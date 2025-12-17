Jesmo li sami u svemiru? Uz ovaj ambiciozan NASA-in projekt sve smo bliže odgovoru

'Dovršetak opservatorija Roman označava ključni trenutak za agenciju', izjavio je Amit Kshatriya, NASA-in pomoćnik administratora. 'Transformativna znanost počiva na discipliniranom inženjeringu, a ovaj je tim, korak po korak i test po test, isporučio opservatorij koji će proširiti naše razumijevanje svemira.'

Roman je infracrveni svemirski teleskop koji će imati središnju ulogu u NASA-inoj floti u nadolazećem desetljeću. Ima samo dva, ali iznimno moćna instrumenta: Wide-Field Instrument (WFI) i Coronagraph Instrument (CGI). WFI omogućuje vidno polje čak 100 puta veće od Hubbleova, dok će napredni koronograf moći blokirati svjetlost zvijezda kako bi se izravno promatrali egzoplaneti i diskovi u kojima nastaju novi planetarni sustavi.

Teleskop će proći temeljita testiranja prije transporta u Kennedy Space Center na Floridi, u kojem će se pripremati za lansiranje raketom SpaceX Falcon Heavy prema gravitacijski stabilnoj točki Sunce-Zemlja L2. Službeni datum lansiranja zasad je svibanj 2027. godine, no NASA ističe da bi Roman mogao biti spreman i nekoliko mjeseci ranije.

Ako se to dogodi, bit će riječ o rijetkom presedanu. Veliki svemirski projekti često kasne i premašuju proračune, primjerice Hubble je lansiran godinama kasnije nego što je planirano, a lansiranje svemirskog teleskopa James Webb više je puta odgađano. Unatoč tome, očekivanja od Romana su iznimno visoka.

'Dovršetkom izgradnje nalazimo se na pragu nezamislivih znanstvenih otkrića', rekla je Julie McEnery, glavna znanstvenica projekta Roman. 'Tijekom prvih pet godina misije očekujemo otkriće više od 100.000 udaljenih svjetova, stotina milijuna zvijezda i milijardi galaksija.'

Primarna misija trajat će pet godina

Njegova primarna misija trajat će pet godina, uz mogućnost produljenja. Za razliku od nekih infracrvenih teleskopa, Roman ne ovisi o rashladnim tekućinama, što smanjuje tehnička ograničenja trajanja misije, no ograničavajući faktor bit će količina goriva potrebna za održavanje orbite i precizno usmjeravanje instrumenata.

Posebno važan dio misije odnosi se na tamnu energiju, misterioznu silu odgovornu za ubrzano širenje svemira, a WFI, kamera rezolucije 288 megapiksela, omogućit će snimanje golemih dijelova neba i mapiranje velikih struktura svemira. U samo pet godina Roman će snimiti onoliko neba koliko je Hubble snimio u prvih 30 godina rada te generirati oko 20 petabajta podataka.

'Jedno od najvećih pitanja moderne kozmologije je zašto se svemir širi sve brže', rekla je Nicky Fox, čelnica NASA-ine Uprave za znanstvene misije. 'Roman je izgrađen kako bi nam pomogao otkriti što ne razumijemo o prostoru i vremenu.'

Drugi ključni instrument - koronagraf - usmjeren je na potragu za egzoplanetima nalik Zemlji. Riječ je o prvom aktivnom koronografu koji će biti poslan u svemir, sustavu iznimne preciznosti koji koristi maske, filtre i prilagodljiva zrcala da bi uklonio blještavilo zvijezda te nam omogućio izravno promatranje i analizu planetarnih atmosfera.

'Pitanje 'jesmo li sami u svemiru' zahtijeva alate na granici tehnologije', rekao je Feng Zhao, voditelj CGI-ja u NASA-inu JPL-u. 'Romanov koronograf približit će nas odgovoru kao nijedan instrument dosad.'

Podaci koje teleskop prikupi bit će trajno dostupni znanstvenicima diljem svijeta, a njihov znanstveni potencijal protezat će se desetljećima. 'Ova misija nastavlja nasljeđe Nancy Grace Roman u otvaranju znanstvenih alata široj zajednici', rekla je Jackie Townsend, zamjenica voditelja projekta.