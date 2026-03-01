'Situacija u Iranu mogla bi imati ogromne posljedice i na Europu, svi se boje jedne stvari'

Rakić je istaknula kako ju je iznenadila nespremnost iranskog državnog vrha u trenutku napada, osobito jer su najave vojne operacije postojale ranije. 'Pa, nema se tu što vjerovati ili ne vjerovati. Mene je zaprepastila činjenica koliko je taj vrh zapravo bio nespreman, ili su jednostavno bili uvjereni da ih neće nitko', rekla je za RTL.

Dodala je da su mnogi očekivali kako će se ajatolah nalaziti na skrivenoj lokaciji, no pogođen je objekt koji nije bio posebno zaštićen. Prema informacijama koje je iznio američki predsjednik, u napadu je ubijeno ukupno 48 iranskih dužnosnika, među njima ministar obrane, zapovjednik Revolucionarne garde te više vojnih i vjerskih čelnika.

Govoreći o daljnjem razvoju situacije, Rakić smatra da ključne poteze trenutačno povlači Washington. 'Karte u rukama drži predsjednik Trump, a njega je vrlo teško slijediti u odlučivanju. Prema tome, osnovno je pitanje koliko će to trajati i je li to kratkog vijeka', rekla je, podsjetivši i na izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da će napadi trajati 'dok bude trebalo'.

Na pitanje može li doći do promjene režima u Iranu, analitičarka upozorava da se takav scenarij ne može ostvariti isključivo vojnim udarima iz zraka. 'Iz zraka se ne može mijenjati režim, a ovo su zasad zračni sukobi raketama i zrakoplovima', kazala je. Dodala je kako se već govori da bi dio iranskog političkog vrha mogao pokušati pregovarati s Amerikancima, što otvara mogućnost očuvanja postojećeg sustava vlasti, uz eventualne personalne promjene. Kao primjer navela je Venezuelu, gdje je, kako kaže, režim ostao isti i nakon promjene pojedinih ključnih osoba.