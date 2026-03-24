Kineski Tencent uvodi nove AI alate za milijardu korisnika WeChata

Miroslav Wranka

24.03.2026 u 08:00

WeChat
WeChat Izvor: EPA / Autor: Roman Pilipey
Softver ClawBot bit će prikazivan kao kontakt u WeChatu, omogućujući izravno povezivanje s OpenClawom

Kineski Tencent pokrenuo je alat za integraciju svoje platforme za razmjenu poruka WeChat s agentom OpenClaw. Softver, nazvan ClawBot, bit će prikazivan kao kontakt u WeChatu, omogućujući korisnicima najpopularnije kineske aplikacije s preko milijardu aktivnih korisnika mjesečno izravno povezivanje s OpenClawom.

Korisnici mogu slati i primati naredbe za interakciju s AI agentom preko sučelja za razmjenu poruka.

Integracija dolazi u trenutku u kojem je OpenClaw, AI agent otvorenog računalnog koda koji može obavljati zadatke poput prijenosa datoteka i slanja e-pošte u ime korisnika, dobio na popularnosti. Oni su požurili instalirati i eksperimentirati proizvodima agenata, potičući tehnološke tvrtke na istraživanje poslovnih prilika, iako vlasti upozoravaju na sigurnosne rizike.

Do Tencentove integracije s WeChatom došlo je nakon što je ta tvrtka ranije ovog mjeseca lansirala paket AI agenata (QClaw za pojedinačne korisnike, Lighthouse za developere i WorkBuddy za poduzeća).

Alibaba je već pokrenula Wukong, platformu umjetne inteligencije za poduzeća koja koordinira više AI agenata za rješavanje složenih poslovnih zadataka, uključujući uređivanje dokumenata i transkripciju sastanaka unutar jednog sučelja.

Baidu je ubrzo nakon toga predstavio niz AI agenata izgrađenih na OpenClawu, a obuhvaćaju softver za stolna računala, usluge u oblaku, mobilne alate i uređaje za pametne domove, piše Reuters.

vezane vijesti

ENERGETIKA

ENERGETIKA

Tko će prvi izgraditi komercijalnu fuzijsku elektranu? Utrka se zahuktava
TEHNO NOVITETI

TEHNO NOVITETI

Samsungov Galaxy S26 od danas uvodi podršku za popularnu iPhone značajku
STIGLO OBEĆANJE

STIGLO OBEĆANJE

Velika promjena: Microsoft više neće gurati umjetnu inteligenciju u sve i svašta

