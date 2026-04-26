Milenijalci i Gen Z ga sve češće biraju: Novi trend je 'odmor u mrtvoj zoni'

Ne može se s više truda izliječiti nešto do čega dolazi zbog toga što radimo. Što bi moglo pomoći?

Međutim ti osjećaji ne nestaju samo na kraju radnog dana, kada se laptop zatvori . Iako bi moglo biti primamljivo zanemariti ih i reći da je sve što nam treba da prebrodimo krizu malo više motivacije, to je mit.

Za sve veći broj milenijalaca i pripadnika generacije Z odgovor glasi: potpuno isključivanje iz okruženja koje karakteriziraju stalni e-mailovi i obavijesti na uređajima, sastanci preko Zooma, lavine AI napoja...

Može li odmak od pametnih naprava i brzih WiFi veza tijekom putovanja riješiti problem?

Dobro došli u mrtvu zonu

Putovanja u Europi prošle godine zabilježila su porast te su domaći i međunarodni putnici ostvarili gotovo 3,1 milijardu noćenja u smještaju diljem kontinenta, prema Eurostatu. No putovanje ne znači nužno i slobodno vrijeme za opuštanje, a praznici se lako mogu pretvoriti u scenarije rada na daljinu.

Brza provjera e-maila prilikom večere na otvorenom ili poziv primljen u tranzitu i druge obavijesti prekidaju ono što bi trebao biti odmor. Isključujemo li se stvarno ili samo premještamo svoje radne rutine? Stručnjaci koje citira Euro News kažu da putovanja u pravilu imaju komponente i privlačenja i odbijanja.

Često su nam odredišta na koja smo se zaputili privlačna na ovaj ili onaj način, ali također bježimo od svakodnevne rutine i stresa, u potrazi za nečim što će nam pomoći da se bolje osjećamo.

Tu dolazi do izražaja mrtva zona – koncept koji se odnosi na namjerno isključivanje tijekom odmora, što je moguće postići odabirom destinacije na kojoj je signal mobilne mreže slab ili nepostojeći ili biranjem na koje ćemo notifikacije reagirati i kad.

Za njeno kreiranje mogu poslužiti poznati alati, poput automatskih odgovora na e-poštu, no važno je i smoći snage ne javiti se na mobitel kad zove netko iz ureda u vrijeme u kojem ne bi trebao.

Pokušaj regeneracije

Svakodnevna rutina, u kombinaciji s očekivanjima koja ona zahtijeva, može iscrpiti i stvoriti prepreke društvenim interakcijama. Ciljano putovanje u mrtvu zonu svojevrstan je pokušaj regeneracije, ponovnog pobuđivanja naših urođenih ljudskih sposobnosti za povezivanjem i bivanjem ljubaznima prema drugima, ali i povezivanjem sa sobom i onim što smatramo istinitim.

Mrtva zona je, čini se, osobito popularna među milenijalcima i putnicima generacije Z jer sve više daju prioritet mentalnom zdravlju i prisutnosti nad produktivnošću. No nije riječ o novom konceptu. I naši su roditelji pokušavali naći odmor na kojem kojeg će se potpuno isključiti ili uključiti u nešto nesvakidašnje.