Trump otkrio koliko će rat trajati; Britanija, Francuska i Njemačka objavile: 'Poduzet ćemo korake'

"Hamnei, jedan od najzlobnijih ljudi u povijesti, mrtav je", izjavio je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social.

Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da "postoje mnogi znakovi da tog tiranina više nema". Prema izraelskoj televiziji, na njegovu rezidenciju bačeno je trideset bombi.

"Njegovom smrću, Islamska Republika je efektivno završila i uskoro će biti poslana u ropotarnicu povijesti", napisao je an X-u Reza Pahlavi, sin svrgnutog šaha Muhameda Reze Pahlavija.