NASA-ina letjelica poslala rijetke fotografije: Crveni planet iz perspektive kakvu rijetko viđamo

Misija Psyche na nišanu ima metalni asteroid 16 Psyche, kozmičko tijelo u pojasu između Marsa i Jupitera, a ono je zanimljivo zbog svojeg podrijetla
NASA-ina letjelica Psyche, koja putuje prema neobičnom metalnom asteroidu 16 Psyche, upravo je izvela gravitacijski manevar oko Marsa i pritom snimila rijetke i spektakularne prizore Crvenog planeta.
Psyche je 17. ožujka 1852. godine otkrio talijanski astronom Annibale de Gasparis te mu nadjenuo ime po grčkoj božici duše koja se rodila kao smrtnica i udala za boga ljubavi Erosa. Misija Psyche lansirana je 2023. godine, a cilj joj je stići do istoimenog asteroida smještenog u pojasu između Marsa i Jupitera. On je iznimno zanimljiv zato što se možda radi o ogoljeloj metalnoj jezgri davno uništenog protoplaneta i jedinstvenoj prilici za uvid u unutrašnjost planeta sličnih Zemlji ili Marsu.
Problem je u tome što je asteroid udaljen oko 3,6 milijardi kilometara, pa je NASA ubacila prelet pokraj Marsa kako bi letjelica dobila dodatno ubrzanje bez trošenja goriva.
Tijekom prolaska 15. svibnja, letjelica Psyche se približila Marsu na oko 4600 kilometara visine. Gravitacija planeta dala joj je dodatno ubrzanje od oko 1600 kilometara na sat te lagano promijenila orbitalnu ravninu, čime je potvrđena putanja prema asteroidu, do kojeg bi trebala stići 2029. godine.
No pravo blago ovog mimoilaženja snimljene su fotografije, piše CNN.
Zbog neobičnog kuta prilaza, Psyche je snimio Mars kao tanki osvijetljeni srp, perspektivu kakvu rijetko viđamo. Kasnije su kamere uhvatile gotovo 'puni' Mars, uključujući južnu polarnu kapu, golemi kanjonski sustav Valles Marineris i ogromne kratere prošarane tragovima vjetrova i prašine.
Posebno se ističe pogled na dvostruki krater Huygens i drevne južne visoravni Marsa.
Svi instrumenti i kamere bili su aktivni kako bi tim mogao provjeriti rade li sustavi ispravno prije dolaska do asteroida.
Ako Psyche doista potvrdi da je riječ o izloženoj metalnoj jezgri ranog planeta, misija bi mogla pružiti prvi izravni uvid u ono što se danas nalazi duboko ispod kore Zemlje, Marsa i drugih stjenovitih planeta Sunčevog sustava.