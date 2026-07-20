Udruga DAR nominirala Johna Martinisa za Glasnika mira UN-a

Ujedinjeni narodi priznanje dodjeljuju pojedincima koji svojim djelovanjem promiču mir, međunarodnu suradnju i opće dobro . Nominacija je dostavljena Izvršnom uredu glavnog tajnika Ujedinjenih naroda (Executive Office of the Secretary-General – EOSG) u New Yorku.

Martinis je pritom naglasio važnost dječje znatiželje i slobode postavljanja pitanja kao jednog od temelja njegova znanstvenog rada i istraživanja koja su pridonijela razvoju kvantnih tehnologija. Uz njegovu suglasnost, Udruga DAR pokrenula je međunarodnu obrazovnu inicijativu 'Let Children Ask Questions', usmjerenu na poticanje znatiželje, kritičkog mišljenja, znanstvene pismenosti i razvoja potencijala djece i mladih.

Iz udruge ističu da bi imenovanje Martinisa Glasnikom mira UN-a predstavljalo međunarodno priznanje važnosti ulaganja u znanost, obrazovanje i mlade, kao i priznanje Hrvatskoj za promicanje znanstvene izvrsnosti i međunarodne suradnje.

Udruga DAR pozvala je Vladu Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured predsjednika Republike Hrvatske na razmatranje mogućnosti službene potpore nominaciji putem pisma potpore glavnom tajniku UN-a te na preuzimanje pokroviteljstva međunarodne kampanje 'Let Children Ask Questions'.

Iz Udruge ističu kako poruka 'Let Children Ask Questions' predstavlja univerzalnu vrijednost koja nadilazi nacionalne granice te je u skladu s načelima Ujedinjenih naroda, uključujući promicanje mira, obrazovanja, međunarodne suradnje i održivog razvoja.