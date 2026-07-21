Sprema svašta, od tjestenine do kobasica: Njemački robot kuha za američku vojsku

Do prve komercijalne isporuke prošle su gotovo tri godine, a prvi sustavi kupcima su isporučeni početkom 2024. Tvrtka je dosad instalirala više od 25 robota i koriste se u bolnici u Tübingenu, na Sveučilištu u Kaiserslauternu, u supermarketu Edeka u Kielu, restoranu u Frankfurtu te u vojnim objektima američke vojske, piše Wiwo.

Hamburški Goodbytz posljednjih pet godina razvija robote kuhare namijenjene restoranima, bolnicama, tvrtkama i vojnim objektima. Osnivač Hendrik Susemihl kaže da je prvi prototip nastao još 2021. godine u samo tri mjeseca. 'Mogao je pripremati vrlo jednostavna jela, ali bio je daleko od proizvoda spremnog za tržište', rekao je Susemihl.

Robot može potpuno autonomno pripremati razna jela, od tjestenine i azijskog curryja do deserata poput carskog drobljenca, a po potrebi može pripremati i klasična jela poput njemačkih kobasica . Ljudska intervencija uglavnom je potrebna samo za dopunjavanje namirnica i povremeno čišćenje uređaja.

Dokazao se u Južnoj Koreji

Prije dolaska u Teksas Goodbytz je američkoj vojsci isporučio dva robota u Južnu Koreju. Jedan priprema obroke u vojnoj menzi dok je drugi razvijen za terenske operacije, a smješten je u kontejnersku kuhinju koja se kamionom može prevoziti do mjesta održavanja vojnih vježbi ili operacija te ondje priprema obroke za vojnike.

'Robot se trenutačno koristi tijekom vojnih vježbi u Južnoj Koreji, uključujući padobranske i amfibijske operacije', rekao je Susemihl. Uspješni rezultati u Koreji bili su razlog zbog kojeg je američka vojska odlučila naručiti dodatni sustav za Fort Hood.

'To što se naša tehnologija koristi u jednoj od najvećih vojnih baza u SAD-u potvrda je da robotika može promijeniti način na koji se organizira prehrana', rekao je.

Instalacija u Teksasu tek je početak šireg projekta. Goodbytz navodi da je u sklopu ugovora već potvrđena narudžba još 20 autonomnih kuhinjskih sustava za druge američke vojne baze. Osim toga, sporazum uključuje opciju za narudžbu više od stotinu dodatnih robota u budućnosti.

Koliko stoji robotski kuhar?

Goodbytz svoje robote uglavnom ne prodaje, već ih iznajmljuje.

Najmanji modeli koštaju oko 3900 eura mjesečno dok oni veći, kakvi se koriste u američkoj vojsci, koštaju između 10.000 i 12.000 eura mjesečno. Kako bi ulaganje bilo isplativo, potrebno je prodati približno 100 obroka dnevno.

Iako se roboti često predstavljaju kao budućnost ugostiteljstva, Susemihl smatra da njihova najveća prilika nije zamjena postojećih restorana ili kantina. 'Ne želimo zamijeniti postojeće menze', ističe.

Tvrtka cilja na lokacije na kojima zaposlenici nemaju pristup organiziranoj prehrani, primjerice udaljena industrijska postrojenja, logističke centre, bolnice ili vojne baze. S druge strane, osnivač smatra da se poslovni model robotskih kuhinja koje rade isključivo za dostavne platforme poput Uber Eatsa ili Lieferanda teško može pokazati profitabilnim jer dostavne platforme uzimaju prevelik dio zarade.

Tržište još traži održiv model

Interes za robotske kuhare raste, no poslovanje u tom sektoru i dalje je izazovno. Goodbytz je 2024. godine ostvario gubitak od 3,44 milijuna eura, premda tvrtka tvrdi da je financijski stabilna. Prema specijaliziranim medijima, do 2023. godine od investitora je prikupila oko 12 milijuna eura.

S poteškoćama se suočava i konkurentski njemački startup Circus, koji je nedavno drastično smanjio prognozu prihoda za 2026. godinu – s očekivanih 44 do 55 milijuna eura na svega 5,2 milijuna eura. Nakon objave te odluke vrijednost dionice tvrtke privremeno je pala za više od 50 posto.

Unatoč velikim očekivanjima i rastućem interesu, tržište robotskih kuhinja još uvijek traži poslovni model koji će dugoročno biti održiv i profitabilan.