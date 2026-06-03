Skrolate li besciljno? Problem nije samo u slaboj volji, nego i u dizajnu tehnologije

Nije problem samo u tome jeste li donijeli nerazboritu odluku, već i u tome što smo pod utjecajem imerzivne prirode tehnologije

Vjerojatno vam se to barem jednom dogodilo: uzeli ste pametni telefon u ruke da biste nešto provjerili. Niste se ni okrenuli, a već ste potrošili sat vremena na skrolanje. Niste jedini. Prema rezultatima nedavno provedenog istraživanja, ljudi procjenjuju da više od trećine vremena na mobitelima provode bez jasne svrhe. Nije problem samo u tome jeste li donijeli nerazboritu odluku, već i u tome što smo pod utjecajem imerzivne prirode tehnologije, piše BBC.

Istraživanja koja je naručio Virgin Media O2 pokazala su da odrasli ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu u prosjeku provode četiri sata dnevno s telefonom u rukama, a 36 posto tog vremena nije imalo jasan cilj. Izvješće je također otkrilo da su mnogi ljudi svjesni alata za kontrolu vremena provedenog ispred ekrana, ali im teško polazi za rukom pronaći volju za njihovo korištenje. Ispitanici su izjavili da je njihova upotreba pametnih telefona uglavnom bila namjerna - uključujući radnje poput slanja poruka, korištenja karata ili provjere vremena. Ali također su priznali da besmisleno listaju po društvenim mrežama i drugim aplikacijama. Prema rezultatima istraživanja, oni koji su rekli da provode više vremena koristeći mobitel bez jasnog razloga također češće prijavljuju negativna iskustva, uključujući lošiji osjećaj nakon toga ili gledanje štetnog ili neugodnog sadržaja. Istraživanje Age of Autopilot temelji se na uvidima iz triju istraživanja provedenih između 2024. i 2026. godine, a obuhvatilo je oko 6000 ljudi u dobi od 16 i više godina.