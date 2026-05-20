Otkriven tajni vojni program: Kina ima veću ulogu u ratu u Ukrajini nego što se mislilo

Kineska vojska potajno je krajem prošle godine u Kini obučavala oko 200 ruskih vojnika, a dio njih kasnije se vratio na bojišta u Ukrajini. Proizlazi to iz podataka triju europskih obavještajnih službi i dokumenata u koje je imao uvid Reuters

Iako se Kina od početka ruske invazije na Ukrajinu javno predstavlja kao neutralna strana i potencijalni mirovni posrednik, novi podaci sugeriraju znatno dublju uključenost Pekinga u rat nego što se dosad znalo. Prema Reutersovim informacijama, ruski vojnici prošli su obuku na više vojnih lokacija u Kini, uključujući Peking i Nanking. Obuka je bila fokusirana ponajviše na ratovanje dronovima, elektroničko ratovanje, vojno zrakoplovstvo i oklopno pješaštvo. Sve je navodno definirano posebnim rusko-kineskim sporazumom potpisanim 2. srpnja 2025. u Pekingu između visokih vojnih dužnosnika dviju država. Dokument je sadržavao i klauzulu o strogoj tajnosti, uključujući zabranu medijskog praćenja i dijeljenja informacija s trećim stranama.

Jedan europski obavještajni dužnosnik rekao je kako ovakva suradnja pokazuje da je Kina operativno i taktički puno bliže uključena u rat u Ukrajini nego što to službeno priznaje. Dronovi kao ključ modernog ratovanja Poseban naglasak tijekom obuke stavljen je na uporabu bespilotnih letjelica, koje su postale jedno od najvažnijih oružja u ratu u Ukrajini. Ruski vojnici prolazili su treninge za upravljanje FPV dronovima, korištenje simulatora letenja te koordinaciju dronova s topništvom i minobacačima. Dio obuke odnosio se i na protuzračnu obranu, uključujući elektroničko ometanje i presretanje neprijateljskih letjelica.