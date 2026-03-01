Trump otkrio koliko će rat trajati; Britanija, Francuska i Njemačka objavile: 'Poduzet ćemo korake'

"Hamnei, jedan od najzlobnijih ljudi u povijesti, mrtav je", izjavio je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social.
Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da "postoje mnogi znakovi da tog tiranina više nema". Prema izraelskoj televiziji, na njegovu rezidenciju bačeno je trideset bombi.
"Njegovom smrću, Islamska Republika je efektivno završila i uskoro će biti poslana u ropotarnicu povijesti", napisao je an X-u Reza Pahlavi, sin svrgnutog šaha Muhameda Reze Pahlavija.
Izraelska vojska također je objavila da je sedam visokih iranskih dužnosnika ubijeno u napadima, uključujući šefa Revolucionarne garde Mohammada Pakpoura i Alija Šamkhanija, savjetnika vrhovnog vođe.
Sjedinjene Države i Izrael otvoreno teže promjeni režima u Iranu, a i Trump i Netanyahu pozivaju Irance "da svrgnu režim".
U subotu navečer nakon vijesti o Hameneijevoj smrti u nekoliko teheranskih četvrti počelo se slaviti, kažu svjedoci.
Ključni događaji
- Donald Trump je potvrdio da je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei mrtav
- I Iran je potvrdio smrt ajatolaha
- Revolucionarna garda: Kreće najrazornija operacija u povijesti
- Trump zaprijetio Iranu: Ako to učinite, uzvratit ćemo neviđenom silom
- Od jutros čuju se ekplozije diljem zaljevskih zemalja
- Prema britanskom ministru obrane, dva projektila pala su na teritorij Cipra gdje ta zemlja ima vojnu bazu
- Izraelski mediji javljaju da je u napadima ubijen i Mahmud Ahmadinedžad, bivši predsjednik Irana
- Trump je rekao da nove iranske vođe žele razgovarati, bez preciziranja o kome se radi
- Čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke - poznati kao E3 - objavili su zajedničku izjavu o tekućim napadima na Bliskom istoku
22:23
Donald Trump je izjavio da su 'stotine' ciljeva u Iranu već pogođeni i da je uništeno devet brodova te zemlje. Govoreći u videu na Truth Socialu, Trump je rekao da će se misija nastaviti sve dok se ne ispune svi američki ciljevi. Nazvao je iranskog vrhovnog vođu - ubijenog u jučerašnjim napadima - 'jadnim i podlim čovjekom' koji je na rukama imao krv Amerikanaca i mnogih drugih nevinih ljudi.
22:14
Starmer kaže da je UK prihvatio američki zahtjev za korištenje vojnih baza. Premijer Keir Starmer potvrdio je da UK još uvijek nije uključen u tekuće američko-izraelske napade na Iran.
22:09
Iranski protunapadi nakon američkih i izraelskih napada na njihov teritorij tijekom vikenda pogodili su multinacionalne vojne baze u Erbilu u Iraku i al-Azraqu u Jordanu - mjestima gdje su stacionirane njemačke trupe, potvrdila je vojska te zemlje u nedjelju navečer na svom WhatsApp kanalu. Mjere protuzračne obrane aktivirane su na obje lokacije, a njemačke trupe sklonile su se u zaštitne objekte. Prema vojsci, one su 'sigurne i dobro', bez prijavljenih ozljeda.
21:49
Donald Trump je rekao da bi tekući američki napadi na Iran mogli trajati i do mjesec dana. U razgovoru za Daily Mail rekao je: 'To je oduvijek bio proces od četiri tjedna. Pretpostavili smo da će biti otprilike četiri tjedna. Oduvijek je to bio proces od otprilike četiri tjedna, tako da - koliko god bila jaka, velika je zemlja, trajat će četiri tjedna - ili manje.'
21:46
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči vjeruje da je moguće da novi vrhovni vođa Irana bude imenovan unutar nekoliko dana.
