Hrgović odmah nakon velike pobjede saznao protiv koga se sljedećeg bori

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Filip Hrgović nije dugo čekao nakon velike pobjede protiv Davea Allena da sazna tko bi trebao biti njegov sljedeći protivnik.
Hrvatski teškaš odmah nakon borbe prozvao je jednog od najtalentiranijih mladih boksača svijeta - Mosesa Itaumu.
Nakon što je tehničkim nokautom u trećoj rundi razbio Allena u Doncasteru, Hrgović je pred domaćom publikom prvo uputio kratku poruku britanskim navijačima.
'Oprostite ljudi, znam da ovdje nisam najomiljeniji. Ali to je boks', rekao je Hrgović pa dodao: 'Idem prema tome da postanem svjetski prvak u teškoj kategoriji.'
Hrvatski boksač zatim je poslao vrlo jasnu poruku Mosesu Itaumi, 20-godišnjoj britanskoj senzaciji koju mnogi vide kao budućeg prvaka teške kategorije.
'Moses nikad nije stigao do obećane zemlje', poručio je Hrgović. 'Želim se boriti protiv bilo koga u diviziji. Mosesa, bilo koga.'
Hrgović je pritom dao do znanja da je spreman odmah prihvatiti borbu.
'Dajte mi ogledalo da vidim imam li posjekotine i odmah ću potpisati ugovor. Nikad nisam bježao ni od jednog protivnika', rekao je hrvatski teškaš.
Warren: 'Ta borba je tu'
Vrlo brzo oglasio se i George Warren koji je potvrdio da bi trebalo doći organizacije tog meča.
'Ta borba postoji. To je dogovoreno', rekao je Warren.
Dodao je da je Itauma već rezerviran za nastup u kolovozu te da će se nakon povratka u ured idućeg tjedna pokušati dogovoriti i službena potvrda borbe protiv Hrgovića.
Ako do meča dođe, Hrgovića bi čekao možda i najveći izazov nakon poraza od Daniela Duboisa jer se Itaumu već sada smatra jednim od najopasnijih mladih teškaša svijeta.