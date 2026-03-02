Trump zabranio Anthropicov Claude, a onda ga Pentagon koristio u napadu na Iran

Američki predsjednik Donald Trump naredio je svim saveznim agencijama neka odmah prekinu svu upotrebu Anthropicove tehnologije nakon snažnih neslaganja između Ministarstva obrane i tvrtke za umjetnu inteligenciju.

Trump je u naredbi napomenuo kako će postojati 'šestomjesečno razdoblje postupnog ukidanja za agencije poput Ministarstva rata koje koriste Anthropicove proizvode', pa se od saveznih agencija i dalje očekuje kako će na kraju odustati od korištenja Claudea ili druge Anthropicove tehnologije.

Nije prvi put kako su SAD koristile Anthropicovu umjetnu inteligenciju za veliku vojnu operaciju. Navodno je Claude korišten u hvatanju venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.

U budućnosti bi Ministarstvo obrane moglo početi prelaziti na druge opcije umjetne inteligencije, posebno nakon što postigne dogovore s xAI-em i OpenAI-em o korištenju njihovih modela unutar mreže savezne agencije. Međutim, trebat će mjeseci za zamjenu Anthropicovog Claudea drugim modelima umjetne inteligencije, piše Engadget.