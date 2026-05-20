Prijateljstvo Kine i Rusije posrnulo na pitanju Snage Sibira 2: Putin u Pekingu nije dobio što je želio

No, kad su dvije strane počele raspravljati o konkretnim stvarima, bilo je jasno da tu nema mjesta ljubavi.

Tijekom posjeta s obje strane mogle su se čuti birane riječi o 'partnerstvu', 'međusobnom poštovanju', 'prijateljstvu' i 'povjerenju'.

Kako piše BBC, Rusija želi nastaviti s planovima za novi plinovod, Snaga Sibira 2 i nadala se da bi joj Peking pomogao u tome. Plinovod bi doveo dodatne količine ruskog plina iz zapadnog Sibira u Sjevernu Kinu te tako Rusiji pomogao nadoknaditi gubitak s europskih tržišta. No, u Kini baš i nisu skloni previše se osloniti na Rusiju i žele izbjeći preveliku ovisnost o ruskim fosilnim gorivima.

Iako Kina i Rusija imaju potpisan memorandum o razumijevanju oko tok projekta, Pekingu se ne žuri. Konačni dogovor, čini se, nije na vidiku.

