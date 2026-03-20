VEĆ OVE GODINE

Mate Rimac seli još više proizvodnje Bugattija u Hrvatsku

L. Š.

20.03.2026 u 08:51

Mate Rimac
Mate Rimac Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Prema pisanju francuskog L’Argusa, još veći dio proizvodnje budućih Bugattija mogao bi se dodatno preseliti u Hrvatsku, na kampus Mate Rimca u Svetoj Nedelji, pokraj Zagreba. Time bi Hrvatska mogla dobiti još važniju ulogu u proizvodnji jednog od najprestižnijih automobilskih brendova na svijetu

Bugatti je desetljećima vezan uz Molsheim u Alzasu, gdje su nastajali modeli poput Veyrona i Chirona. Ipak, L'Argus navodi kako se unutar kompanije razmatra mogućnost da se velik dio proizvodnje ubuduće još više odvija i u Hrvatskoj, u modernom Rimčevu kampusu nedaleko od Zagreba. Prema tim informacijama, taj bi proces mogao početi već tijekom 2026. godine.

U Hrvatskoj bi se navodno proizvodili određeni mehanički dijelovi i šasija za Bugatti Tourbillon, dok bi završna montaža i uređenje interijera ostali u Francuskoj. Francuski medij ističe kako bi takav razvoj događaja označio novu fazu u razvoju kompanije Bugatti-Rimac.

Za Hrvatsku bi to ujedno bila potvrda sve važnije uloge u automobilskoj industriji visoke tehnologije, posebno kada je riječ o razvoju i proizvodnji vozila najviše klase. U tekstu se spominju i moguće promjene u vlasničkim odnosima unutar Bugatti-Rimca, što bi Hrvatskoj u budućnosti moglo donijeti još važniju poziciju u cijeloj priči.

Rimac Technology Innovation Day 2025
  • Rimac Technology Innovation Day 2025
  • Rimac Technology Innovation Day 2025
  • Rimac Technology Innovation Day 2025
Rimac Technology Innovation Day 2025 Izvor: Promo fotografije / Autor: Rimac Technology

NVIDIA

PROVEDENA ANKETA

NAVALI, NARODE

