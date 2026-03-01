Nepalci u nevjerici: Zbog napada na Iran ne mogu putovati u daleke zemlje gdje rade, pa ni u Hrvatsku

Kako javljaju nepalski mediji, danas je otkazano 18 letova s ​​međunarodne zračne luke Tribhuvan , a to je utjecalo na više od 3000 putnika .

Uprava za civilno zrakoplovstvo Nepala (CAAN) potvrdila je da su otkazani letovi Nepal Airlinesa, iz Katmandua za Dammam, Dohu i Dubai, a otkazana su i četiri leta Qatar Airwaysa te jednako toliko Fly Dubaija, što je utjecalo na oko 600 putnika.

Ostale tvrtke koje su otkazale letove su Air Arabija za Sharjah, Himalaya Airlinesa za Dammam te za Kuvajt. Kako smo ranije izvijestili, u svijetu je otkazano ukupno 18 tisuća letova.

Kao posljedica toga, tijekom subote i nedjelje došlo je do velike gužve u zračnoj luci, a na fotografijama agencije EPA se može vidjeti gomila putnika koji protestiraju kod vlasti zbog otkazanih letova.