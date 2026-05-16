Hrgović odmah nakon velike pobjede saznao protiv koga se sljedećeg bori

Hrvatski teškaš odmah nakon borbe prozvao je jednog od najtalentiranijih mladih boksača svijeta - Mosesa Itaumu.

Nakon što je tehničkim nokautom u trećoj rundi razbio Allena u Doncasteru, Hrgović je pred domaćom publikom prvo uputio kratku poruku britanskim navijačima.

'Oprostite ljudi, znam da ovdje nisam najomiljeniji. Ali to je boks', rekao je Hrgović pa dodao: 'Idem prema tome da postanem svjetski prvak u teškoj kategoriji.'

Hrvatski boksač zatim je poslao vrlo jasnu poruku Mosesu Itaumi, 20-godišnjoj britanskoj senzaciji koju mnogi vide kao budućeg prvaka teške kategorije.

'Moses nikad nije stigao do obećane zemlje', poručio je Hrgović. 'Želim se boriti protiv bilo koga u diviziji. Mosesa, bilo koga.'

Hrgović je pritom dao do znanja da je spreman odmah prihvatiti borbu.

'Dajte mi ogledalo da vidim imam li posjekotine i odmah ću potpisati ugovor. Nikad nisam bježao ni od jednog protivnika', rekao je hrvatski teškaš.

Warren: 'Ta borba je tu'

Vrlo brzo oglasio se i George Warren koji je potvrdio da bi trebalo doći organizacije tog meča.

'Ta borba postoji. To je dogovoreno', rekao je Warren.

Dodao je da je Itauma već rezerviran za nastup u kolovozu te da će se nakon povratka u ured idućeg tjedna pokušati dogovoriti i službena potvrda borbe protiv Hrgovića.

Ako do meča dođe, Hrgovića bi čekao možda i najveći izazov nakon poraza od Daniela Duboisa jer se Itaumu već sada smatra jednim od najopasnijih mladih teškaša svijeta.