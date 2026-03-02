Rijedak prizor iz dubokog svemira: Misija prema Jupiteru snimila komet 3I/Atlas

Jupiter Icy Moons Explorer (skraćeno JUICE) snimila je svemirski objekt tijekom njegova odlaska iz Sunčeva sustava, neposredno nakon najbližeg susreta s našom matičnom zvijezdom
Međuzvjezdani komet 3I/Atlas možda se već oprostio od Zemlje, no svemirske letjelice koje putuju Sunčevim sustavom nastavile su pomno pratiti ovog neobičnog posjetitelja. Misija Europske svemirske agencije (ESA) prema Jupiteru uspjela je zabilježiti komet nedugo nakon njegova prolaska pokraj Sunca.
Letjelica Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) snimila je 3I/Atlas u visokoj razlučivosti, otkrivajući naznake mlazova, zraka, filamenata i traga materijala. Pet znanstvenih instrumenata usmjereno je prema tom objektu, čime su prikupljeni podaci koji bi mogli dati uvid u njegovo ponašanje i sastav.
Treći potvrđeni međuzvjezdani objekt
Astronomi su uočili komet 3I/Atlas u lipnju 2025. godine u podacima sustava Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS). Centar za male planete International Astronomical Uniona potvrdio je da dolazi izvan Sunčeva sustava, čime je postao tek treći takav otkriveni posjetitelj.
Međuzvjezdani kometi iznimno su rijetki i znanstvenicima pružaju jedinstvenu priliku za proučavanje sastava drugih zvjezdanih sustava. Upravo zato je 3I/Atlas izazvao velik interes astronomske zajednice te je nastojala prikupiti što više podataka prije nego što napusti unutarnji dio Sunčeva sustava.
Komet je 29. listopada 2025. godine dosegnuo perihel, točku najbližu Suncu, i od tada se udaljava. Iako je s vremenom postao nedostupan za promatrače sa Zemlje, svemirske misije i dalje ga mogu pratiti iz povoljnije perspektive.
JUICE iskoristio priliku
ESA-ini astronomi upotrijebili su kameru JANUS na letjelici JUICE da bi 6. studenoga 2025., sedam dana nakon perihela, snimili ukupno 120 fotografija kometa.
Na objavljenim snimkama vidljiva je njegova jezgra okružena svijetlim oblakom plina, komom, dok se dugačak rep proteže u okolni prostor. Analiza struktura poput mlazova i filamenata mogla bi pomoći u razumijevanju procesa isparavanja leda i oslobađanja plinova dok se komet zagrijavao pri prolasku pokraj Sunca, zaključuje Gizmodo.
JUICE nije samo fotografirao objekt te su instrumenti prikupljali dodatne podatke o njegovim fizičkim i kemijskim svojstvima, a timovi ESA-e trenutačno analiziraju rezultate. Agencija planira predstaviti preliminarne nalaze krajem ožujka.
Misija JUICE lansirana je 14. travnja 2023. godine, a njezin je primarni cilj istraživanje ledenih Jupiterovih mjeseca u potrazi za uvjetima pogodnima za život. Dolazak u Jupiterov sustav predviđen je za 2031. godinu te do tada letjelica koristi priliku za promatranje drugih objekata u dubokom svemiru, uključujući rijetke međuzvjezdane posjetitelje kao što je 3I/Atlas.