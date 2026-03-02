Savitljive konzole, robotski telefoni i AI uređaji obilježili početak sajma u Barceloni

Lenovo: Savitljiva gejming konzola i AI eksperimenti

Lenovo je u Barcelonu stigao s velikim brojem noviteta, a najviše pažnje privukao je koncept Legion Go Fold, prijenosna konzola sa savitljivim zaslonom. Zaslon se može proširiti na 11,6 inča ili preklopiti na kompaktnijih 7,7 inča, kontroleri su odvojivi, a uređaj se može koristiti u portretnom i pejzažnom načinu rada.

Konzola se može pretvoriti i u mini prijenosnik zahvaljujući bežičnoj tipkovnici te jedan od kontrolera može služiti kao miš i ima mali OLED zaslon za prikaz dodatnih informacija. Za sada je riječ samo o konceptu, bez potvrde komercijalne proizvodnje.

Kompanija je pokazala i Modular AI PC, prijenosnik s dva zaslona i pomičnom tipkovnicom, kao i izmjenjivim priključcima koji se mogu prilagoditi različitim načinima rada.

Tu su i novi prijenosnici Yoga i IdeaPad s funkcijama Copilot+ AI, gejming tablet Legion Tab Gen 5 s procesorom Snapdragon 8 Gen 5 i osvježeni modeli ThinkPada, a predstavljeni su i AI uređaji za radno okruženje - stolni robot AI Workmate, čija glava služi kao projektor, te pametni zaslon AI Work Companion za organizaciju dnevnih zadataka.