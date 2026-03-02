Rijedak prizor iz dubokog svemira: Misija prema Jupiteru snimila komet 3I/Atlas

Jupiter Icy Moons Explorer (skraćeno JUICE) snimila je svemirski objekt tijekom njegova odlaska iz Sunčeva sustava, neposredno nakon najbližeg susreta s našom matičnom zvijezdom

Međuzvjezdani komet 3I/Atlas možda se već oprostio od Zemlje, no svemirske letjelice koje putuju Sunčevim sustavom nastavile su pomno pratiti ovog neobičnog posjetitelja. Misija Europske svemirske agencije (ESA) prema Jupiteru uspjela je zabilježiti komet nedugo nakon njegova prolaska pokraj Sunca. Letjelica Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) snimila je 3I/Atlas u visokoj razlučivosti, otkrivajući naznake mlazova, zraka, filamenata i traga materijala. Pet znanstvenih instrumenata usmjereno je prema tom objektu, čime su prikupljeni podaci koji bi mogli dati uvid u njegovo ponašanje i sastav.

Treći potvrđeni međuzvjezdani objekt Astronomi su uočili komet 3I/Atlas u lipnju 2025. godine u podacima sustava Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS). Centar za male planete International Astronomical Uniona potvrdio je da dolazi izvan Sunčeva sustava, čime je postao tek treći takav otkriveni posjetitelj. Međuzvjezdani kometi iznimno su rijetki i znanstvenicima pružaju jedinstvenu priliku za proučavanje sastava drugih zvjezdanih sustava. Upravo zato je 3I/Atlas izazvao velik interes astronomske zajednice te je nastojala prikupiti što više podataka prije nego što napusti unutarnji dio Sunčeva sustava. Komet je 29. listopada 2025. godine dosegnuo perihel, točku najbližu Suncu, i od tada se udaljava. Iako je s vremenom postao nedostupan za promatrače sa Zemlje, svemirske misije i dalje ga mogu pratiti iz povoljnije perspektive.