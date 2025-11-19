Sud odlučio: Meta se ne mora riješiti Instagrama i WhatsAppa

Ključno je bilo to što FTC ima usku definiciju konkurentskog tržišta Mete, isključujući tvrtke poput TikToka, YouTubea i Appleove usluge razmjene poruka iz konkurencije Instagramu i WhatsAppu
Meta Platforms neće morati iz svog poslovanja izdvojiti Instagram i WhatsApp. Američki sud odlučio je da ta tvrtka nema monopol na društvenim mrežama, a okružni sudac James Boasberg donio je presudu nakon što je krajem svibnja završeno povijesno antimonopolsko suđenje.
Njegova odluka u oštroj je suprotnosti s dvije odvojene presude koje su Google označile kao ilegalni monopol i u pretraživanju i u online oglašavanju, zadajući regulatorne udarce tehnološkoj industriji koja je godinama uživala gotovo u neobuzdanom rastu.
'Regulatorna agencija Federal Trade Commission (FTC) inzistira na tome se Meta natječe s istim suparnicima kao i posljednjeg desetljeća, da tvrtka ima monopol među tom malom skupinom i da je taj monopol održala antikonkurentskim akvizicijama.
Bez obzira na to je li Meta u prošlosti uživala monopolsku moć ili ne, agencija mora pokazati da i sada ima takvu moć. Današnja presuda suda utvrđuje da FTC to nije učinio', naveo je Boasberg u presudi.
'Bolje kupiti nego se natjecati'
WhatsApp i Instagram pomogli su Facebooku u preseljenju poslovanja na mobilne uređaje, kao i da ostane popularan u vrijeme uspona Snapchata (koji je također pokušao kupiti, ali nije uspio) i TikToka. FTC ima usku definiciju konkurentskog tržišta Mete, isključujući tvrtke poput TikToka, YouTubea i Appleove usluge razmjene poruka iz konkurencije Instagramu i WhatsAppu.
Američki regulatori uhvatili su se za izjavu glavnog izvršnog direktora Marka Zuckerberga iz 2008. godine, prema kojoj je bolje kupiti nego tržišno se natjecati. 'Vjeran toj maksimi, Facebook je sustavno pratio potencijalne konkurente i preuzimao tvrtke koje je smatrao ozbiljnim konkurentskim prijetnjama', smatrali su u FTC-u.
Tijekom svjedočenja u travnju, Zuckerberg se usprotivio tvrdnjama prema kojima je Facebook kupio Instagram da bi neutralizirao prijetnju. U sklopu ispitivanja odvjetnik FTC-a Daniel Matheson više je puta spomenuo e-poruke - mnoge od njih stare više od desetljeća - koje su napisali Zuckerberg i njegovi suradnici prije i nakon akvizicije Instagrama.
Iako je priznao autentičnost dokumenata, Zuckerberg je često nastojao umanjiti značenje njihovog sadržaja, rekavši da je napisao e-poruke rano u procesu akvizicije i da bilješke nisu u potpunosti obuhvatile opseg njegova interesa za tvrtku.
Čeka ih nova teška bitka
Ali ovaj se slučaj nije odnosio na akvizicije Instagrama i WhatsAppa prije više od desetljeća, što je FTC tada odobrio, već na to ima li Meta monopol u ovom trenutku. Tužitelji, napisao je Boasberg u presudi, mogli bi pobijediti samo ako dokažu 'trenutno ili neposredno kršenje zakona'.
U pritužbi FTC-a navedeno je da je Facebook također donio politike osmišljene kako bi manjim konkurentima otežao ulazak na tržište i 'neutralizirao uočene konkurentske prijetnje'.
Meta je pozdravila odluku suda, objavivši kako je time potvrđeno da se 'suočava sa žestokom konkurencijom'. 'Krajolik društvenih medija toliko se promijenio otkako je FTC podnio tužbu 2020. godine', napisao je Boasberg, 'da su se svaki put kada bi sud ispitao Metine aplikacije i konkurenciju one promijenile.'
Dva mišljenja o odbacivanju slučaja - podnesena 2021. i 2022. - nisu čak ni spomenula popularnu platformu za društvene videozapise TikTok, a danas je ta aplikacija najžešći Metin suparnik.
Citirajući grčkog filozofa Heraklita kako nitko ne može dvaput ući u istu rijeku, Boasberg je naveo da isto vrijedi za svijet društvenih mreža online. 'Nekad je možda imalo smisla podijeliti aplikacije na odvojena tržišta društvenih mreža i društvenih medija, a taj se zid od tada srušio', napisao je.
Iako je ovo važna pobjeda za Zuckerberga i društvo, sljedeće godine čeka ih nova teška bitka: suđenja u SAD-u vezana uz optužbe zbog utjecaja na mentalno zdravlje djece, piše AP.