'Možda će za dan ili dva izabrati novog vođu zemlje', rekao je Arakči medijskom kanalu Al-Jazeera u nedjelju.Arakči je osudio ubojstvo prethodnog čelnika zemlje i vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija koji je poginuo u američko-izraelskim napadima, kao 'potpuno kršenje međunarodnog prava bez presedana'.Sve dok novi čelnik države ne bude izabran, tročlano vijeće preuzet će njegove dužnosti.
Vijeće stručnjaka, sastavljeno od 88 utjecajnih klerika, odgovorno je za izbor novog vrhovnog vođe.
Nije jasno tko bi mogao naslijediti Hameneija, a on sam o tome nije javno govorio.
21:40
Čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke - poznati kao E3 - objavili su zajedničku izjavu o tekućim napadima na Bliskom istoku. Opisuju raketne napade Irana kao 'neselektivne i nesrazmjerne' te kažu da će 'poduzeti korake' kako bi obranili svoje nacionalne interese i interese saveznika u regiji. Ti koraci bi potencijalno mogli uključivati omogućavanje potrebnih i razmjernih obrambenih akcija za uništavanje iranskih raketa i dronova na njihovom izvoru, navodi se u izjavi koju donosi Sky news. Čelnici su se složili surađivati sa SAD-om i drugim saveznicima u regiji kako bi to postigli. Kada je izjava objavljena, britansko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je 94.000 Britanaca sada registriralo svoju prisutnost u zemljama Perzijskog zaljeva kod vlade.
21:24
Nakon što je američka vojska objavila da su tri pripadnika vojske poginula u akciji tijekom operacije protiv Irana, Donald Trump je izjavio: 'Očekujemo žrtve u nečemu ovakvom', prema NBC Newsu. 'Imamo tri, ali očekujemo žrtve - ali na kraju će to biti velika stvar za svijet.' Tri američke smrti prve su poznate američke žrtve otkako su SAD u subotu počele napadati Iran. Petero drugih je 'teško ranjeno'. Ostali su se suočili s lakšim ozljedama i vraćaju se na dužnost. Na pitanje kakav bi ishod želio vidjeti, Trump je dodao: 'Postoji mnogo dobrih ishoda.'
21:11
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da Kijev 'pomno prati svaku promjenu situacije oko Irana', a ukrajinska obavještajna služba i Ministarstvo vanjskih poslova u potpunosti su angažirani i koordiniraju s partnerima. Pozvao je da se 'ova prilika za promjenu za Iran pravilno iskoristi' i pozvao na odlučnu međunarodnu podršku kako bi se pomoglo da 'američka odlučnost, odlučnost svih u svijetu doista funkcionira'. Zelenski je također ponovio napad na teheransko vodstvo, ističući da je Rusija u ratu protiv Ukrajine opsežno koristila dronove Shahed iranske proizvodnje. Zelenski je završio oštrom porukom Moskvi, zahvalivši onima koji podsjećaju Rusiju 'na temelju iskustva iranskog režima - da pravda dolazi'.
20:53
Prema izvještaju Središnjeg zapovjedništva o napadima na Iran, u tekućoj operaciji do sada pogođeno je preko 1000 iranskih ciljeva. Među popisom ciljeva bili su zapovjedni i kontrolni centri, položaji balističkih raketa, iranski brodovi i podmornice te vojne komunikacijske sposobnosti. Nova brojka dolazi nedugo nakon što je izraelska vojska podijelila detalje o vlastitim novim napadima na Iran. U objavi na društvenim mrežama, Središnje zapovjedništvo također je tvrdilo da iranski režim 'aktivno cilja civile u svojim uzvratnim napadima+.
20:23
Trump pričao s Netanyahuom
Donald Trump nastavio je kontaktirati političke čelnike nakon što je pokrenuo napade na Izrael. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je američki predsjednik danas razgovarao s čelnicima Izraela, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata.