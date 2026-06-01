Neobično otkriće: Crveni patuljci ponekad 'gutaju' obližnje planete

Astronomi su otkrili neobičnu skupinu mladih crvenih patuljaka koji možda 'gutaju' stjenovite planete, moguće čak i svjetove slične Zemlji. Ključni trag bio je kemijski element litij. U novoj studiji objavljenoj u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , istraživači su pronašli šest mladih crvenih patuljaka koji u atmosferi imaju neuobičajeno visoku razinu litija .

Trag nasilne povijesti

To je iznenadilo astronomsku zajednicu jer se litij u zvijezdama inače vrlo brzo uništava nuklearnim reakcijama. Crveni patuljci male i relativno hladne zvijezde u ranoj fazi života imaju dovoljno vruću unutrašnjost da 'spale' gotovo sav litij. Kad dosegnu starost od otprilike 50 do 200 milijuna godina, astronomi očekuju da ga gotovo više nema.

Ovih šest zvijezda nije se uklapalo u taj obrazac.

Glavni autor istraživanja Robin Jeffries s britanskog Keele University kaže da su količine litija bile toliko izražene da ih je bilo teško ignorirati. Istraživači vjeruju da je najvjerojatnije objašnjenje vrlo dramatično: zvijezde su progutale stjenovite planete bogate litijem. Procjena pokazuje da je svaka od njih možda progutala masu između tri i deset puta veću od Zemljine.

Zašto je to važno?

Crveni patuljci čine većinu zvijezda u našoj galaksiji Mliječni put, a oko njih kruži ogroman broj planeta veličine Zemlje, uključujući mnoge u nastanjivim zonama gdje bi na površini mogla postojati tekuća voda. Ako dio tih planeta završava unutar svoje zvijezde u prvim stotinama milijuna godina, to znači da neki potencijalno nastanjivi svjetovi možda nestanu prije nego što uopće dobiju priliku razviti uvjete za život. Otkriće također sugerira da su mladi planetarni sustavi oko crvenih patuljaka puno kaotičniji nego što se ranije mislilo.

Umjesto stabilnog razvoja, planeti se možda često sudaraju, međusobno gravitacijski izbacuju iz orbite ili spiralno padaju prema zvijezdi. Zvijezde su identificirane u okviru spektroskopskog istraživanja Gaia-ESO pomoću Vrlo velikog teleskopa u Čileu, piše Mashable.

Zanimljivo je da su osim povišenog litija izgledale potpuno normalno: bile su iste starosti kao druge zvijezde u svojim skupinama i kretale su se kroz svemir na isti način. Znanstvenici su razmatrali i druga objašnjenja poput jakih magnetskih polja ili neuobičajeno dugotrajnog materijala iz diska u kojem su nastale, no ti scenariji nisu dovoljno odgovarali očitanim podacima.

Zbog toga je 'gutanje planeta' trenutačno vodeća teorija. Ako je točno, riječ je o rijetkom i vrlo jasnom kemijskom dokazu da mlade zvijezde ponekad doslovno progutaju vlastite planete te da je nastanak planetarnih sustava mnogo burniji nego što smo donedavno pretpostavljali.