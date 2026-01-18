Mnogi vjeruju u ljekovitost kanabisa. Evo što je od toga istina

Analiza objavljena u znanstvenoj publikaciji JAMA ispitala je više od 2500 studija objavljivanih između siječnja 2010. i rujna 2025. godine. To je uključivalo nasumce izabrane kliničke testove, meta-analize i kliničke upute, a posebna je pažnja usmjerena na više od 120 studija koje su rađene na velikim uzorcima, posebno one objavljivane u novije vrijeme i kod relevantnijih izvora.

Medicinski fakultet jednog od najuglednijih američkih sveučilišta, UCLA, nedavno je objavio rezultate opsežnog istraživanja i dali su jasan odgovor: ne postoje jaki znanstveni dokazi za uspješnost medicinske konoplje u tretmanu stanja ili bolesti kod kojih se najčešće koristi, uključujući kroničnu bol, tjeskobu, nesanicu...

Prvopotpisani autor nove analize, dr. Michael Hsu s UCLA Health kaže da ogroman broj ljudi vjeruje u široke medicinske koristi od kanabisa, premda neka novija istraživanja bude sumnju u takve tvrdnje, pa je sve veći jaz između općeprihvaćene percepcije i dokazane korisnosti ove biljke za većinu medicinskih stanja za koja se primjenjuje. Uostalom, liječnicima se i u zemljama u kojima je medicinska marihuana legalna strogo preporučuje da pomognu pacijentima u donošenju sigurnih odluka temeljenima na znanstvenim dokazima.

Istine radi, analiza s UCLA-e pokazala je da kanabinoidi koje odobrava američka Agencija za hranu i lijekova mogu donijeti neke koristi, ali za samo mali broj tretiranih stanja. Recimo, pomažu kod gubitka apetita oboljelih od AIDS-a, kod mučnine izazvane kemoterapijom te kod nekoliko pedijatrijskih sindroma koji mogu izazvati napadaje. Izvan toga nema jasnih dokaza za korisnost tretmana temeljenih na kanabisu.

Autori su također ispitali drugu važnu dimenziju: potencijalne zdravstvene rizike od upotrebe kanabisa. Utvrđeno je da visokokoncentrirani kanabis može biti povezan s povišenom razinom psihotičnih simptoma te stvaranjem anksioznog poremećaja. Dalje, svakodnevno korištenje, posebno inhaliranjem visokokoncentriranih proizvoda, može se povezati s povećanim kardiovaskularnim rizicima, što uključuje više stope koronarnih bolesti, srčanih i moždanih udara nego kod konzumenata koji ne koriste kanabis na dnevnoj bazi.