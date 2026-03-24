Kineski Tencent uvodi nove AI alate za milijardu korisnika WeChata

Korisnici mogu slati i primati naredbe za interakciju s AI agentom preko sučelja za razmjenu poruka.

Kineski Tencent pokrenuo je alat za integraciju svoje platforme za razmjenu poruka WeChat s agentom OpenClaw. Softver, nazvan ClawBot, bit će prikazivan kao kontakt u WeChatu, omogućujući korisnicima najpopularnije kineske aplikacije s preko milijardu aktivnih korisnika mjesečno izravno povezivanje s OpenClawom.

Integracija dolazi u trenutku u kojem je OpenClaw, AI agent otvorenog računalnog koda koji može obavljati zadatke poput prijenosa datoteka i slanja e-pošte u ime korisnika, dobio na popularnosti. Oni su požurili instalirati i eksperimentirati proizvodima agenata, potičući tehnološke tvrtke na istraživanje poslovnih prilika, iako vlasti upozoravaju na sigurnosne rizike.

Do Tencentove integracije s WeChatom došlo je nakon što je ta tvrtka ranije ovog mjeseca lansirala paket AI agenata (QClaw za pojedinačne korisnike, Lighthouse za developere i WorkBuddy za poduzeća).

Alibaba je već pokrenula Wukong, platformu umjetne inteligencije za poduzeća koja koordinira više AI agenata za rješavanje složenih poslovnih zadataka, uključujući uređivanje dokumenata i transkripciju sastanaka unutar jednog sučelja.

Baidu je ubrzo nakon toga predstavio niz AI agenata izgrađenih na OpenClawu, a obuhvaćaju softver za stolna računala, usluge u oblaku, mobilne alate i uređaje za pametne domove, piše Reuters.