Kako su 'Mokri banditi' preživjeli zamke malog Kevina? Čak se i znanost time pozabavila

Što je blagdansko vrijeme bez 'Sam u kući'? Posljednjih godina primat tom popularnom serijalu dijelom je odnio 'Zapravo ljubav', bar po broju repriza, no doživljaji Kevina McAllistera postali su božićni klasik. Kasniji nastavci, s drugim klincima ostavljenim kod kuće, nisu se ni do koljena približili prvim dvama filmovima s Macaulayem Caulkinom pa ih nećemo ni spominjati.

No, nemojmo biti nepravedni prema negativcima, Harryju (Joe Pesci) i Marvu (Daniel Stern), takozvanim 'Mokrim banditima', oni su važan dio čarolije ovih filmova. To što su oni doživjeli u sudaru s maštovitim Kevinom može se mjeriti samo s patnjama koje kojotu priređuje ptica trkačica. A otprilike toliko je realno i njihovo preživljavanje zamki koje im namješta maštoviti plavokosi dječak iz Chicaga. Jasno, u pitanju je igrani film, a ne dokumentarac, ali pitanjem može li itko preživjeti ono što su prošli Harry i Marv bave se čak i znanstvenici - toliko je 'Sam u kući' postao neodvojivi dio popularne kulture. Istina, pomalo morbidan jer većina gledatelja urla od smijeha gledajući patnje kroz koje lopovi prolaze. Podsjetimo se nekih od klopki nakon kojih bi svaki realan film završio.

Počelo je pogotkom kuglicama iz zračne puške u Harryjevo međunožje, a potom i u Marvovo lice. Nakon toga njih dvojica nastavljaju, makar je ovo dječje oružje potencijalno prilično opasno. Ne toliko da ubije pogođenog, ali može nanijeti solidnu bol. Kuglica ispaljena iz blizine u lice može probiti kožu, ali ne i prodrijeti uz lubanju. Dakle, prvu klopku mogli su preživjeti, bez obzira na neugodni hitac. No, što je s drugima, recimo bezbrojnim padovima niz stepenice, recimo onim koje je Kevin polio vodom, pa su bile prekrivene ledom? Te će scene uvijek biti komične, ali teško da bi kradljivci nastavili svoju karijeru nakon njih. Naime, kako govore medicinski podaci, pad niz stepenice uzrok je teških ozljeda pa i smrti u više od 12 tisuća slučajeva godišnje samo u SAD-u. Jedan liječnik tvrdi da s obzirom na dob i težinu pada ni jedan od lopova se ne bi uspio podignuti s tla, najmanje s polomljenim kostima, ako ne i s unutarnjim krvarenjem koje bi bez liječničke intervencije moglo dovesti do smrti.

Sjećate li se one pegle koja je pogodila Marva u lice kad je ušao u kuću kroz podrum, i ostavila mu trag na licu? Po mišljenju liječnika, šteta bi bila daleko veća od toga. Pegla je padala sa skoro pet metara visine i pogodila ga u glavu, što bi s obzirom na njezinu težinu s lakoćom polomilo poneku kost na njegovom licu, izazivajući možda i nepopravljicu štetu, u najmanju ruku sljepilo. Dakle, još jedan potencijalni kraj filma. Slično, pa i gore, je i s pogotkom kanti s bojom u glave provalnika. Malo fizike: ako je svaka kanta teška oko pet kilograma, a konopac kojim su privezane je dug oko tri metra, svaki od njih dvojice dobit će ozbiljan udarac u glavu, dovoljan da im polomi nekoliko kostiju lica, vjerojatno i zube, što je sve dovoljno da ih možda čak i potpuno onesposobi. U istoj sceni njih dvojica još i padnu niz stepenice, pa vjerojatno ne bi preživjeli, posebno ako padnu na glavu ili vrat. Trenutak kad Harry punom rukom uzme kvaku koju je Kevin s druge strane zagrijao jedan je od komičnijih u filmu. Međutim, doktori kažu da bi to na uljezovoj ruci izazvalo opekline najmanje drugog, moguće i trećeg stupnja, s plikovima na koži koji ga ne bi ubili, ali teško da bi do kraja filma išta drugo mogao uzeti u ruku. Drukčije stvari stoje s drugom Kevinovom spačkom, kad je Harryju cijelo tjeme spaljeno plamenikom. Opekline bi opet bile ozbiljne, najmanje drugog stupnja, a koža i koštano tkivo na glavi bili bi toliko oštećeni da bi im sigurno trebala transplantacija. A kako je plamen potrajao, vrlo vjerojatno bi ga nezgoda, jedna od brutalnijih u serijalu, i ubila.