Britanska policija / Autor: Britanska policija

Više od 200 ljudi, uključujući predstavnike organizacija za skrb o žrtvama i neovisnih nadzornih odbora, već je testiralo sustav. Bobbi, britanski nadimak za policiju, slijedi iste smjernice kao i ljudi koji odgovaraju na pozive. Može davati preporuke na temelju službenih smjernica.

Trenutno ga isprobavaju dvije policijske postrojbe na jugu Engleske: policija doline Temze i policija Hampshirea i otoka Wighta, piše Euro News.

tportal
