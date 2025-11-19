Sud odlučio: Meta se ne mora riješiti Instagrama i WhatsAppa

Ključno je bilo to što FTC ima usku definiciju konkurentskog tržišta Mete, isključujući tvrtke poput TikToka, YouTubea i Appleove usluge razmjene poruka iz konkurencije Instagramu i WhatsAppu

Meta Platforms neće morati iz svog poslovanja izdvojiti Instagram i WhatsApp. Američki sud odlučio je da ta tvrtka nema monopol na društvenim mrežama, a okružni sudac James Boasberg donio je presudu nakon što je krajem svibnja završeno povijesno antimonopolsko suđenje. Njegova odluka u oštroj je suprotnosti s dvije odvojene presude koje su Google označile kao ilegalni monopol i u pretraživanju i u online oglašavanju, zadajući regulatorne udarce tehnološkoj industriji koja je godinama uživala gotovo u neobuzdanom rastu. 'Regulatorna agencija Federal Trade Commission (FTC) inzistira na tome se Meta natječe s istim suparnicima kao i posljednjeg desetljeća, da tvrtka ima monopol među tom malom skupinom i da je taj monopol održala antikonkurentskim akvizicijama. Bez obzira na to je li Meta u prošlosti uživala monopolsku moć ili ne, agencija mora pokazati da i sada ima takvu moć. Današnja presuda suda utvrđuje da FTC to nije učinio', naveo je Boasberg u presudi.

'Bolje kupiti nego se natjecati' WhatsApp i Instagram pomogli su Facebooku u preseljenju poslovanja na mobilne uređaje, kao i da ostane popularan u vrijeme uspona Snapchata (koji je također pokušao kupiti, ali nije uspio) i TikToka. FTC ima usku definiciju konkurentskog tržišta Mete, isključujući tvrtke poput TikToka, YouTubea i Appleove usluge razmjene poruka iz konkurencije Instagramu i WhatsAppu. Američki regulatori uhvatili su se za izjavu glavnog izvršnog direktora Marka Zuckerberga iz 2008. godine, prema kojoj je bolje kupiti nego tržišno se natjecati. 'Vjeran toj maksimi, Facebook je sustavno pratio potencijalne konkurente i preuzimao tvrtke koje je smatrao ozbiljnim konkurentskim prijetnjama', smatrali su u FTC-u. Tijekom svjedočenja u travnju, Zuckerberg se usprotivio tvrdnjama prema kojima je Facebook kupio Instagram da bi neutralizirao prijetnju. U sklopu ispitivanja odvjetnik FTC-a Daniel Matheson više je puta spomenuo e-poruke - mnoge od njih stare više od desetljeća - koje su napisali Zuckerberg i njegovi suradnici prije i nakon akvizicije Instagrama. Iako je priznao autentičnost dokumenata, Zuckerberg je često nastojao umanjiti značenje njihovog sadržaja, rekavši da je napisao e-poruke rano u procesu akvizicije i da bilješke nisu u potpunosti obuhvatile opseg njegova interesa za tvrtku.