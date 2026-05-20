Otkriven tajni vojni program: Kina ima veću ulogu u ratu u Ukrajini nego što se mislilo

Kineska vojska potajno je krajem prošle godine u Kini obučavala oko 200 ruskih vojnika, a dio njih kasnije se vratio na bojišta u Ukrajini. Proizlazi to iz podataka triju europskih obavještajnih službi i dokumenata u koje je imao uvid Reuters
Iako se Kina od početka ruske invazije na Ukrajinu javno predstavlja kao neutralna strana i potencijalni mirovni posrednik, novi podaci sugeriraju znatno dublju uključenost Pekinga u rat nego što se dosad znalo.
Prema Reutersovim informacijama, ruski vojnici prošli su obuku na više vojnih lokacija u Kini, uključujući Peking i Nanking. Obuka je bila fokusirana ponajviše na ratovanje dronovima, elektroničko ratovanje, vojno zrakoplovstvo i oklopno pješaštvo.
Sve je navodno definirano posebnim rusko-kineskim sporazumom potpisanim 2. srpnja 2025. u Pekingu između visokih vojnih dužnosnika dviju država. Dokument je sadržavao i klauzulu o strogoj tajnosti, uključujući zabranu medijskog praćenja i dijeljenja informacija s trećim stranama.
Jedan europski obavještajni dužnosnik rekao je kako ovakva suradnja pokazuje da je Kina operativno i taktički puno bliže uključena u rat u Ukrajini nego što to službeno priznaje.
Dronovi kao ključ modernog ratovanja
Poseban naglasak tijekom obuke stavljen je na uporabu bespilotnih letjelica, koje su postale jedno od najvažnijih oružja u ratu u Ukrajini.
Ruski vojnici prolazili su treninge za upravljanje FPV dronovima, korištenje simulatora letenja te koordinaciju dronova s topništvom i minobacačima. Dio obuke odnosio se i na protuzračnu obranu, uključujući elektroničko ometanje i presretanje neprijateljskih letjelica.
Reuters navodi da su među obučenima bili i visoki ruski vojni instruktori, čiji je zadatak kasnije bio prenošenje stečenog znanja drugim postrojbama na bojištu.
Jedna obavještajna služba tvrdi da su neki od vojnika koji su prošli kinesku obuku već sudjelovali u operacijama dronovima na okupiranom Krimu i u Zaporiškoj oblasti.
Sve bliži savez Moskve i Pekinga
Otkriće dolazi u trenutku kada odnosi između Rusije i Kine postaju sve čvršći. Dvije zemlje proglasile su ‘partnerstvo bez granica’ neposredno prije početka ruske invazije 2022. godine, a od tada redovito održavaju zajedničke vojne vježbe i intenziviraju gospodarsku suradnju.
Dok Zapad pokušava izolirati Moskvu sankcijama, Kina je postala jedan od glavnih kupaca ruske nafte, plina i ugljena te važan gospodarski oslonac Kremlja.
Kineski predsjednik Xi Jinping ovog tjedna ponovno ugošćuje ruskog predsjednika Vladimira Putina u Pekingu, manje od tjedan dana nakon posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini.