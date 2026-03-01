'Situacija u Iranu mogla bi imati ogromne posljedice i na Europu, svi se boje jedne stvari'

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su vojne napade na Iran, Teheran je uzvratio protunapadima na američke ciljeve diljem Bliskog istoka, a obje strane poručuju da je riječ tek o početku sukoba koji bi mogao ozbiljno destabilizirati regiju. Razvoj događaja i moguće posljedice za RTL Danas analizirala je vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić, upozorivši da je situacija izrazito nepredvidiva te da daljnji tijek krize uvelike ovisi o odlukama američkog predsjednika Donalda Trumpa
Rakić je istaknula kako ju je iznenadila nespremnost iranskog državnog vrha u trenutku napada, osobito jer su najave vojne operacije postojale ranije. 'Pa, nema se tu što vjerovati ili ne vjerovati. Mene je zaprepastila činjenica koliko je taj vrh zapravo bio nespreman, ili su jednostavno bili uvjereni da ih neće nitko', rekla je za RTL.
Dodala je da su mnogi očekivali kako će se ajatolah nalaziti na skrivenoj lokaciji, no pogođen je objekt koji nije bio posebno zaštićen. Prema informacijama koje je iznio američki predsjednik, u napadu je ubijeno ukupno 48 iranskih dužnosnika, među njima ministar obrane, zapovjednik Revolucionarne garde te više vojnih i vjerskih čelnika.
Govoreći o daljnjem razvoju situacije, Rakić smatra da ključne poteze trenutačno povlači Washington. 'Karte u rukama drži predsjednik Trump, a njega je vrlo teško slijediti u odlučivanju. Prema tome, osnovno je pitanje koliko će to trajati i je li to kratkog vijeka', rekla je, podsjetivši i na izjavu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da će napadi trajati 'dok bude trebalo'.
Na pitanje može li doći do promjene režima u Iranu, analitičarka upozorava da se takav scenarij ne može ostvariti isključivo vojnim udarima iz zraka. 'Iz zraka se ne može mijenjati režim, a ovo su zasad zračni sukobi raketama i zrakoplovima', kazala je. Dodala je kako se već govori da bi dio iranskog političkog vrha mogao pokušati pregovarati s Amerikancima, što otvara mogućnost očuvanja postojećeg sustava vlasti, uz eventualne personalne promjene. Kao primjer navela je Venezuelu, gdje je, kako kaže, režim ostao isti i nakon promjene pojedinih ključnih osoba.
O rušenju režima
Rakić se osvrnula i na spekulacije o mogućim nasljednicima vlasti u Iranu. Smatra da ajatolahov sin 'možda ima šanse', dok je za sina bivšeg šaha Reze Pahlavija naglasila da, prema Trumpovim riječima, nema dovoljnu podršku unutar zemlje. 'Trump bi bio skloniji nekome iz samog Irana', rekla je, dodajući da je pitanje mogu li prosvjednici sami srušiti režim bez jasnog političkog vođe. 'Imate razne oporbene skupine unutar Irana, ali njih treba objediniti za rušenje režima. Tko je to ime iza kojeg će ljudi stati? Svi se moraju složiti oko toga.'
Govoreći o mogućim idućim potezima Washingtona, naglasila je kako je teško predvidjeti poteze američkog predsjednika. 'Što se tiče Irana, ako počnu pregovarati s Irancima, jasno je u kojem se smjeru ide', rekla je, podsjetivši na nuklearni sporazum iz vremena Baracka Obame koji je Trump u prvom mandatu raskinuo, nakon čega su se napetosti postupno ponovno pojačavale. Podsjetila je i da je prošle godine uništen velik dio postrojenja za obogaćivanje urana, no što slijedi dalje, kako kaže, 'to stvarno samo on zna'.
Sigurnosne posljedice za Europu
Analitičarka upozorava i na sigurnosne posljedice za Europu, nakon što su njemačke službe upozorile na moguće iranske 'spavačke ćelije'. 'To je opasnost od terorizma i toga se svi boje. To je nešto što u modernom vremenu, nažalost, postoji, pogotovo uz režime poput iranskog', rekla je, podsjetivši i na povezanost Irana s hutistima u Jemenu. Upozorila je da bi eventualno zatvaranje južnog dijela Crvenog mora imalo ozbiljne posljedice za globalnu trgovinu, jer bi brodovi morali ploviti oko Afrike, što bi znatno povećalo cijene osiguranja i energenata.
Rakić naglašava kako je situacija iznimno opasna i neizvjesna, osobito nakon što su u sukobima počeli ginuti američki vojnici. 'Opasno je i to što su počeli ginuti američki vojnici - trojica su poginula, osmero je ranjeno. To nisu male stvari', upozorila je. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je Iran počeo napadati i druge zemlje Zaljeva, a ne samo američke baze. 'Sve su opcije otvorene; oni žele pokazati da mogu zagorčati život velikom dijelu svijeta', zaključila je.