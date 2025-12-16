Europa napravila ključan korak:'Ako započnete rat, bit ćete pozvani na odgovornost'

'Upravo tu počinje pravi put do mira', dodao je. 'Nije dovoljno prisiliti Rusiju na dogovor. Nije dovoljno natjerati je da prestane ubijati. Moramo natjerati Rusiju da prihvati da u svijetu postoje pravila'.

'Svaki ruski ratni zločin mora imati posljedice za one koji su ga počinili', rekao je Zelenski prije nego što su 34 europska čelnika potpisali konvenciju o formalnom pokretanju komisije.

Okupljanje u Den Haagu desetaka čelnika, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog , poklopilo se s diplomatskim naporima pod vodstvom SAD-a za okončanje rata u Ukrajini.

Nizozemski premijer Dick Schoof kazao je da se pravdi mora omogućiti da ide svojim tijekom, jednom kada se u Ukrajini postigne mir.

'Pravedan i trajan mir zahtijeva da Rusija obešteti Ukrajinu za štetu koju je nanijela', kazao je Schoof na konferenciji u Den Haagu. 'Ne smije postojati nekažnjivost'.

Rusija ne smije izbjeći plaćanje računa za svoj rat u Ukrajini, rekla je šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas na osnivanju Međunarodne komisije.

Komisija, koja će potvrditi ratnu štetu u Ukrajini koju će Rusija platiti, šalje poruku budućim agresorima, rekla je Kallas, da 'ako započnete rat, bit ćete pozvani na odgovornost'.

No uspostava komisije ne znači da Ukrajina može očekivati brze reparacije, ističe Reuters.

Detalji o tome kako će se isplaćivati ​​​​bilo kakva odšteta koju dosudi komisija, koja će imati sjedište u Nizozemskoj, još uvijek se trebaju razraditi. Rani razgovori dotakli su se korištenja zamrznute ruske imovine, uz doprinose članica.

Dvije godine star Registar šteta, koji će postati dio nove međunarodne komisije, već je primio preko 86.000 zahtjeva koje su podnijeli pojedinci, organizacije i javna tijela u Ukrajini u širokom rasponu kategorija.

Više od 50 država i EU izradili su konvenciju Vijeća Europe o osnivanju komisije, koja stupa na snagu nakon ratifikacije najmanje 25 potpisnica, pod uvjetom da su osigurana dovoljna sredstva za financiranje njezina rada.

Komisija - drugi dio međunarodnog mehanizma za naknadu štete za Ukrajinu - pregledavat će, procjenjivati ​​i odlučivati ​​o zahtjevima podnesenim Registru štete za Ukrajinu, koji je Vijeće Europe osnovalo 2023. godine, te određivati ​​​​dodjelu odštete od slučaja do slučaja.

Ruski dužnosnici nisu bili odmah dostupni za komentar. Kremlj poriče optužbe za ratne zločine ruskih snaga u Ukrajini. Također je opisao prijedlog EU-a da se koristi zamrznuta ruska imovina za financiranje obrambenih i proračunskih potreba Ukrajine kao nezakonit i zaprijetio je odmazdom.

Planovi o naknadi štete žrtvama zlostavljanja u Ukrajini, od seksualnog nasilja i deportacija djece do uništavanja vjerskih objekata, mogli bi se zakomplicirati ako bi se uključila amnestija za ratne zločine u bilo koji mirovni sporazum.

Svjetska banka procijenila je troškove obnove Ukrajine u sljedećem desetljeću na 524 milijarde dolara (447 milijardi eura).