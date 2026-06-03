Nakon 300 godina napokon imamo dokaz: Pirati s Kariba zaista su postojali

Naime oni su bili poznati po tome što su uništavali dokaze o svojim zločinima paleći brodove nakon što bi opljačkali njihov teret. Stoga je iza njih ostalo veoma malo dokaza, osim uzbudljivih priča o osobama poput Crnobradog i Calico Jacka Rackhama.

Međunarodni tim znanstvenika, predvođen britanskim morskim arheologom, prvi je dobio odobrenje za istraživanje podmorja Bahama , na području na kojem su po pričama obitavali pirati.

Ali istraživanje u zatvorenoj zoni luke Nassau otkrilo je šest olupina brodova, a tri se mogu povezati sa 'zlatnim dobom piratstva'. Arheolozi su pronašli ugljeni drveni trup, još uvijek opterećen kamenim balastima, te okretne topove, koji su bili omiljeno oružje pirata, a pronađeno je i 25 olovnih kugli te brusni kamen za oštrenje mačeva.

Dr. Sean Kingsley, suvoditelj projekta, istaknuo je za Guardian da su ovi nalazi tek početak. 'Bio sam šokiran time što je drveni trup preživio. Brodovi su bili ključno oruđe piratskog terora i vrlo lako moglo bi biti još desetak olupina u luci i oko nje', istaknuo je.

Jedna od pronađenih olupina mogla bi pripadati Henryju Averyju, piratu koji je 1695. godine postao najtraženiji kriminalac svog vremena nakon što je ukrao zlato, srebro i dragulje čija se vrijednost danas procjenjuje na 85 milijuna funti. Olupina ima tragove paljenja do vodene linije, što je bila poznata piratska taktika uništavanja dokaza njihovih pothvata.

Otkriće je još uzbudljivije ako se zna da je tijekom godina pronađeno nekoliko olupina piratskih brodova na području između Mauricijusa i Sjeverne Karoline, ali nijedna dosad nije bila u matičnoj luci karipskih pirata na Bahamima.

Istraživači su tijekom istraživanja proučavali i karte stare 300 godina, ali i špilje u okolici Nassaua ne bi li možda pronašli zaostalo piratsko blago, no čini se da su oni znali kako zamesti tragove. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Wreckwatch, a ekipa je snimila i seriju u kojoj pokazuju kako je istraživanje teklo te što su otkrili.