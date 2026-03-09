Frizerski saloni kao neočekivani saveznici u borbi protiv klimatskih promjena

Studiju su proveli istraživači iz Centra za klimatske promjene i društvenu transformaciju (CAST) pri Sveučilištu u Bathu u suradnji s još nekoliko britanskih sveučilišta. Zaključili su da frizerski saloni funkcioniraju kao svojevrsni 'centri povjerenja' u kojima su ljudi spremni razgovarati o različitim temama, pa i o klimatskim promjenama.

Frizeri su, osim po svojoj vještini šišanja i stiliziranja, poznati po komunikaciji s klijentima. Tijekom šišanja često se tako razgovara o svakodnevnim temama poput putovanja, planova za vikend ili poslovnih briga, zbog čega nerijetko postaju svojevrsni savjetnici i sugovornici kojima se klijenti rado povjeravaju, prenosi Euronews.

Istraživači su proveli dubinske intervjue s 30 vlasnika i voditelja salona u Ujedinjenom Kraljevstvu o njihovim iskustvima s temama održivosti i klimatskih promjena, a nakon toga organizirali su eksperiment u 25 održivo orijentiranih salona diljem zemlje.

U sklopu projekta korišteni su takozvani 'Mirror Talkers' – kratke poruke s ekološkim savjetima postavljene na ogledala u salonima, osmišljene da bi potaknule razgovor o održivoj njezi kose. 'Većina ljudi misli da je 'zeleni' proizvod onaj s reciklabilnom ambalažom, ali najveći dio ugljičnog otiska šampona zapravo dolazi od tople vode koja se koristi pri pranju kose', objašnjava Denise Baden sa Sveučilišta u Southamptonu.

Dodaje da jednostavne poruke, poput savjeta da većina ljudi koristi previše šampona ili prečesto pere kosu, mogu potaknuti razgovor o tome da rjeđe pranje i niža temperatura štede energiju, vodu i novac, što je istodobno bolje za kosu i kožu.

Promjene navika kod klijenata

Rezultati istraživanja, objavljenog u časopisu Humanities & Social Sciences Communications, pokazali su da bi gotovo 73 posto klijenata moglo promijeniti svoju rutinu njege kose nakon razgovora potaknutih takvim porukama.

Neki sudionici istraživanja naveli su da su počeli koristiti ekološki prihvatljivije proizvode, smanjili temperaturu vode pri pranju kose ili promijenili druge navike u kućanstvu.

Znanstvenici smatraju da to pokazuje kako frizeri imaju 'nedovoljno iskorišten potencijal' za uključivanje klimatskih tema u svakodnevne razgovore. Stoga pozivaju kreatore politika da razmotre širu primjenu alata kao što je 'Mirror Talkers' i prepoznaju frizerske salone kao vrijedna mjesta za javni angažman oko klimatskih pitanja.

'Ako ozbiljno želimo izgraditi društveni pokret za klimatsku akciju, moramo ulagati u ove često nevidljive utjecajne osobe jer stvarne promjene počinju u svakodnevnim razgovorima', rekao je dr. Sam Hampton iz CAST-a.

Saloni sve svjesniji svog utjecaja

Istodobno sami frizerski saloni sve više razmišljaju o svom utjecaju na okoliš. Matilda Collins, stilistica i direktorica salona Paul Edmonds London, kaže da klijenti sve češće pitaju kakve sastojke sadrže proizvodi za kosu što ih koriste. Salon u kojem radi već uvodi mjere za smanjenje potrošnje energije, uključujući sustav izmjene topline koji smanjuje potrebu za stalnim zagrijavanjem vode.

Collins smatra da bi inicijative kao što je 'Mirror Talkers' mogle imati pozitivan učinak ako su predstavljene prirodno i nenametljivo.

'Najvažniji je odnos povjerenja između stilista i klijenta. Upravo taj odnos može potaknuti promjene u ponašanju, primjerice pri odabiru određenih proizvoda', kaže Collins, dodajući: 'Takve poruke mogu biti odlična platforma za edukaciju i poticaj za razgovor.'