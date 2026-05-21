Villa osvojila Europsku ligu i izazvala neviđen kaos: Sad mora izgubiti da bi Engleska dobila šest klubova u Ligi prvaka

Zvuči apsurdno, ali računica je jasna. Engleska je već osigurala dodatno, peto mjesto u Ligi prvaka zahvaljujući odličnim rezultatima svojih klubova u Europi. Aston Villa je osvajanjem Europske lige dobila zasebnu ulaznicu za Ligu prvaka, ali problem nastaje ako sezonu završi četvrta u Premier ligi.

U tom slučaju njezin europski trofej ne bi 'pogurao' još jedan engleski klub u Ligu prvaka jer bi Villa već imala plasman kroz prvenstvo. Drugim riječima, Engleska bi izgubila mogućnost šestog predstavnika.

Što se mora dogoditi?

Da bi Premier liga imala šest klubova u Ligi prvaka, Aston Villa mora pasti na peto mjesto u zadnjem kolu, a Liverpool mora pobijediti Brentford na Anfieldu i preskočiti je na ljestvici.

Tada bi prva četiri kluba išla u Ligu prvaka kroz Premier ligu, Aston Villa kao osvajač Europske lige, a šesto mjesto bi također vodilo u elitno natjecanje zahvaljujući dodatnoj europskoj kvoti koju je Engleska izborila ove sezone.

Ako Villa ostane četvrta, taj se lanac prekida.

U tom slučaju dodatno mjesto ne bi otišlo još jednom engleskom klubu, nego bi profitirali klubovi iz drugih europskih ruta kvalifikacija. Sporting bi, primjerice, mogao preskočiti kvalifikacije i izravno ući u ligašku fazu Lige prvaka, dok bi Bodo/Glimt i Olympiakos napredovali za jedno pretkolo.

Aston Villa je, dakle, osvojila Europu, ali sada je za ostatak Engleske najpoželjniji scenarij - njezin poraz u posljednjem kolu od Cityja.