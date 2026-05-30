Nakon velike eksplozije u problemima jedan od ključnih projekata Trumpove administracije

Velika eksplozija rakete kompanije Blue Origin na lansirnoj rampi u Floridi mogla bi ozbiljno usporiti američke planove za povratak astronauta na Mjesec i izgradnju trajne lunarne baze, jednog od ključnih svemirskih ciljeva administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa

Raketa New Glenn, na koju se NASA oslanjala u programu Artemis, eksplodirala je tijekom priprema za lansiranje u Cape Canaveralu, pri čemu je teško oštećena jedina operativna lansirna rampa tvrtke Blue Origin, svemirske kompanije milijardera Jeffa Bezosa.

Incident predstavlja velik udarac za Blue Origin koji pokušava konkurirati SpaceX-u i njegovom osnivaču Elonu Musku u utrci za dominaciju u svemirskom sektoru. Prema prvim procjenama, obnova oštećene infrastrukture mogla bi trajati mjesecima, a pojedini bivši NASA-ini dužnosnici smatraju da bi cijeli program mogao kasniti najmanje godinu dana. 'Katastrofalna eksplozija kakvu dosad nismo vidjeli brine sve nas', rekao je republikanski kongresnik Mike Haridopolos, čiji okrug obuhvaća Cape Canaveral.

NASA-in administrator Jared Isaacman već je u petak doputovao na Floridu kako bi se sastao s timovima na terenu i procijenio razmjere štete.

'Svemirski letovi ne praštaju pogreške, a razvoj novih teških raketnih sustava iznimno je složen', napisao je Isaacman na društvenoj mreži X, dodajući kako će NASA zajedno s partnerima provesti detaljnu istragu i procijeniti posljedice za nadolazeće misije. NASA u programu Artemis računa na privatne kompanije poput Blue Origina i SpaceX-a za razvoj ključnih tehnologija za povratak ljudi na Mjesec. Plan je bio već iduće godine testirati lunarne landere obiju kompanija prije planiranog spuštanja astronauta na površinu Mjeseca 2028. godine.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



