Znanstvenici korak bliže univerzalnom cjepivu protiv prehlade, gripe i covida

Stručnjaci s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Stanford u SAD-u razvili su univerzalno cjepivo koje bi se moglo primjenjivati kao sprej za nos i moglo bi štititi od širokog raspona respiratornih virusa, bakterija i alergena. Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Science, provedeno je na miševima i pružilo im je široku zaštitu u plućima tijekom nekoliko mjeseci.

Cijepljeni miševi bili su zaštićeni od covida i drugih koronavirusa, stafilokoka (koji može inficirati kožu i uzrokovati sepsu), bakterije Acinetobacter baumannii (koja može uzrokovati infekcije krvi, mokraćnog sustava, pluća) te grinja iz kućne prašine. Kad bi se takvi rezultati prenijeli na ljude, ovo cjepivo moglo bi zamijeniti više godišnjih cijepljenja protiv zimskih respiratornih infekcija.

Također bi potencijalno moglo djelovati protiv novih pandemijskih uzročnika bolesti, kažu autori. Dr. Bali Pulendran, ravnatelj Instituta za imunitet, transplantaciju i infekciju pri Sveučilištu u Stanfordu i glavni autor istraživanja, rekao je: 'Mislim da imamo univerzalno cjepivo protiv različitih respiratornih prijetnji.'

'Zamislite da u jesenskim mjesecima dobijete sprej za nos koji vas štiti od svih respiratornih virusa, uključujući covid, gripu, respiratorni sincicijski virus (RSV, najčešći uzročnik bronhitisa) i običnu prehladu, kao i od bakterijske upale pluća i alergena ranog proljeća'.

'To bi promijenilo medicinsku praksu'.

Istraživači se sada nadaju testirati cjepivo na ljudima. Dr. Pulendran smatra da bi dvije doze spreja za nos bile dovoljne za pružanje zaštite kod ljudi te procjenjuje da bi, uz dovoljno financiranja, cjepivo moglo biti dostupno u roku od pet do sedam godina.