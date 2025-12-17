veliki summit

Vučić provocira EU? 'Nitko neće ići u Bruxelles, Zapadni Balkan bit će bez Republike Srbije'

M. Šu.

17.12.2025 u 08:26

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić Izvor: Pixsell / Autor: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL
Srbija danas neće imati predstavnika na summitu Europske unije i Zapadnog Balkana u Bruxellesu, objavio je jučer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić

Gostujući na RTS-u, Vučić je rekao da 'ni on ni itko drugi' neće ići u Bruxelles, navodeći da je razgovarao s brojnim europskim čelnicima te da je zahvalan na poštovanju koje su Srbiji iskazali Ursula von der Leyen i Antonio Costa, prenosi Nova.rs

'Prvi put u posljednjih 13 ili 14 godina ni ja ni itko drugi neće ići na tu međuvladinu konferenciju. Nitko neće predstavljati Republiku Srbiju, tako da će Zapadni Balkan biti bez Republike Srbije', rekao je predsjednik za RTS.

Prema njegovim riječima, to radi zbog građana Srbije, bez obzira na to što zna da će to biti kritizirano u Bruxellesu.

Naglasio je da je tu odluku donio sam i da Vlada zbog toga ne bi trebala trpjeti nikakav pritisak.

Mislim da štitim Srbiju i njezine interese. Srbija je na njezinoj strani, koliko god se to ne sviđa Washingtonu, Bruxellesu ili Moskvi, rekao je Vučić i dodao da će Srbija ostati na europskom putu dok god je on predsjednik, a nakon toga, dodao je, 'vidjet ćemo'.

Na pitanje o deviznim rezervama, Vučić je istaknuo da Srbija nema problema s tečajem, jer ima 36 milijardi eura deviznih rezervi i da može 'godinama braniti tečaj'.

Poručio je građanima da se ne brinu i istaknuo da tamo nema nikakvog problema.

