AI halucinacije i izmišljeni zakoni brinu Bruxelles: Stižu nova pravila za zastupnike, a i nova platforma

Dodao je da bi upravo europski zastupnici trebali biti primjer odgovorne primjene pravila o transparentnosti koja postupno stupaju na snagu.

'Europski parlament nije ostao imun na AI sadržaj loše kvalitete ni na obmanjujuće materijale koje generira umjetna inteligencija', upozorio je Brando Benifei, zastupnik Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D) te jedan od ključnih izvjestitelja za europski Akt o umjetnoj inteligenciji (AI Act).

Europski parlament odlučio se na razvoj vlastite AI platforme nakon što je na sastanku predsjednika parlamentarnih odbora početkom srpnja više sudionika upozorilo da zastupnici i njihovi asistenti sve češće koriste AI za izradu amandmana, parlamentarnih pitanja i drugih zakonodavnih dokumenata.

Prema informacijama koje prenosi Politico , interna platforma EPGenAI Hub trenutačno je u fazi testiranja, a njezino uvođenje moglo bi početi već u rujnu. Zastupnicima i zaposlenicima Europskog parlamenta omogućit će pristup modelima umjetne inteligencije tvrtki Meta, OpenAI, Anthropic i francuskog Mistrala, pri čemu Parlament želi ponuditi sigurniju alternativu javnim AI servisima koji se već naširoko koriste u zakonodavnom radu.

Oko petine zaposlenika svakodnevno koristi AI

Procjenjuje se da oko 2100 ljudi u Europskom parlamentu svakodnevno koristi alate umjetne inteligencije, što čini približno petinu svih zaposlenika.

Vodstvo Parlamenta želi spriječiti unošenje povjerljivih parlamentarnih dokumenata u nekontrolirane javne AI sustave, a usto ih brine to da umjetna inteligencija narušava kvalitetu zakonodavnog rada te unosi pogreške i netočne informacije u demokratski proces.

Sumnji je sve više zbog većeg broja amandmana koji zahtijevaju prijevod, prepoznatljivog stila pisanja karakterističnog za generativnu umjetnu inteligenciju te povremenih referenci na zakone koji uopće ne postoje.

Predsjednici parlamentarnih odbora zatražili su od glavnog tajnika Europskog parlamenta Alessandra Chiocchettija izradu smjernica za korištenje umjetne inteligencije među zastupnicima, a on smatra da bi to pitanje moglo biti u nadležnosti Odbora za ustavna pitanja i da bi morao biti izmijenjen Poslovnik Europskog parlamenta kako bi se uvela stroža pravila.

Za sada zastupnici nisu obvezni otkriti jesu li pri pisanju amandmana, parlamentarnih pitanja ili drugih dokumenata koristili umjetnu inteligenciju. Barry Andrews, irski zastupnik iz kluba Renew Europe i predsjednik Odbora za razvoj, kaže da je već sada očito to da dio zastupnika koristi AI za pripremu govora, pitanja i amandmana.

'To je njihov izbor i potpuno ga razumijem s obzirom na opseg posla. No za mene su to temeljne demokratske zadaće zbog kojih su nas birači izabrali', rekao je Andrews.

Zaposlenici već imaju pravila

Za razliku od zastupnika, zaposlenici Europskog parlamenta već podliježu internim pravilima o korištenju umjetne inteligencije.

Smjernice donesene u travnju 2024. godine propisuju da svaki sadržaj nastao uz pomoć umjetne inteligencije mora biti označen napomenom AI-assisted, odnosno da je izrađen uz pomoć AI-a. Također je zabranjeno unositi osjetljive informacije u javno dostupne generativne AI sustave.

Dokument upozorava i da netočnosti koje proizvodi umjetna inteligencija mogu dovesti do širenja dezinformacija ili sadržaja koji pogrešno predstavljaju rad Europskog parlamenta.

Kako će funkcionirati EPGenAI Hub?

Nova platforma već je predstavljena zastupnicima i zaposlenicima na radionicama na kojima se demonstriraju praktične mogućnosti primjene umjetne inteligencije u svakodnevnom radu. Prema verziji sustava u koju je Politico imao uvid, korisnici će moći birati između modela koji se izvršavaju unutar infrastrukture Europskog parlamenta i naprednijih modela koji rade na vanjskim poslužiteljima.

Lokalno će biti dostupni modeli Meta Llama, OpenAI GPT-OSS i Mistral Small, a među vanjskim servisima bit će ChatGPT tvrtke OpenAI i Claude Sonnet kompanije Anthropic.

Uvođenje nove platforme otvara i pitanje europske digitalne suverenosti. Naime Europska unija pokušava smanjiti ovisnost o američkim tehnološkim kompanijama, a EPGenAI Hub zastupnicima želi omogućiti pristup upravo američkim AI modelima poput ChatGPT-ja i Claudea.

To je u suprotnosti s nedavnim potezima Europskog parlamenta jer je posljednjih mjeseci zamijenio Google francuskom tražilicom Qwant te isključio ugrađene AI funkcije na tabletima zastupnika zbog zabrinutosti za kibernetičku sigurnost i zaštitu podataka.

Iz službe za medije Europskog parlamenta poručuju da bi se popis dostupnih modela mogao promijeniti idućih mjeseci, osobito kako budu dostupni novi otvoreni modeli i europska AI rješenja koja će raditi u oblaku pod europskom kontrolom.