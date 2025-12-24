Lažnih videa generiranih umjetnom inteligencijom je sve više. Znate li ih prepoznati?

Od listopada 2025. nudi i API pristup koji programeri mogu koristiti za automatsko stvaranje i objavljivanje AI videozapisa.

Kao rezultat toga, broj umjetnih isječaka nastavlja rasti svakim danom. Mnogi od njih izgledaju zapanjujuće stvarno i gotovo su nerazlučivi od stvarnih snimaka. Ipak, postoje tragovi po kojima ih možete prepoznati, pa se ne dajte zavarati.

Neki od njih su odmah očiti, drugi se mogu prepoznati tek nakon detaljnijeg pregleda.

Neprirodni pokreti i mali problemi

Modeli umjetne inteligencije i dalje imaju problema sa složenim sekvencama pokreta. Stoga obratite pozornost na:

neprirodno fleksibilne ruke ili dijelove tijela

pokrete koji naglo prestaju ili su trzavi

ruke ili lica koja kratko trepere ili se deformiraju

ljude koji nakratko nestaju na slici ili nepravilno komuniciraju s objektima.

Takva izobličenja tipični su artefakti za video zapise generirane umjetnom inteligencijom.

Nedosljedni detalji u pozadini

Pozadine koje ne ostaju stabilne čest su pokazatelj kako iza video uratka stoji umjetna inteligencija. Objekti mijenjaju oblik ili položaj, tekstovi na zidovima postaju hrpa slova ili nisu čitljivi. Izvori svjetlosti također se ponekad mijenjaju na neprirodan način.

Vrlo kratki videozapisi

Većina AI videozapisa koji kruže društvenim mrežama traje u rasponu od tri do 10 sekundi. Što dulje traju, to su tragovi po kojima je moguće otkriti radi li se o umjetnoj inteligenciji izraženiji.

U sukobu sa zakonima fizike

Pazite na pokrete koji nisu uvjerljivi uzmu li se u obzir zakoni fizike. Na primjer, odjeća koju vjetar nosi u u krivom smjeru, voda koja se ponaša neprirodno ili koraci bez pravih sjena i kontakta s tlom.

Nerealistične teksture ili detalji kože

U krupnim planovima često je primjetno kako pore na koži izgledaju previše glatko, simetrično ili plastično. Kosa također može izgledati umjetno na rubovima ili se kretati na neprirodno ujednačen način.