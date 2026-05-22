NASA-ina letjelica poslala rijetke fotografije: Crveni planet iz perspektive kakvu rijetko viđamo

Psyche je 17. ožujka 1852. godine otkrio talijanski astronom Annibale de Gasparis te mu nadjenuo ime po grčkoj božici duše koja se rodila kao smrtnica i udala za boga ljubavi Erosa. Misija Psyche lansirana je 2023. godine, a cilj joj je stići do istoimenog asteroida smještenog u pojasu između Marsa i Jupitera. On je iznimno zanimljiv zato što se možda radi o ogoljeloj metalnoj jezgri davno uništenog protoplaneta i jedinstvenoj prilici za uvid u unutrašnjost planeta sličnih Zemlji ili Marsu.

Problem je u tome što je asteroid udaljen oko 3,6 milijardi kilometara, pa je NASA ubacila prelet pokraj Marsa kako bi letjelica dobila dodatno ubrzanje bez trošenja goriva.