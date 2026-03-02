Savitljive konzole, robotski telefoni i AI uređaji obilježili početak sajma u Barceloni

Mobile World Congress (MWC) službeno počinje 2. ožujka u Barceloni, no proizvođači su s najavama krenuli i prije otvaranja. Već prvi dani pokazali su glavne smjerove industrije - više eksperimentiranja oblikom uređaja i još snažniji naglasak na umjetnoj inteligenciji. Na sajmu su predstavljeni novi pametni telefoni, prijenosnici, tableti, ali i niz konceptnih uređaja koji pokazuju kako bi tehnologija mogla izgledati u bliskoj budućnosti
Lenovo: Savitljiva gejming konzola i AI eksperimenti
Lenovo je u Barcelonu stigao s velikim brojem noviteta, a najviše pažnje privukao je koncept Legion Go Fold, prijenosna konzola sa savitljivim zaslonom. Zaslon se može proširiti na 11,6 inča ili preklopiti na kompaktnijih 7,7 inča, kontroleri su odvojivi, a uređaj se može koristiti u portretnom i pejzažnom načinu rada.
Konzola se može pretvoriti i u mini prijenosnik zahvaljujući bežičnoj tipkovnici te jedan od kontrolera može služiti kao miš i ima mali OLED zaslon za prikaz dodatnih informacija. Za sada je riječ samo o konceptu, bez potvrde komercijalne proizvodnje.
Kompanija je pokazala i Modular AI PC, prijenosnik s dva zaslona i pomičnom tipkovnicom, kao i izmjenjivim priključcima koji se mogu prilagoditi različitim načinima rada.
Tu su i novi prijenosnici Yoga i IdeaPad s funkcijama Copilot+ AI, gejming tablet Legion Tab Gen 5 s procesorom Snapdragon 8 Gen 5 i osvježeni modeli ThinkPada, a predstavljeni su i AI uređaji za radno okruženje - stolni robot AI Workmate, čija glava služi kao projektor, te pametni zaslon AI Work Companion za organizaciju dnevnih zadataka.
Honor: Telefon s kamerom koja se ponaša poput robota
Honor je napokon detaljnije prikazao Robot Phone, jedan od neobičnijih uređaja na sajmu. Kamera mu je smještena na pokretni stabilizator, koji omogućuje kretanje u više smjerova, što mu daje gotovo robotsku pokretljivost te može pratiti objekte i reagirati na geste, a vizualno djeluje poput malog robotskog 'lica'.
Glavna kamera koristi senzor od 200 megapiksela, uz naprednu stabilizaciju i AI praćenje objekata, a lansiranje uređaja očekuje se kasnije ove godine.
Honor je predstavio i humanoidnog robota namijenjenog industrijskoj i kućnoj upotrebi, koji je i zaplesao, te novi preklopni telefon Magic V6, a kompanija ga opisuje kao najtanji u svojoj kategoriji. Najavljen je i MagicPad 4, tablet s Androidom debljine svega 4,8 milimetara, OLED zaslonom od 165 Hz i procesorom Snapdragon 8 Gen 5.
Xiaomi i Leica: Fotografija ponovno u prvom planu
Xiaomi je predstavio Xiaomi 17 Ultra, razvijen u suradnji s Leicom, s naglaskom na mobilnu fotografiju, zbog čega ga krase glavni senzor od inča i 50 MP, telefoto kamera od 200 MP, ultrawide kamera od 50 MP i fizički prsten za ručno zumiranje. Telefon ima i 6,9-inčni OLED zaslon od 120 Hz te bateriju od 6000 mAh, a u Europi će krenuti u prodaju po cijeni od oko 1480 eura.
Leica je paralelno predstavila Leitzphone by Xiaomi, gotovo identičan uređaj s fotografskim sučeljem i cijenom od oko 2000 eura. Xiaomi je prikazao i nove tablete Pad 8 i Pad 8 Pro, tanki magnetski powerbank te Bluetooth tracker Xiaomi Tag.
Među konceptima se istaknuo i Tecnov modularni pametni telefon. Osnovna verzija je debljine svega 4,9 milimetara, a dodatni moduli uključuju kamere, dodatke za gejming i bateriju te se elementi spajaju magnetski. Riječ je o eksperimentalnom pristupu koji pokušava pretvoriti pametni telefon u prilagodivu platformu.