IPAK IM TREBA

Trump zabranio Anthropicov Claude, a onda ga Pentagon koristio u napadu na Iran

Miroslav Wranka

02.03.2026 u 08:46

Donald Trump nadgleda napad na Iran
Donald Trump nadgleda napad na Iran Izvor: Društvene mreže / Autor: Bijela kuća/X
Bionic
Reading

U budućnosti bi Ministarstvo obrane moglo početi prelaziti na druge opcije umjetne inteligencije, posebno nakon što postigne dogovore s xAI-em i OpenAI-em

Američki predsjednik Donald Trump naredio je svim saveznim agencijama neka odmah prekinu svu upotrebu Anthropicove tehnologije nakon snažnih neslaganja između Ministarstva obrane i tvrtke za umjetnu inteligenciju.

Nekoliko sati kasnije, SAD su izvele veliki zračni napad na Iran uz pomoć Anthropicovih alata umjetne inteligencije.

vezane vijesti

Trump je u naredbi napomenuo kako će postojati 'šestomjesečno razdoblje postupnog ukidanja za agencije poput Ministarstva rata koje koriste Anthropicove proizvode', pa se od saveznih agencija i dalje očekuje kako će na kraju odustati od korištenja Claudea ili druge Anthropicove tehnologije.

Nije prvi put kako su SAD koristile Anthropicovu umjetnu inteligenciju za veliku vojnu operaciju. Navodno je Claude korišten u hvatanju venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.

>>>Tijek događanja pratite OVDJE<<<

U budućnosti bi Ministarstvo obrane moglo početi prelaziti na druge opcije umjetne inteligencije, posebno nakon što postigne dogovore s xAI-em i OpenAI-em o korištenju njihovih modela unutar mreže savezne agencije. Međutim, trebat će mjeseci za zamjenu Anthropicovog Claudea drugim modelima umjetne inteligencije, piše Engadget.

Izrael je napao Iran (prve snimke iz Teherana)
  • Izrael je napao Iran (prve snimke iz Teherana)
  • Izrael je napao Iran (prve snimke iz Teherana)
  • Izrael je napao Iran (prve snimke iz Teherana)
  • Izrael je napao Iran (prve snimke iz Teherana)
  • Izrael je napao Iran (prve snimke iz Teherana)
    +3
Izraelski napad na Iran Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZDRAVSTVO I ZNANOSt

ZDRAVSTVO I ZNANOSt

Znanstvenici korak bliže univerzalnom cjepivu protiv prehlade, gripe i covida
TEHNO SAVJETI

TEHNO SAVJETI

Nemojte nasjesti na novu lukavu prijevaru putem Windowsa
IPAK IM TREBA

IPAK IM TREBA

Trump zabranio Anthropicov Claude, a onda ga Pentagon koristio u napadu na Iran

najpopularnije

Još vijesti