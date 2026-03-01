KAOS U ZRAČNOJ LUCI

Nepalci u nevjerici: Zbog napada na Iran ne mogu putovati u daleke zemlje gdje rade, pa ni u Hrvatsku

B. Stilin

01.03.2026 u 16:25

Gužva na aerodromu u Katmanduu zbog napada na Iran
Gužva na aerodromu u Katmanduu zbog napada na Iran Izvor: EPA / Autor: NARENDRA SHRESTHA
Poznato je da veliki broj državljana Nepala radi u inozemstvu, a nezanemariv broj njih je u Hrvatskoj. Oni koji su nekoliko dana boravili u rodnoj zemlji zbog napada Izraela i SAD-a na Iran i prekida zračnog prometa koji je on izazvao ne mogu se vratiti, što je izazvalo neugodne scene u zračnoj luci u glavnom gradu Katmanduu

Kako javljaju nepalski mediji, danas je otkazano 18 letova s ​​međunarodne zračne luke Tribhuvan, a to je utjecalo na više od 3000 putnika.

Uprava za civilno zrakoplovstvo Nepala (CAAN) potvrdila je da su otkazani letovi Nepal Airlinesa, iz Katmandua za Dammam, Dohu i Dubai, a otkazana su i četiri leta Qatar Airwaysa te jednako toliko Fly Dubaija, što je utjecalo na oko 600 putnika.

Ostale tvrtke koje su otkazale letove su Air Arabija za Sharjah, Himalaya Airlinesa za Dammam te za Kuvajt. Kako smo ranije izvijestili, u svijetu je otkazano ukupno 18 tisuća letova.

Kao posljedica toga, tijekom subote i nedjelje došlo je do velike gužve u zračnoj luci, a na fotografijama agencije EPA se može vidjeti gomila putnika koji protestiraju kod vlasti zbog otkazanih letova.

Gužva na aerodromu u Katmanduu zbog napada na Iran
Gužva na aerodromu u Katmanduu zbog napada na Iran Izvor: EPA / Autor: NARENDRA SHRESTHA

Prema dostupnim podacima, čak 14 posto stanovništva Nepala, zemlje s preko 30 milijuna stanovnika, radi u inozemstvu. Najviše ih je u zemljama Zaljeva, potom u Japanu i Južnoj Koreji gdje ih radi čak 270 tisuća, a posljednjih godina sve ih je više i u Europi, posebno Hrvatskoj, Poljskoj i Rumunjskoj.

Prema podacima hrvatskog MUP-a, u prošloj godini izdano je gotovo 30 tisuća radnih dozvola državljanima Nepala, što je petina ukupnog broja svih izdanih radnih dozvola u Hrvatskoj.

