VIDEO Raketa Bezosove tvrtke eksplodirala tijekom testa: Vatrena kugla progutala lansirnu rampu na Floridi

Raketa svemirske kompanije Blue Origin eksplodirala je tijekom testiranja na lansirnoj rampi u svemirskoj bazi Cape Canaveral na Floridi, pretvorivši se u golemu vatrenu kuglu koja je zahvatila područje oko platforme

Incident se dogodio oko 21 sat po lokalnom vremenu u Cape Canaveralu, a kompanija je potvrdila da je tijekom hotfire testa došlo do 'anomalije'. Riječ je o testiranju motora rakete prije planiranog lansiranja. Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se snažna eksplozija nakon koje je uslijedio velik požar. Blue Origin je priopćio da su svi zaposlenici i članovi tima sigurni te da nema opasnosti za stanovništvo, a isto je potvrdila služba za izvanredne situacije okruga Brevard.

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

Osnivač kompanije, milijarder Jeff Bezos, objavio je na društvenim mrežama da je prerano govoriti o uzroku nesreće, ali da je istraga već pokrenuta. 'Vrlo težak dan, ali obnovit ćemo sve što treba obnoviti i vratiti se letovima. Vrijedno je toga', poručio je Bezos. Američke svemirske snage objavile su da su hitne službe na terenu te da s Blue Originom analiziraju dostupne podatke kako bi utvrdile što je dovelo do eksplozije. Do incidenta je došlo tijekom priprema za jedno od nadolazećih lansiranja kompanije, a administrator NASA-e Jared Isaacman izjavio je da je razvoj novih teških raketnih sustava iznimno zahtjevan proces.