Zabluda o plavom svjetlu: Zašto ekrani nisu glavni krivci za probleme sa spavanjem

Ali nedavne studije i analize sugeriraju da su stvari puno kompliciranije i da smo možda u zabludi oko utjecaja plavog svjetla na san.

Telefoni, televizori, računala, tableti i LED žarulje izlažu nas štetnoj količini plavog svjetla, što remeti prirodne ritmove dnevnog svjetla koji utječu na naš unutarnji tjelesni sat. To je mantra koju slušamo već godinama, a znanost ju je djelomično potkrijepila.

Sve zbog jednog istraživanja

Uzbuna zbog plavog svjetla započela je studijom iz 2014. godine. Polovica od 12 sudionika čitala je na iPadu prije spavanja, a ostali su čitali fizičke knjige. Korisnicima iPada trebalo je dulje da bi zaspali, osjećali su se pospanije sljedeći dan i proizvodili su manje melatonina.

Istraživači su za to okrivili sjaj koji emitira LED zaslon iPada, a koji proizvodi nesrazmjernu količinu svjetlosti u gornjem, plavljem kraju spektra. U određenim okolnostima plavo obogaćeno svjetlo remeti dnevni cirkadijalni ritam koji koristi dnevno svjetlo kako bi pomogao u određivanju toga kada počinjemo osjećati umor.

Činilo se da su i naknadna istraživanja podržavala ovu hipotezu. No to nije baš tako jednostavno.

Osjetljivi melanopsin

Istina je, naši su zasloni više plavi nego prije jer moderni ekrani i žarulje koriste LED diode koje ne mogu proizvesti čisto bijelo svjetlo. Umjesto toga, koriste plave LED diode i neke od njih prekrivaju žutim fosforom. Plava i žuta se miješaju i zavaravaju vaš mozak da bi ih prepoznao kao bijelu. Ali uvijek se pojavi višak plave.

Plava svjetlost zaista može utjecati na san uglavnom zato što u očima imate melanopsin, protein osjetljiv na svjetlost koji igra ključnu ulogu u sustavu spavanja. Melanopsin je osjetljiv i na druge boje, ne samo plavu. No na plavu je najosjetljiviji.

S druge strane, količina svjetlosti koju emitiraju ekrani mogla bi biti zanemariva jer živimo u uvjetima drukčijim od laboratorijskih, u kojima se provode istraživanja. Novija istraživanja sugeriraju da zasloni ipak nisu glavni krivci za loš san.

Primjerice, nedavni pregled 11 studija otkrio je da svjetlost s ekrana odgađa san samo za oko devet minuta, u najgorem slučaju.