Britanski premijer šefovima društvenih mreža: 'Ovako dalje više ne može'

Na sastanku s predstavnicima Meta Platformsa, TikToka, Googlea, Snapa i X-a upozorio ih je kako njegova vlada razmatra uvođenje novih ograničenja, uključujući zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina po uzoru na Australiju.

Britanski premijer Keir Starmer je šefovima društvenih mreža rekao kako se 'stvari ne mogu ovako nastaviti'.

Trenutno je u Velikoj Britaniji u tijeku javno savjetovanje o postavljanju čvrste dobne granice za društvene mreže uz potencijalna ograničenja značajki aplikacija, poput beskonačnog skrolanja.

Starmer je rekao rekao kako mora doći do promjena jer društvene mreže dovode djecu u opasnost. 'Svijet u kojem su djeca zaštićena, čak i ako to znači ograničen pristup, bolji je od svijeta u kojem je šteta cijena sudjelovanja', poručio je.

Dodao je kako nije pitanje hoće li to biti učinjeno, već kako. Očekuje suradnju društvenih mreža na izgradnji bolje budućnosti za djecu. Od njih je zatražio 'promjene u stvarnom svijetu' kako bi bile sigurnije za djecu.

Premijer pod pritiskom

Starmer je prethodno bio skeptičan prema ideji zabrane društvenih mreža jer je bio zabrinut kako bi to moglo gurnuti mlade ljude u ralje mračnog weba i tinejdžere ostaviti nepripremljenima za odgovorno korištenje tehnologije nakon što navrše 16 godina.

Popularne aplikacije društvenih mreža postavljaju dobnu granicu od 13 godina za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu. Međutim, posljednjih tjedana pritisak na premijera porastao je, uključujući i zastupnike njegove vlastite stranke koji glasno zahtjevaju uvođenje zabrane.

Mogao bi pristati na zabranu nakon što javna rasprava završi ovog ljeta. Kraj rasprave čeka i zakon o uvođenju dobne granice za aplikacije. Prijedlog za zabranu dosad je dva puta odbijen u Donjem domu britanskog parlamenta. Vlada je izvršila pritisak na Ofcom, regulatora komunikacija, koji provodi Zakon o online sigurnosti, glavni zakon za obuzdavanje platformi društvenih medija.

Prošle je godine ministrica tehnologije Liz Kendall poručila tom nadzornom tijelu kako postoji rizik od gubitka javnog povjerenja ako ne iskoristi svoje ovlasti za suzbijanje štete do koje dolazi online, piše Guardian.