Tvorac OpenClawa dolazi u OpenAI kako bi pokrenuo novu generaciju AI agenata

Ranije nazvan Clawdbot i Moltbot , projekt OpenClaw je privukao pozornost javnosti jer građane i tvrtke zanimaju proizvodi i usluge koji mogu autonomno izvršavati zadatke, donositi odluke i poduzimati radnje u ime korisnika bez stalnog ljudskog vodstva.

Tvorac viralnog agenta umjetne inteligencije OpenClaw Peter Steinberger postat će zaposlenik tvrtke OpenAI , a njegov će projekt 'živjeti u zakladi kao projekt otvorenog računalnog koda koji će OpenAI nastaviti podržavati'.

Glavni izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman objavio je da će Steinbergerov posao biti 'pokretanje sljedeće generacije osobnih agenata'. 'On je genijalac s puno nevjerojatnih ideja o budućnosti vrlo pametnih agenata koji međusobno komuniciraju da bi činili vrlo korisne stvari za ljude. Očekujemo da će ovo brzo postati ključno za našu ponudu proizvoda', naveo je Altman.

Nije objavljeno koliko će taj transfer koštati OpenAI. U svibnju je ta tvrtka preuzela io, startup Jonyja Ivea za AI uređaje, za više od šest milijardi američkih dolara. Meta Platforms i Google također su potrošili milijarde da bi doveli AI developere i istraživače.

OpenClaw se brzo proširio u Kini i može se upariti s kineskim jezičnim modelima kao što je DeepSeek te konfigurirati za rad s kineskim aplikacijama za razmjenu poruka putem prilagođenih postavki. Kineska tražilica Baidu planira tako korisnicima svoje glavne aplikacije za pametne telefone omogućiti izravan pristup OpenClawu.

Neki istraživači zabrinuti su zbog otvorenosti OpenClawa i kibernetičkih prijetnji koje potencijalno predstavlja njegova mogućnost visoke razine prilagodbe raznim svrhama, piše CNBC.