Bilo je pitanje vremena: Eto nam i digitalnog policajca s umjetnom inteligencijom

Policijske snage u Ujedinjenom Kraljevstvu pokrenule su svog prvog robota za brbljanje temeljenog na umjetnoj inteligenciji. Osmišljen je za davanje odgovora online na pitanja koja nisu hitna.
Za razliku od RoboCopa, virtualni asistent nazvan Bobbi neće istraživati zločine niti zamjenjivati policajce. Umjesto toga, nudi brze odgovore na često postavljana pitanja kako bi se smanjio pritisak na ljude koji primaju pozive i upite upućene policiji.
Putem njega neće biti moguće prijaviti zločin, niti će zamijeniti liniju za hitne slučajeve (u Britaniji je to 999). Ako ne može odgovoriti na pitanje ili ako korisnik zatraži čovjeka, preusmjerit će razgovor na digitalnog operatera.
Više od 200 ljudi, uključujući predstavnike organizacija za skrb o žrtvama i neovisnih nadzornih odbora, već je testiralo sustav. Bobbi, britanski nadimak za policiju, slijedi iste smjernice kao i ljudi koji odgovaraju na pozive. Može davati preporuke na temelju službenih smjernica.
Trenutno ga isprobavaju dvije policijske postrojbe na jugu Engleske: policija doline Temze i policija Hampshirea i otoka Wighta, piše Euro News.