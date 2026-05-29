VIDEO Raketa Bezosove tvrtke eksplodirala tijekom testa: Vatrena kugla progutala lansirnu rampu na Floridi

Raketa svemirske kompanije Blue Origin eksplodirala je tijekom testiranja na lansirnoj rampi u svemirskoj bazi Cape Canaveral na Floridi, pretvorivši se u golemu vatrenu kuglu koja je zahvatila područje oko platforme
Incident se dogodio oko 21 sat po lokalnom vremenu u Cape Canaveralu, a kompanija je potvrdila da je tijekom hotfire testa došlo do 'anomalije'. Riječ je o testiranju motora rakete prije planiranog lansiranja.
Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se snažna eksplozija nakon koje je uslijedio velik požar. Blue Origin je priopćio da su svi zaposlenici i članovi tima sigurni te da nema opasnosti za stanovništvo, a isto je potvrdila služba za izvanredne situacije okruga Brevard.
Osnivač kompanije, milijarder Jeff Bezos, objavio je na društvenim mrežama da je prerano govoriti o uzroku nesreće, ali da je istraga već pokrenuta. 'Vrlo težak dan, ali obnovit ćemo sve što treba obnoviti i vratiti se letovima. Vrijedno je toga', poručio je Bezos.
Američke svemirske snage objavile su da su hitne službe na terenu te da s Blue Originom analiziraju dostupne podatke kako bi utvrdile što je dovelo do eksplozije.
Do incidenta je došlo tijekom priprema za jedno od nadolazećih lansiranja kompanije, a administrator NASA-e Jared Isaacman izjavio je da je razvoj novih teških raketnih sustava iznimno zahtjevan proces.
'Svemirski letovi ne opraštaju pogreške, a razvoj novih raketa za velika opterećenja izuzetno je težak', napisao je Isaacman na društvenoj mreži X, dodajući da će NASA podržati detaljnu istragu incidenta.
Blue Origin je dobio ugovor za lansiranje prve od tri planirane misije ove godine s dugoročnim ciljem izgradnje baze na Mjesecu vrijedne 20 milijardi dolara. Bezos se natječe s Muskovim SpaceX-om za osiguravanje lunarnog modula za misiju Artemis IV, planiranu za 2028. godinu, kada bi astronauti prvi put od 1972. godine trebali sletjeti na Mjesec.
Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) priopćila je da je upoznata s događajem, ali i da test nije bio dio aktivnosti koje podliježu njihovoj licenci, zbog čega nije bilo posljedica za zračni promet.
Ovo nije prvi problem za Blue Origin posljednjih mjeseci. Prošli mjesec nova raketa New Glenn prizemljena je nakon što je FAA pokrenula istragu zbog neuspjelog lansiranja satelita AST SpaceMobile.
Blue Origin tada nije uspio postaviti satelit u planiranu orbitu, iako je raketa New Glenn još prošlog studenog uspješno lansirana s Floride, pri čemu je prvi put uspješno prizemljen i višekratno upotrebljiv booster.