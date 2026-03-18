Iran je zbog prekida interneta završio u digitalnom mraku. Narativ o ratu sada oblikuje – dijaspora

Zbog gotovo potpunog prekida interneta u Iranu glasovi iz te zemlje sve su tiši. Istovremeno društvene mreže preplavljuju interpretacije iz dijaspore, a u nedostatku izravnih svjedočanstava ona sve više oblikuje globalni narativ o ratu

Iransko-američka kreatorica sadržaja Ariana Afshar posljednjih tjedana pokušava pratiti razvoj sukoba i prenositi perspektive ljudi iz Irana, u kojem je živjela kao tinejdžerica, a ondje joj i dalje živi obitelj. No suočava se s ozbiljnim ograničenjem: gotovo potpunim prekidom interneta, zbog kojeg je izuzetno teško doći do pouzdanih informacija iz zemlje. Zbog toga su u digitalnom prostoru sve prisutniji glasovi izvan Irana. Kreatori sadržaja iz dijaspore kroz kratke videozapise objašnjavaju složenu povijest zemlje, političke podjele i različite stavove građana, odgovarajući na nagli porast interesa, osobito u Sjedinjenim Državama. Prema podacima Google Trendsa, pretrage poput 'zašto smo u ratu s Iranom' porasle su za čak 3000 posto početkom ožujka, piše ABC.

Rast interesa, ali i podjela No povećana vidljivost dijaspore otvara i nova pitanja. Neki upozoravaju da glasovi izvan Irana nerijetko govore u ime ljudi koji žive u toj zemlji, bez mogućnosti da se njihovi stavovi izravno čuju. 'To je veliki problem u dijaspori – često se govori u ime Iranaca. To želim izbjeći', rekla je Afshar, a ima oko 350.000 pratitelja na Instagramu i TikToku. U rijetkim trenucima u kojima uspije stupiti u kontakt s članovima obitelji, kaže, oni često izbjegavaju otvoreno govoriti o ratu i vlastima iz straha od posljedica. 'Kreatori sadržaja ne mogu u potpunosti pristupiti stvarnim mišljenjima ljudi u Iranu', dodaje. Profesor kulture, religije i tehnologije na Sveučilištu Kalifornija u San Diegu, Babak Rahimi, ističe da dijaspora ima značajnu ulogu u oblikovanju online rasprave, ali upozorava da se ona često više temelji na emocijama nego na provjerenim informacijama. 'U vanjskim medijima, posebno u iranskoj dijaspori, odvija se svojevrsni rat narativa. To nije samo pitanje informacija, već i širenja emocija', rekao je Rahimi. Za razliku od drugih sukoba, u kojima građani putem društvenih mreža dijele svoja iskustva i snimke s terena, u Iranu je to znatno otežano. Digitalni mrak i strah od represije ograničili su takve izvore informacija. Iako međunarodni mediji, uključujući Associated Press, i dalje imaju novinare na terenu, otežana komunikacija usporava prijenos informacija. U izvještavanju se zato sve češće koriste satelitske snimke, telefonski razgovori i verificirani sadržaji korisnika.

Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia







+6 Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia

Plodno tlo za dezinformacije U takvom okruženju bujaju i dezinformacije. Netočne i neprovjerene informacije brzo se šire društvenim mrežama i aplikacijama poput Telegrama, na kojima milijuni korisnika prate kanale s neprovjerenim sadržajem. Dio takvih sadržaja, prema riječima Houmana Hemmatija, potječe i od iranske vlasti, uključujući lažne iskaze koji nastoje utjecati na američku javnost protiv rata. S druge strane, šire se i netočne informacije koje idu u prilog Sjedinjenim Državama, poput tvrdnji da je Iran odgovoran za napad na školu u kojem je poginulo više od 165 ljudi, većim djevojčice. Preliminarna istraga američke vojske upućuje na to da je on posljedica zastarjelih obavještajnih podataka. No kada se informacije iz Irana uspiju probiti, brzo postaju viralne, što pokazuje koliko je velika potražnja za izravnim svjedočanstvima. 'Dovoljno je da se pojavi i najmanji dokaz s terena i odmah postaje viralan', rekao je Hemmati.

Život u Teheranu Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia







+7 Život u Teheranu Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia