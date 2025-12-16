Militantne skupine oduševljene moćnom tehnologijom: 'Pretvorit ćemo im noćne more u stvarnost...'

Dok se države, kompanije i znanstvene institucije diljem svijeta utrkuju u primjeni umjetne inteligencije, tu tehnologiju sve češće testiraju i ekstremističke skupine, iako i same još uvijek traže načine na koje je najučinkovitije iskoristiti

Za militantne organizacije umjetna inteligencija mogla bi postati snažno oružje: alat za regrutiranje novih članova, proizvodnju uvjerljivih deepfake sadržaja i unapređenje kibernetičkih napada, upozoravaju stručnjaci za nacionalnu sigurnost i obavještajne službe, piše AP. Na jednom od proislamskih internetskih foruma povezanih s Islamskom državom (IS) korisnik je prošlog mjeseca pozvao simpatizere i organizacije da uključe umjetnu inteligenciju u svoje operacije. 'Jedna od najboljih stvari kod AI-a je to koliko je jednostavan za korištenje', napisao je na engleskom jeziku. 'Neke obavještajne službe strahuju da će AI doprinijeti regrutiranju', dodao je. 'Pretvorimo njihove noćne more u stvarnost.'

Prirodni nastavak digitalne strategije Islamska država, koja je prije nekoliko godina kontrolirala dijelove Iraka i Sirije, danas djeluje kao decentralizirana mreža militantnih skupina povezanih zajedničkom agresivnom ideologijom. Još je ranije IS prepoznao društvene mreže kao snažan alat za širenje propagande i privlačenje novih pristaša, pa ne čudi to da sada eksperimentira umjetnom inteligencijom, ističu sigurnosni analitičari. Za slabo organizirane i financijski ograničene ekstremističke skupine, pa čak i za pojedince s pristupom internetu, AI omogućava masovnu proizvodnju propagandnog i lažnog sadržaja, čime se znatno širi njihov doseg i utjecaj. 'Za svakog protivnika umjetna inteligencija drastično olakšava djelovanje', rekao je John Laliberte, bivši istraživač ranjivosti u američkoj Nacionalnoj sigurnosnoj agenciji (NSA), danas izvršni direktor kibernetičke sigurnosne tvrtke ClearVector. 'Uz AI čak i mala skupina s vrlo malo novca može ostaviti značajan trag.' Kako ekstremisti koriste AI Militantne skupine počele su eksperimentirati umjetnom inteligencijom gotovo odmah nakon što su alati poput ChatGPT-ja postali široko dostupni. U godinama koje su uslijedile sve češće koriste generativne AI programe za izradu realističnih fotografija i videozapisa. U kombinaciji s algoritmima društvenih mreža, takav lažni sadržaj može poslužiti za privlačenje novih pristaša, zastrašivanje protivnika i širenje dezinformacija u razmjerima koji su do prije nekoliko godina bili nezamislivi. Prije dvije godine takve su skupine širile lažne slike povezane s ratom između Izraela i Hamasa, a prikazivale su krvave i napuštene bebe u razrušenim zgradama te su izazvale snažne emocionalne reakcije, dodatno polarizirale javnost i zamaglile stvarne strahote sukoba. Istovremeno su ih ekstremističke skupine na Bliskom istoku koristile za regrutiranje novih članova, kao i antisemitske skupine u SAD-u i drugdje. Sličan obrazac zabilježen je i prošle godine, nakon napada koji je izvela podružnica IS-a u Rusiji, kada je u koncertnoj dvorani ubijeno gotovo 140 ljudi. U danima nakon napada AI-em generirani propagandni videozapisi brzo su se proširili forumima i društvenim mrežama, s ciljem privlačenja novih pristaša. Prema istraživačima iz organizacije SITE Intelligence Group, Islamska država koristila je i deepfake audiozapise svojih vođa koji govore vjerske tekstove, kao i AI alate za brzo prevođenje poruka na više jezika.