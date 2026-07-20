NOBELOVAC HRVATSKIH KORIJENA

Udruga DAR nominirala Johna Martinisa za Glasnika mira UN-a

L. Š. / Hina

20.07.2026 u 13:17

JOHN MARTINIS
JOHN MARTINIS Izvor: Licencirane fotografije / Autor: ZŠEM
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Udruga za darovitost DAR službeno je nominirala američkog fizičara i pionira kvantnog računarstva, profesora Johna Matthewa Martinisa, za imenovanje Glasnikom mira Ujedinjenih naroda (United Nations Messenger of Peace), izvijestili su u utorak iz udruge

Ujedinjeni narodi priznanje dodjeljuju pojedincima koji svojim djelovanjem promiču mir, međunarodnu suradnju i opće dobro. Nominacija je dostavljena Izvršnom uredu glavnog tajnika Ujedinjenih naroda (Executive Office of the Secretary-General – EOSG) u New Yorku.

Udruga DAR navodi kako je inicijativu potaknulo predavanje koje je Martinis održao 9. srpnja 2026. na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, tijekom kojega je istaknuo poruku 'Let Children Ask Questions' (Neka djeca postavljaju pitanja).

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Martinis je pritom naglasio važnost dječje znatiželje i slobode postavljanja pitanja kao jednog od temelja njegova znanstvenog rada i istraživanja koja su pridonijela razvoju kvantnih tehnologija. Uz njegovu suglasnost, Udruga DAR pokrenula je međunarodnu obrazovnu inicijativu 'Let Children Ask Questions', usmjerenu na poticanje znatiželje, kritičkog mišljenja, znanstvene pismenosti i razvoja potencijala djece i mladih.

Iz udruge ističu da bi imenovanje Martinisa Glasnikom mira UN-a predstavljalo međunarodno priznanje važnosti ulaganja u znanost, obrazovanje i mlade, kao i priznanje Hrvatskoj za promicanje znanstvene izvrsnosti i međunarodne suradnje.

Udruga DAR pozvala je Vladu Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured predsjednika Republike Hrvatske na razmatranje mogućnosti službene potpore nominaciji putem pisma potpore glavnom tajniku UN-a te na preuzimanje pokroviteljstva međunarodne kampanje 'Let Children Ask Questions'.

Iz Udruge ističu kako poruka 'Let Children Ask Questions' predstavlja univerzalnu vrijednost koja nadilazi nacionalne granice te je u skladu s načelima Ujedinjenih naroda, uključujući promicanje mira, obrazovanja, međunarodne suradnje i održivog razvoja.

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