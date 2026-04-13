Zabluda o plavom svjetlu: Zašto ekrani nisu glavni krivci za probleme sa spavanjem

Zadnjih desetak godina uvjeravaju nas da zbog računalnih zaslona ne spavamo dobro. Ali je li tomu doista tako? Odgovor na to pitanje nije jednostavan
Telefoni, televizori, računala, tableti i LED žarulje izlažu nas štetnoj količini plavog svjetla, što remeti prirodne ritmove dnevnog svjetla koji utječu na naš unutarnji tjelesni sat. To je mantra koju slušamo već godinama, a znanost ju je djelomično potkrijepila.
Ali nedavne studije i analize sugeriraju da su stvari puno kompliciranije i da smo možda u zabludi oko utjecaja plavog svjetla na san.
Sve zbog jednog istraživanja
Uzbuna zbog plavog svjetla započela je studijom iz 2014. godine. Polovica od 12 sudionika čitala je na iPadu prije spavanja, a ostali su čitali fizičke knjige. Korisnicima iPada trebalo je dulje da bi zaspali, osjećali su se pospanije sljedeći dan i proizvodili su manje melatonina.
Istraživači su za to okrivili sjaj koji emitira LED zaslon iPada, a koji proizvodi nesrazmjernu količinu svjetlosti u gornjem, plavljem kraju spektra. U određenim okolnostima plavo obogaćeno svjetlo remeti dnevni cirkadijalni ritam koji koristi dnevno svjetlo kako bi pomogao u određivanju toga kada počinjemo osjećati umor.
Činilo se da su i naknadna istraživanja podržavala ovu hipotezu. No to nije baš tako jednostavno.
Osjetljivi melanopsin
Istina je, naši su zasloni više plavi nego prije jer moderni ekrani i žarulje koriste LED diode koje ne mogu proizvesti čisto bijelo svjetlo. Umjesto toga, koriste plave LED diode i neke od njih prekrivaju žutim fosforom. Plava i žuta se miješaju i zavaravaju vaš mozak da bi ih prepoznao kao bijelu. Ali uvijek se pojavi višak plave.
Plava svjetlost zaista može utjecati na san uglavnom zato što u očima imate melanopsin, protein osjetljiv na svjetlost koji igra ključnu ulogu u sustavu spavanja. Melanopsin je osjetljiv i na druge boje, ne samo plavu. No na plavu je najosjetljiviji.
S druge strane, količina svjetlosti koju emitiraju ekrani mogla bi biti zanemariva jer živimo u uvjetima drukčijim od laboratorijskih, u kojima se provode istraživanja. Novija istraživanja sugeriraju da zasloni ipak nisu glavni krivci za loš san.
Primjerice, nedavni pregled 11 studija otkrio je da svjetlost s ekrana odgađa san samo za oko devet minuta, u najgorem slučaju.
Važna je izloženost svjetlu
Količina plavog svjetla koje emitiraju ekrani telefona, prijenosnih računala i tableta također se pokazala malenom u usporedbi s plavim svjetlom koje primamo od Sunca – ukupno 24 sata provedena u upotrebi digitalnih uređaja rezultira manjom količinom od minute provedene vani, prema jednoj studiji.
Druge studije pokazale su da to nije dovoljno za utjecaj na razinu hormona koji kontroliraju san. Želite li svesti izloženost plavom svjetlu na minimum, morat ćete nabaviti posebne naočale, pretvoriti sobu u svojevrsnu špilju i koristiti svijeće kao rasvjetu.
No to je drastično rješenje i većini ljudi neće biti ni praktično ni potrebno. Umjesto toga, za optimalan san trebate obratiti pozornost na dozu svjetla koju dobivate tijekom dana. Puno više ga trebate ujutro, a puno manje predvečer i noću. Ukupna izloženost čini pravu razliku.
Jutarnje i dnevno svjetlo možete nadomjestiti posebnim svjetiljkama, ali ništa nije usporedivo s izlaskom na otvoreni prostor, bez obzira na to je li dan oblačan ili sunčan. Već će i polusatna šetnja pomoći, pogotovo ako je možete ponoviti tijekom dana.
Također, dobar san više od plavog svjetla ometaju sadržaji koje konzumiramo prije spavanja, piše BBC.