Bilo je pitanje vremena: Eto nam i digitalnog policajca s umjetnom inteligencijom

Policijske snage u Ujedinjenom Kraljevstvu pokrenule su svog prvog robota za brbljanje temeljenog na umjetnoj inteligenciji . Osmišljen je za davanje odgovora online na pitanja koja nisu hitna.

Za razliku od RoboCopa, virtualni asistent nazvan Bobbi neće istraživati ​​zločine niti zamjenjivati ​​policajce. Umjesto toga, nudi brze odgovore na često postavljana pitanja kako bi se smanjio pritisak na ljude koji primaju pozive i upite upućene policiji.

Putem njega neće biti moguće prijaviti zločin, niti će zamijeniti liniju za hitne slučajeve (u Britaniji je to 999). Ako ne može odgovoriti na pitanje ili ako korisnik zatraži čovjeka, preusmjerit će razgovor na digitalnog operatera.